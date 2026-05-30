Забыть латышский язык выгодно? Брат убитого Мартиньша Бункуса критикует судебную волокиту

Одной из проблем в судебной системе Кристапс Бункус считает обширные возможности обвиняемых использовать различные процессуальные права, чтобы затягивать разбирательство.

Это, в частности, касается системы переводов для обвиняемых, не владеющих государственным языком. По мнению Кристапса Бункуса, перевод документов и устный перевод на судебных заседаниях продлевают рассмотрение дела, причём сроки апелляции отсчитывают только с момента получения перевода полного текста приговора.

"Чем дольше продолжается процесс, тем яснее, что гражданам Латвии в уголовном процессе выгодно забыть госязык или не знать его, права свидетелей и потерпевших менее важны, чем права обвиняемых, а обвиняемые в процессе могут пытаться применять злонамеренные методы и средства", - сказал Кристапс Бункус.

Брат покойного считает, что опыт его семьи за эти восемь лет свидетельствует о неспособности государства своевременно обеспечить равновесие между защитой прав потерпевших и обвиняемых, причём вопрос не касается только конкретного дела - речь идёт о ситуациях, когда обвиняемые располагают значительными финансовыми ресурсами и влиянием.

"Мы этот путь пройдём до конца - и ради памяти моего брата, и ради общества. Справедливый суд нужен не только нам. Он нужен каждому", - заявил Кристапс Бункус.

Очередное судебное заседание по делу об убийстве Мартиньша Бункуса назначено на 3 июня в Рижском окружном суде.

Уже сообщалось, что Рижский городской суд признал виновным в убийстве Мартиньша Бункуса российского гражданина Виктора Кривошея, приговорив его к пожизненному заключению, а предприниматели Александр Бабенко и Михаил Ульман были признаны виновными в заказе убийства и были приговорены к 15 годам тюремного заключения. Организатору убийства Геннадию Валягину обвинение предъявлено не было, так как он был застрелен в марте 2022 года в Плявниеках.

Приговор первой инстанции обжаловали прокурор и обвиняемые.

Мартиньш Бункус был застрелен утром 30 мая 2018 года, когда проезжал на машине мимо Лесного кладбища в Риге.