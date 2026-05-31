Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 31. Мая Завтра: Alida, Jusma
Доступность

Мошенники позвонили и нарвались на полицейского; перед судом предстанет «денежный мул»

© LETA 31 мая, 2026 10:50

Важно 0 комментариев

LETA

Прокуратура передала Латгальскому районному суду уголовное дело, по которому обвиняется сообщник телефонных мошенников - "денежный мул" из Украины.

Гражданин Украины обвиняется в мошенничестве, совершённом в организованной группе, по пяти эпизодам, один из которых - в крупном размере: у жертвы выманили 43 тысячи 600 евро.

Один из участников организованной группы, который выполнял руководящую роль, используя приложение "Телеграм", руководил преступной деятельностью и координировал действия участников.

Участники совершали телефонные звонки, представляясь в качестве сотруддников различных госучреждений и банков. Например, они сообщали, что необходимо провести проверку счётчика, и просили назвать личные данные, которые им передавали потерпевшие. Потом с потерпевшим связывался уже другой человек, который заявлял, что жертва разгласила личные данные мошенникам, поэтому теперь надо задекларировать наличные, которые хранятся дома, и передать их курььеру, который придёт за ними и назовёт пароль.

Обвиняемый, выполняя указания руководителя организованной преступной группы, приходил в те места, где потерпевшие передавали ему деньги.

Часть денег в качестве вознаграждения за услуги обвиняемый оставлял себе, остальное передавал другому участнику преступной группы. Всего у потерпевших с помощью различных мошеннических схем выманили 55 тысяч евро, из них 6000 были изъяты у задержанного и возвращены потерпевшей.

В последнем эпизоде мошенники позвонили сотруднику полиции, попытавшись выманить у него 6000 евро. Полицейский понял, что это попытка мошенничества, сделал вид, что идёт на сотрудничество, а в момент, когда обвиняемый пришёл за деньгами, его задержала Госполиция.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Готов ли Трамп сражаться за Зилупе? Отвечает политолог Марис Анджанс
Важно

Готов ли Трамп сражаться за Зилупе? Отвечает политолог Марис Анджанс (1)

«Сегодня честно захотелось уехать отсюда»: почему у рижанки возникло такое желание
Важно

«Сегодня честно захотелось уехать отсюда»: почему у рижанки возникло такое желание (1)

Вышла из дома в пятницу и не вернулась: полиция ищет Алисе Козулину
Важно

Вышла из дома в пятницу и не вернулась: полиция ищет Алисе Козулину (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Поздняя весна и холодная лето»: жалобы рижан на погоду 1931 года

Важно 15:17

Важно 0 комментариев

«Поздняя весна и холодное лето» - так называлась заметка за подписью Кн. А. Ливен (князь Анатолий Ливен – герой Первой мировой и Освободительной войн), опубликованная в газете «Сегодня» 1 июля 1931 года. Как видите, латвийцы и раньше жаловались на совершенно непохожую на весну весну. Приводим выдержки из этой публикации:

«Поздняя весна и холодное лето» - так называлась заметка за подписью Кн. А. Ливен (князь Анатолий Ливен – герой Первой мировой и Освободительной войн), опубликованная в газете «Сегодня» 1 июля 1931 года. Как видите, латвийцы и раньше жаловались на совершенно непохожую на весну весну. Приводим выдержки из этой публикации:

Читать
Загрузка

Тушили 16 часов: в Екабпилсском крае горел полигон отходов

Важно 13:16

Важно 0 комментариев

О пожаре на полигоне, принадлежащем SIA Vidusdaugavas SPAAO и расположенном в волости Межарес Екабпилсского края, агентству LETA сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

О пожаре на полигоне, принадлежащем SIA Vidusdaugavas SPAAO и расположенном в волости Межарес Екабпилсского края, агентству LETA сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Читать

Рано утром в воскресенье в Резекненском крае в ДТП погиб человек

Важно 13:04

Важно 0 комментариев

Как сообщила агентству LETA Госполиция, трагедия произошла в селе Лиепусала Гайгалавской волости Резекненского края.

Как сообщила агентству LETA Госполиция, трагедия произошла в селе Лиепусала Гайгалавской волости Резекненского края.

Читать

Евродепутат Позняк назвал гражданскую оборону «слепой зоной» в безопасности Латвии

Важно 12:39

Важно 0 комментариев

Как информировали агентство LETA в офисе политика, Позняк считает, что публичные дискуссии после инцидента с украинскими дронами на территории Латвии в ночь на 7 мая показали необходимость полноценного сотрудничества между НВС, ГПСС и остальными структурами безопасности, а также более равного распределения финансирования между ними.

Как информировали агентство LETA в офисе политика, Позняк считает, что публичные дискуссии после инцидента с украинскими дронами на территории Латвии в ночь на 7 мая показали необходимость полноценного сотрудничества между НВС, ГПСС и остальными структурами безопасности, а также более равного распределения финансирования между ними.

Читать

В Германии повреждён военный корабль: кто стоит за диверсиями?

Важно 12:14

Важно 0 комментариев

Десять возможных диверсий на немецком флоте всего за год: вмешательство в системы, повреждённые боевые корабли и расследования без результата. Кто стоит за этими инцидентами?

Десять возможных диверсий на немецком флоте всего за год: вмешательство в системы, повреждённые боевые корабли и расследования без результата. Кто стоит за этими инцидентами?

Читать

Это вы так к войне с Путиным готовитесь? Минобороны Британии обязует оружейников сделать «ку» повесточке

Важно 12:02

Важно 0 комментариев

Оборонные компании должны согласиться на «политкорректные» условия, такие как «борьба с изменением климата», прежде чем они смогут заключить многомиллионные контракты с Министерством обороны, сообщает Daily Mail.

Оборонные компании должны согласиться на «политкорректные» условия, такие как «борьба с изменением климата», прежде чем они смогут заключить многомиллионные контракты с Министерством обороны, сообщает Daily Mail.

Читать

Оппозиция РБ назвала место, где может находиться «Орешник»

Важно 11:57

Важно 0 комментариев

Оппозиционное "Сообщество железнодорожников Беларуси" сообщило, что российский комплекс "Орешник" размещен на территории бывшей авиабазы Кричев-6 на востоке страны.

Оппозиционное "Сообщество железнодорожников Беларуси" сообщило, что российский комплекс "Орешник" размещен на территории бывшей авиабазы Кричев-6 на востоке страны.

Читать