В Германии повреждён военный корабль: кто стоит за диверсиями?

Euronews 31 мая, 2026 12:14

Десять возможных диверсий на немецком флоте всего за год: вмешательство в системы, повреждённые боевые корабли и расследования без результата. Кто стоит за этими инцидентами?

Число возможных диверсий в ВМС Германии растет: с начала 2025 года, по данным CORRECTIV, в немецких военно-морских силах выявлено уже десять подобных инцидентов. Стоит ли за ними Россия?

Последний случай, как сообщается, был зафиксирован в конце февраля 2026 года практически случайно: в топливопроводе фрегата «Рейнланд-Пфальц» в Вильгельмсхафене нашли двухсантиметровую щель. Бундесвер исходит из того, что речь идет о преднамеренном повреждении, передает CORRECTIV.

«В целом мы можем подтвердить, что из-за нескольких случаев подозрения на диверсию изменился уровень угроз для находящихся на верфях и строящихся кораблей ВМС», – заявил представитель Бундесвера.

Инцидент в марте был передан в следственные органы, однако расследование впоследствии было прекращено, сообщила прокуратура Ольденбурга. Следствию не удалось установить, имело ли место умышленное повреждение, естественный износ или дефект материала.

Другие случаи диверсий

Еще один подобный случай произошел при проверке верфи Blohm+Voss в гамбургском порту в январе 2025 года: в машинном отделении военного корабля «Эмден» обнаружили несколько килограммов вещества, которое могло вызвать серьезные повреждения, – своего рода гравийный песок, используемый для очистки поверхностей судов. Об этом сообщала программа Tagesschau.

Управление уголовной полиции Гамбурга и прокуратура заявили, что, по всей вероятности, речь идет о диверсии. Вскоре были задержаны 37-летний гражданин Румынии и 54-летний гражданин Греции, которые, как предполагается, работали в гамбургском порту. Возможных заказчиков прокуратура не назвала. Мотивы и обстоятельства дела до сих пор остаются невыясненными.

В прошлом году также было несколько предполагаемых актов диверсий: на одном из военных кораблей ВМС были перерезаны кабельные жгуты. В другом случае, судя по всему, отработанное масло намеренно залили в систему питьевого водоснабжения судна. В обоих эпизодах прокуратура прекратила производство по делам.

По данным западных силовых структур, за диверсиями может стоять Россия. Германия, по их оценке, является одной из главных целей российских атак, поскольку она – один из ключевых сторонников Украины в отражении российской войны.

Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) и Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA) поэтому предупреждают о так называемых «одноразовых агентах». Речь идет о мелких преступниках, которых чаще всего вербуют в социальных сетях и подстрекают к диверсиям. Нередко заказчики расплачиваются с ними криптовалютой. Гонорар – несколько сотен евро. За более крупные задания по диверсиям против военной техники стран НАТО, как сообщается, предлагают уже десятки тысяч евро.

(Фото - Wikimedia.)

10 дней не был в школе, вернулся загорелым и со справкой от врача: как быть с прогульщиками?
«Сегодня честно захотелось уехать отсюда»: почему у рижанки возникло такое желание
Вышла из дома в пятницу и не вернулась: полиция ищет Алисе Козулину
«Поздняя весна и холодная лето»: жалобы рижан на погоду 1931 года

«Поздняя весна и холодное лето» - так называлась заметка за подписью Кн. А. Ливен (князь Анатолий Ливен – герой Первой мировой и Освободительной войн), опубликованная в газете «Сегодня» 1 июля 1931 года. Как видите, латвийцы и раньше жаловались на совершенно непохожую на весну весну. Приводим выдержки из этой публикации:

Тушили 16 часов: в Екабпилсском крае горел полигон отходов

О пожаре на полигоне, принадлежащем SIA Vidusdaugavas SPAAO и расположенном в волости Межарес Екабпилсского края, агентству LETA сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Рано утром в воскресенье в Резекненском крае в ДТП погиб человек

Как сообщила агентству LETA Госполиция, трагедия произошла в селе Лиепусала Гайгалавской волости Резекненского края.

Евродепутат Позняк назвал гражданскую оборону «слепой зоной» в безопасности Латвии

Как информировали агентство LETA в офисе политика, Позняк считает, что публичные дискуссии после инцидента с украинскими дронами на территории Латвии в ночь на 7 мая показали необходимость полноценного сотрудничества между НВС, ГПСС и остальными структурами безопасности, а также более равного распределения финансирования между ними.

Это вы так к войне с Путиным готовитесь? Минобороны Британии обязует оружейников сделать «ку» повесточке

Оборонные компании должны согласиться на «политкорректные» условия, такие как «борьба с изменением климата», прежде чем они смогут заключить многомиллионные контракты с Министерством обороны, сообщает Daily Mail.

Оппозиция РБ назвала место, где может находиться «Орешник»

Оппозиционное "Сообщество железнодорожников Беларуси" сообщило, что российский комплекс "Орешник" размещен на территории бывшей авиабазы Кричев-6 на востоке страны.

