«У нас есть дети, которые не нужны никому»: омбудсмен Палкова — о «проблемных детях»

По словам омбудсмена, нормативные акты уже сейчас вменяют школам в обязанность работать с агрессивными детьми, привлекать психологов, при необходимости организовывать обучение в отдельном помещении, но на практике это нереально осуществить, потому что школам не хватает персонала, помещений и финансирования. "Мне неясно, зачем прописывать в законе то, что невозможно выполнить", - сказала Палкова по этому поводу.

Омбудсмен подчеркнула: нельзя допускать такой ситуации, когда один агрессивный ребёнок мешает учёбе всех остальных учащихся, и обратила внимание на ещё более серьёзную проблему - на детей, которых не принимает ни одна система.

"У нас есть дети, не нужные никому", - признала Палкова. Речь идёт о детях с тяжёлыми расстройствами поведения и психики, от которых отказываются и самоуправления, и школы. Омбудсмен считает, что государство должно взять на себя ответственность и за таких детей тоже, что надо наконец открыто говорить, как решать такие ситуации: "Это не аргумент, что ребёнок сложный, поэтому никто о нём заботиться не будет".