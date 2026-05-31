В рамках очередного всплеска «политкорректности» в Уайтхолле Министерство обороны требует от компаний, претендующих на контракты в сфере кибербезопасности, «бороться с экологическим неравенством» в качестве одного из условий соглашений.

Контракты регулируются «ключевыми показателями эффективности», которые были незаметно опубликованы в Рождество и продиктованы «моделью социальной ценности» ведомства.

Приоритеты включают «благополучие» и «экономическое равенство», и если поставщики не выполняют их, им грозит расторжение контрактов, «публичное осуждение» и даже лишение права на будущую работу.

В субботу вечером депутат Алекс Бургхарт, тори и пресс-секретарь Кабинета министров, заявил: «По всему Уайтхоллу миллиарды фунтов стерлингов государственных контрактов были незаметно захвачены вок-повесткой».

«В то время как наши противники перевооружаются, лейбористы сделали «борьбу с экологическим неравенством» ключевым показателем эффективности для оборонных контрактов. «Это совершенно несерьезно, и при таких темпах мы в конечном итоге получим оборону с нулевым выбросом углерода».

Чиновники утверждают, что новые приоритеты гарантируют, что государственные средства «приносят более широкую социальную и экономическую выгоду». Как сообщает Mail on Sunday, оборонные компании должны согласиться на «прогрессивные» условия, такие как «борьба с изменением климата», прежде чем они смогут заключить многомиллионные сделки с Министерством обороны.

Но не только в оборонных контрактах эти ключевые показатели эффективности вызвали удивление. Политически корректные правила составляют 10 процентов решений министров о том, каких поставщиков использовать.

Сельскохозяйственные компании должны нанимать «50 процентов женщин или небинарных сотрудников», а поставщики образовательных услуг должны обеспечить «нулевой гендерный разрыв в оплате труда».

Между тем, субподрядчики, работающие в сфере экспортного финансирования, должны демонстрировать «33-процентную мультикультурную представленность» в своей рекламе — по сравнению со средним показателем по стране, составляющим менее 20 процентов.

А Министерство внутренних дел даже требует, чтобы сотрудники центров для беженцев обеспечивали «удовлетворенность клиентов с учетом культурных особенностей».

Фред де Фоссард, автор статьи «Woke Capitalism in Britain», заявил: «Государственные закупки все чаще используются не для приобретения компетентных услуг, а для социальной инженерии поведения в вопросах, начиная от гендерного баланса и заканчивая климатической идеологией».

Представитель Министерства обороны ответил: «Мы применяем модель социальной ценности, чтобы она была более актуальной для обороны Великобритании, обеспечивая, чтобы контракты должным образом стимулировали поставщиков и способствовали росту».