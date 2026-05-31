В Германии повреждён военный корабль: кто стоит за диверсиями?

Число возможных диверсий в ВМС Германии растет: с начала 2025 года, по данным CORRECTIV, в немецких военно-морских силах выявлено уже десять подобных инцидентов. Стоит ли за ними Россия?

Последний случай, как сообщается, был зафиксирован в конце февраля 2026 года практически случайно: в топливопроводе фрегата «Рейнланд-Пфальц» в Вильгельмсхафене нашли двухсантиметровую щель. Бундесвер исходит из того, что речь идет о преднамеренном повреждении, передает CORRECTIV.

«В целом мы можем подтвердить, что из-за нескольких случаев подозрения на диверсию изменился уровень угроз для находящихся на верфях и строящихся кораблей ВМС», – заявил представитель Бундесвера.

Инцидент в марте был передан в следственные органы, однако расследование впоследствии было прекращено, сообщила прокуратура Ольденбурга. Следствию не удалось установить, имело ли место умышленное повреждение, естественный износ или дефект материала.

Другие случаи диверсий

Еще один подобный случай произошел при проверке верфи Blohm+Voss в гамбургском порту в январе 2025 года: в машинном отделении военного корабля «Эмден» обнаружили несколько килограммов вещества, которое могло вызвать серьезные повреждения, – своего рода гравийный песок, используемый для очистки поверхностей судов. Об этом сообщала программа Tagesschau.

Управление уголовной полиции Гамбурга и прокуратура заявили, что, по всей вероятности, речь идет о диверсии. Вскоре были задержаны 37-летний гражданин Румынии и 54-летний гражданин Греции, которые, как предполагается, работали в гамбургском порту. Возможных заказчиков прокуратура не назвала. Мотивы и обстоятельства дела до сих пор остаются невыясненными.

В прошлом году также было несколько предполагаемых актов диверсий: на одном из военных кораблей ВМС были перерезаны кабельные жгуты. В другом случае, судя по всему, отработанное масло намеренно залили в систему питьевого водоснабжения судна. В обоих эпизодах прокуратура прекратила производство по делам.

По данным западных силовых структур, за диверсиями может стоять Россия. Германия, по их оценке, является одной из главных целей российских атак, поскольку она – один из ключевых сторонников Украины в отражении российской войны.

Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) и Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA) поэтому предупреждают о так называемых «одноразовых агентах». Речь идет о мелких преступниках, которых чаще всего вербуют в социальных сетях и подстрекают к диверсиям. Нередко заказчики расплачиваются с ними криптовалютой. Гонорар – несколько сотен евро. За более крупные задания по диверсиям против военной техники стран НАТО, как сообщается, предлагают уже десятки тысяч евро.

