Эвии (имя изменено) ещё нет и 25 лет, в Украину она поехала подработать. Её задача состояла в том, чтобы выманивать деньги, общаясь с жертвами на латышском языке и изображая сотрудницу Smart-ID.

На момент задержания колл-центр ещё продолжал работу. Следователи надеялись, что сведения, которые предоставила Эвия, помогут его остановить и задержать других соучастников преступной деятельности.

Задержание и обыск происходили очень ранним утром, так как Эвия встаёт поздно и был шанс застать её неподготовленной.

- Понятно плюс-минус, о чём речь? Как можете это прокомментировать?

- Никак.

- Вы же понимаете, что мы не наугад приходим?

- Да, понимаю.

- Прежде чем начнёте свою версию, которую долго разучивали, знайте, что нам известно чуть больше, чем может показаться.

Своя версия у Эвии действительно подготовлена. Полиция считает, что практически всё, что она говорит, - совершенная ложь.

- Когда вы были в Украине?

- С конца сентября до декабря.

- Где?

- В Днепре.

- И как вам понравился Днепр?

- Город как город, неплохо. Вот когда ракеты летят, тогда уж как есть, так и есть.

- Что там делали?

- Навещала друга.

- Друг - наш гражданин?

- Нет, украинец, таксистом работает.

- Где вы познакомились?

- В Интернете.

При обыске в комнате Эвии находят улику - десятки SIM-карт. Она утверждает, что это для совершенно легального заработка.

Эвию выводят из квартиры, разрешают ей покурить. Есть надежда, что теперь она будет меньше лгать и больше сознаваться в содеянном. Так и происходит. Эвия сразу же готова выдать других участников схемы, если это послужит смягчающим обстоятельством.

В Госполиции подтверждают, что участники преступлений легко выдают друг друга. Если человек может звонить и обманывать молодых мам, он, скорее всего, будет спасать свою шкуру и станет сотрудничать с полицией.

- Поначалу было так, что был такой прикол со Smart-ID, что есть входящие звонки. Получается так, что человек сам тебе звонит. И тогда ты говоришь ему, что ты консультант по Smart-ID. Ну, как эти СМС, что что-то происходит.

Им автоматически приходит звонок, и им надо было нажать "1". У нас показывалось как входящие звонки. И тогда получается, что ты снимаешь трубку как сотрудник Smart-ID. Они говорят, что позвонили и робот говорил, что к вашему Smart-ID подключено другое устройство. Потом получается, что ты говоришь: "Да-да-да, мне понадобятся ваш персональный код и Smart-ID" и называешь ещё один выдуманны номер.

Проходит "Smart-ID. Потом: "Да-да-да, мы вас соединим с государственной полицией по борьбе с киберпреступностью". И садится следующий человек, отправляет фейковое удостоверение по WhatsApp или электронной почте.

- Если тебе покажут образцы удостоверений, сможешь распознать, которые сделаны вами?

- Да, конечно. Сделанные нами можно найти в интернете.

- У нас больше, чем есть в интернете.

- У них очень много фейковых удостоверений - как настоящие.

Эвия в разговоре подтверждает ещё одно предположение о работе мошенников. Если они общаются с жертвами по видеозвонку, как они не боятся показывать лицо? Ранее в программе потерпевшая по имени Кристине рассказывала, что разговаривала с банковским работником в белой рубашке, у него была банковская идентификационная карта, на фоне - офис, конторские книги, латвийский флаг.

Эвия поясняет - это не настоящие лица, на них накладываются маски, фильтры: "Если у человека много денег и он не верит, они будут сидеть у экрана с видеозаписью. И у них тут будет Банк Латвии и вообще любой банк".

Использовать такой фильтр совсем несложно. И если уж можно заменить лицо, то выставить на его фоне офисные стеллажи и латвийский флажок - вообще пустяковая задача.

После задержания Эвии Госполиция в сотрудничестве с органами других стран в конце прошлого года остановила работу этого колл-центра.