Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 31. Мая Завтра: Alida, Jusma
Доступность

Это вы так к войне с Путиным готовитесь? Минобороны Британии обязует оружейников сделать «ку» повесточке

Редакция PRESS 31 мая, 2026 12:02

Важно 0 комментариев

Оборонные компании должны согласиться на «политкорректные» условия, такие как «борьба с изменением климата», прежде чем они смогут заключить многомиллионные контракты с Министерством обороны, сообщает Daily Mail.

В рамках очередного всплеска «политкорректности» в Уайтхолле Министерство обороны требует от компаний, претендующих на контракты в сфере кибербезопасности, «бороться с экологическим неравенством» в качестве одного из условий соглашений.

Контракты регулируются «ключевыми показателями эффективности», которые были незаметно опубликованы в Рождество и продиктованы «моделью социальной ценности» ведомства.

Приоритеты включают «благополучие» и «экономическое равенство», и если поставщики не выполняют их, им грозит расторжение контрактов, «публичное осуждение» и даже лишение права на будущую работу.

В субботу вечером депутат Алекс Бургхарт, тори и пресс-секретарь Кабинета министров, заявил: «По всему Уайтхоллу миллиарды фунтов стерлингов государственных контрактов были незаметно захвачены вок-повесткой».

«В то время как наши противники перевооружаются, лейбористы сделали «борьбу с экологическим неравенством» ключевым показателем эффективности для оборонных контрактов. «Это совершенно несерьезно, и при таких темпах мы в конечном итоге получим оборону с нулевым выбросом углерода».

Чиновники утверждают, что новые приоритеты гарантируют, что государственные средства «приносят более широкую социальную и экономическую выгоду». Как сообщает Mail on Sunday, оборонные компании должны согласиться на «прогрессивные» условия, такие как «борьба с изменением климата», прежде чем они смогут заключить многомиллионные сделки с Министерством обороны.

Депутат Алекс Бургхарт, пресс-секретарь Кабинета министров от Консервативной партии, заявил, что «повестка дня пробуждения» лежит в основе «государственных контрактов на миллиарды фунтов» в Уайтхолле.

Но не только в оборонных контрактах эти ключевые показатели эффективности вызвали удивление. Политически корректные правила составляют 10 процентов решений министров о том, каких поставщиков использовать.

Сельскохозяйственные компании должны нанимать «50 процентов женщин или небинарных сотрудников», а поставщики образовательных услуг должны обеспечить «нулевой гендерный разрыв в оплате труда».

Между тем, субподрядчики, работающие в сфере экспортного финансирования, должны демонстрировать «33-процентную мультикультурную представленность» в своей рекламе — по сравнению со средним показателем по стране, составляющим менее 20 процентов.

А Министерство внутренних дел даже требует, чтобы сотрудники центров для беженцев обеспечивали «удовлетворенность клиентов с учетом культурных особенностей».

Фред де Фоссард, автор статьи «Woke Capitalism in Britain», заявил: «Государственные закупки все чаще используются не для приобретения компетентных услуг, а для социальной инженерии поведения в вопросах, начиная от гендерного баланса и заканчивая климатической идеологией».

Представитель Министерства обороны ответил: «Мы применяем модель социальной ценности, чтобы она была более актуальной для обороны Великобритании, обеспечивая, чтобы контракты должным образом стимулировали поставщиков и способствовали росту».

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

10 дней не был в школе, вернулся загорелым и со справкой от врача: как быть с прогульщиками?
Важно

10 дней не был в школе, вернулся загорелым и со справкой от врача: как быть с прогульщиками?

Мошенники позвонили и нарвались на полицейского; перед судом предстанет «денежный мул»
Важно

Мошенники позвонили и нарвались на полицейского; перед судом предстанет «денежный мул»

«Сегодня честно захотелось уехать отсюда»: почему у рижанки возникло такое желание
Важно

«Сегодня честно захотелось уехать отсюда»: почему у рижанки возникло такое желание (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Поздняя весна и холодная лето»: жалобы рижан на погоду 1931 года

Важно 15:17

Важно 0 комментариев

«Поздняя весна и холодное лето» - так называлась заметка за подписью Кн. А. Ливен (князь Анатолий Ливен – герой Первой мировой и Освободительной войн), опубликованная в газете «Сегодня» 1 июля 1931 года. Как видите, латвийцы и раньше жаловались на совершенно непохожую на весну весну. Приводим выдержки из этой публикации:

«Поздняя весна и холодное лето» - так называлась заметка за подписью Кн. А. Ливен (князь Анатолий Ливен – герой Первой мировой и Освободительной войн), опубликованная в газете «Сегодня» 1 июля 1931 года. Как видите, латвийцы и раньше жаловались на совершенно непохожую на весну весну. Приводим выдержки из этой публикации:

Читать
Загрузка

Тушили 16 часов: в Екабпилсском крае горел полигон отходов

Важно 13:16

Важно 0 комментариев

О пожаре на полигоне, принадлежащем SIA Vidusdaugavas SPAAO и расположенном в волости Межарес Екабпилсского края, агентству LETA сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

О пожаре на полигоне, принадлежащем SIA Vidusdaugavas SPAAO и расположенном в волости Межарес Екабпилсского края, агентству LETA сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Читать

Рано утром в воскресенье в Резекненском крае в ДТП погиб человек

Важно 13:04

Важно 0 комментариев

Как сообщила агентству LETA Госполиция, трагедия произошла в селе Лиепусала Гайгалавской волости Резекненского края.

Как сообщила агентству LETA Госполиция, трагедия произошла в селе Лиепусала Гайгалавской волости Резекненского края.

Читать

Евродепутат Позняк назвал гражданскую оборону «слепой зоной» в безопасности Латвии

Важно 12:39

Важно 0 комментариев

Как информировали агентство LETA в офисе политика, Позняк считает, что публичные дискуссии после инцидента с украинскими дронами на территории Латвии в ночь на 7 мая показали необходимость полноценного сотрудничества между НВС, ГПСС и остальными структурами безопасности, а также более равного распределения финансирования между ними.

Как информировали агентство LETA в офисе политика, Позняк считает, что публичные дискуссии после инцидента с украинскими дронами на территории Латвии в ночь на 7 мая показали необходимость полноценного сотрудничества между НВС, ГПСС и остальными структурами безопасности, а также более равного распределения финансирования между ними.

Читать

В Германии повреждён военный корабль: кто стоит за диверсиями?

Важно 12:14

Важно 0 комментариев

Десять возможных диверсий на немецком флоте всего за год: вмешательство в системы, повреждённые боевые корабли и расследования без результата. Кто стоит за этими инцидентами?

Десять возможных диверсий на немецком флоте всего за год: вмешательство в системы, повреждённые боевые корабли и расследования без результата. Кто стоит за этими инцидентами?

Читать

Оппозиция РБ назвала место, где может находиться «Орешник»

Важно 11:57

Важно 0 комментариев

Оппозиционное "Сообщество железнодорожников Беларуси" сообщило, что российский комплекс "Орешник" размещен на территории бывшей авиабазы Кричев-6 на востоке страны.

Оппозиционное "Сообщество железнодорожников Беларуси" сообщило, что российский комплекс "Орешник" размещен на территории бывшей авиабазы Кричев-6 на востоке страны.

Читать