Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 30. Мая Завтра: Lolita, Vitolds
Доступность

Забыть латышский язык выгодно? Брат убитого Мартиньша Бункуса критикует судебную волокиту

Редакция PRESS 30 мая, 2026 17:49

Важно 0 комментариев

По прошествии восьми лет с момента убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса его брат Кристапс Бункус высказался о затянувшемся судебном разбирательстве и системных проблемах в ходе уголовного процесса.

Одной из проблем в судебной системе Кристапс Бункус считает обширные возможности обвиняемых использовать различные процессуальные права, чтобы затягивать разбирательство.

Это, в частности, касается системы переводов для обвиняемых, не владеющих государственным языком. По мнению Кристапса Бункуса, перевод документов и устный перевод на судебных заседаниях продлевают рассмотрение дела, причём сроки апелляции отсчитывают только с момента получения перевода полного текста приговора.

"Чем дольше продолжается процесс, тем яснее, что гражданам Латвии в уголовном процессе выгодно забыть госязык или не знать его, права свидетелей и потерпевших менее важны, чем права обвиняемых, а обвиняемые в процессе могут пытаться применять злонамеренные методы и средства", - сказал Кристапс Бункус.

Брат покойного считает, что опыт его семьи за эти восемь лет свидетельствует о неспособности государства своевременно обеспечить равновесие между защитой прав потерпевших и обвиняемых, причём вопрос не касается только конкретного дела - речь идёт о ситуациях, когда обвиняемые располагают значительными финансовыми ресурсами и влиянием.

"Мы этот путь пройдём до конца - и ради памяти моего брата, и ради общества. Справедливый суд нужен не только нам. Он нужен каждому", - заявил Кристапс Бункус.

Очередное судебное заседание по делу об убийстве Мартиньша Бункуса назначено на 3 июня в Рижском окружном суде.

Уже сообщалось, что Рижский городской суд признал виновным в убийстве Мартиньша Бункуса российского гражданина Виктора Кривошея, приговорив его к пожизненному заключению, а предприниматели Александр Бабенко и Михаил Ульман были признаны виновными в заказе убийства и были приговорены к 15 годам тюремного заключения. Организатору убийства Геннадию Валягину обвинение предъявлено не было, так как он был застрелен в марте 2022 года в Плявниеках.

Приговор первой инстанции обжаловали прокурор и обвиняемые.

Мартиньш Бункус был застрелен утром 30 мая 2018 года, когда проезжал на машине мимо Лесного кладбища в Риге. 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Они нас совсем одноклеточными считают?!» Лиепниекс критикует нового министра сообщения
Важно

«Они нас совсем одноклеточными считают?!» Лиепниекс критикует нового министра сообщения

«Я для собаки лучше готовлю!» В соцсети жалуются на питание в больнице
Важно

«Я для собаки лучше готовлю!» В соцсети жалуются на питание в больнице

Марш в приграничье! Домбрава отправит часть чиновников в командировки в Латгалию
Важно

Марш в приграничье! Домбрава отправит часть чиновников в командировки в Латгалию

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Марш в приграничье! Домбрава отправит часть чиновников в командировки в Латгалию

Важно 18:36

Важно 0 комментариев

В субботу, 30 мая, новый глава МВД Янис Домбрава опубликовал на платформе "Х" пост, в котором он рассказал, как планирует наладить гражданскую оборону в латвийском приграничье.

В субботу, 30 мая, новый глава МВД Янис Домбрава опубликовал на платформе "Х" пост, в котором он рассказал, как планирует наладить гражданскую оборону в латвийском приграничье.

Читать

«Я для собаки лучше готовлю!» В соцсети жалуются на питание в больнице

Важно 17:12

Важно 0 комментариев

Пациентка Восточной больницы в Риге, судя по всему, оказалась вынуждена пропустить очередной приём пищи - еда, которую принесли, показалась ей не вполне съедобной.

Пациентка Восточной больницы в Риге, судя по всему, оказалась вынуждена пропустить очередной приём пищи - еда, которую принесли, показалась ей не вполне съедобной.

Читать

Как я выманивала деньги у людей: история мошенницы

Важно 16:39

Важно 0 комментариев

Программа Латвийского телевидения Slazds ("Капкан") начала сезон с участия в задержании сотрудницы украинского мошеннического колл-центра, которая обманула десятки человек и причинила ущерб на тысячи евро.

Программа Латвийского телевидения Slazds ("Капкан") начала сезон с участия в задержании сотрудницы украинского мошеннического колл-центра, которая обманула десятки человек и причинила ущерб на тысячи евро.

Читать

Союз альпинистов: жизни пострадавшего на Аляске Билзенса опасность не угрожает

Новости Латвии 15:58

Новости Латвии 0 комментариев

Об этом утром в субботу, 30 мая, сообщил на своём сайте Латвийский союз альпинистов, сославшись на информацию консульского отдела посольства Латвии в США.

Об этом утром в субботу, 30 мая, сообщил на своём сайте Латвийский союз альпинистов, сославшись на информацию консульского отдела посольства Латвии в США.

Читать

«Они нас совсем одноклеточными считают?!» Лиепниекс критикует нового министра сообщения

Важно 15:51

Важно 0 комментариев

Как уже сообщалось, в новом правительстве Кулбергса должность министра сообщения занял Рихард Козловскис, ранее возглавлявший МВД.

Как уже сообщалось, в новом правительстве Кулбергса должность министра сообщения занял Рихард Козловскис, ранее возглавлявший МВД.

Читать

«У нас есть дети, которые не нужны никому»: омбудсмен Палкова — о «проблемных детях»

Латышские СМИ 15:30

Латышские СМИ 0 комментариев

На телеканале TV24 в программе Nedēļa. Post scriptum омбудсмен Карина Палкова прокомментировала проблемы с насилием в школах и ситуацию с детьми, которые оказались "вне системы". Она подчеркнула, что в школы приходят дети из семей, где допускалось насилие, но при этом нельзя игнорировать право остальных детей на безопасную окружающую среду.

На телеканале TV24 в программе Nedēļa. Post scriptum омбудсмен Карина Палкова прокомментировала проблемы с насилием в школах и ситуацию с детьми, которые оказались "вне системы". Она подчеркнула, что в школы приходят дети из семей, где допускалось насилие, но при этом нельзя игнорировать право остальных детей на безопасную окружающую среду.

Читать