10 дней не был в школе, вернулся загорелым и со справкой от врача: как быть с прогульщиками?

Большинство пропусков регистрируется с уважительной причиной, но педагоги настаивают, что любой пропуск влияет на освоение учебного материала. В школах всё активнее говорят об ответственности родителей, допускающих или даже сознательно прикрывающих прогулы. Неизменным остаётся и число длительных прогулов, а это уже сигнал о гораздо более серьёзных проблемах.

Больше всего пропускают уроки в Лудзенском крае - в среднем 108 уроков на одного учащегося. Следующие в "топе" - Балвский, Екабпилсский и Аугшдаугавский края. Там преобладают пропуски по болезни и другим уважительным причинам.

Много пропусков и прогулов и в юрмальских школах - в среднем более 90 уроков на каждого учащегося.

Съёмочная группа побеседовала с директором Майорской средней школы Илзе Осе, рассказавшей о некоторых случаях: "За этим может стоять всё что угодно: родители прикрывают ребёнка, когда он не пришёл на первый урок или ушёл с уроков. Или мы от ребёнка узнаём, что ему нужно присматривать за младшими братьями или сёстрами. Родители так тоже поступают". Бывают и случаи, когда ребёнка десять дней нет в школе, а потом он возвращается со справкой от врача, что болел, при этом у него очень даже заметен загар на лице.

Директор школы считает, что нужно регулировать ответственность родителей и определить, как часто разрешается пропускать уроки с их разрешения.

Своего рода рекорд по числу пропущенных занятий принадлежит школьнику, пропустившему более 600 уроков.

Число прогулов растёт во 2-м семестре, когда близятся проверочные работы, а также ближе к окончанию основной и средней школы.

Причинами могут быть проблемы в семье, отсутствие мотивации и конфликты со сверстниками.

"В последние годы очень сильно активизировался вопрос о детях, которым трудно учиться. Если проблемы своевременно не выявлены и помощь не оказана, то некоторые дети предпочитают вообще не приходить в школу, потому что там им плохо. Мы со своей стороны стараемся своевременно таких детей выявить, проблемы диагностировать и рассмотреть код программы, которая соответствует способностям и состоянию здоровья ребёнка, с помощью педагогически-медицинской комиссии. У таких детей становится существенно меньше трудностей с учёбой и прогулов", - рассказала специальный педагог Юрмальской Майорской средней школы Инга Муларека.

Замдиректора департамента по обеспечению качества Государственной службы качества образования Иван Янис Михайлов считает, что частые прогулы - это ответственность не только школы: "Для школы важно заметить, увидеть и понять, почему это происходит, но часто необходимо участие других учреждений, потому что социальную или медицинскую проблему школа решить не может".

Минобрнауки планирует уже в следующем учебном году поменять классификацию пропусков и прогулов, чтобы более точно идентифицировать их причины, а также определить критическое число пропусков, после которого ученик должен будет подтвердить, что учебный материал им освоен.

Пока, впрочем, не собираются вводить систему наказаний, как в других европейских странах, где родителям закоренелых прогульщиков могут приговорить к общественным работам или денежному штрафу.