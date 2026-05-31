Мошенники позвонили и нарвались на полицейского; перед судом предстанет «денежный мул»

Гражданин Украины обвиняется в мошенничестве, совершённом в организованной группе, по пяти эпизодам, один из которых - в крупном размере: у жертвы выманили 43 тысячи 600 евро.

Один из участников организованной группы, который выполнял руководящую роль, используя приложение "Телеграм", руководил преступной деятельностью и координировал действия участников.

Участники совершали телефонные звонки, представляясь в качестве сотруддников различных госучреждений и банков. Например, они сообщали, что необходимо провести проверку счётчика, и просили назвать личные данные, которые им передавали потерпевшие. Потом с потерпевшим связывался уже другой человек, который заявлял, что жертва разгласила личные данные мошенникам, поэтому теперь надо задекларировать наличные, которые хранятся дома, и передать их курььеру, который придёт за ними и назовёт пароль.

Обвиняемый, выполняя указания руководителя организованной преступной группы, приходил в те места, где потерпевшие передавали ему деньги.

Часть денег в качестве вознаграждения за услуги обвиняемый оставлял себе, остальное передавал другому участнику преступной группы. Всего у потерпевших с помощью различных мошеннических схем выманили 55 тысяч евро, из них 6000 были изъяты у задержанного и возвращены потерпевшей.

В последнем эпизоде мошенники позвонили сотруднику полиции, попытавшись выманить у него 6000 евро. Полицейский понял, что это попытка мошенничества, сделал вид, что идёт на сотрудничество, а в момент, когда обвиняемый пришёл за деньгами, его задержала Госполиция.