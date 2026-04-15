Зеленский: «Нехватка ракет Patriot такая, что хуже быть не может»

Euronews 15 апреля, 2026 20:34

Важно

Нехватка ракет Patriot в Украине не может быть хуже, чем сейчас, заявил президент Владимир Зеленский, в то время как вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал прекращение помощи Украине одним из достижений администрации Трампа.

Украина испытывает острую нехватку зенитно-ракетных комплексов Patriot, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Германию, признав, что ситуация настолько плоха, насколько это возможно.

"Сейчас у нас именно такой дефицит, хуже уже не может быть", - сказал Зеленский немецкой национальной вещательной компании ZDF во вторник.

Он также признал, что война на Ближнем Востоке оказывает влияние на Украину, снижая шансы Киева на получение военной помощи.

Ракеты Patriot крайне важны для Украины. Они производятся только в США и на данный момент остаются лучшей защитой Украины от российских баллистических ракет.

Киев пытается разработать собственную систему противовоздушной обороны отечественного производства. Украинский производитель оружия Fire Point недавно заявил, что работает над собственной системой и планирует подготовить ее к следующему году. Компания стремится к сотрудничеству с европейскими партнерами в области радаров, целеуказания и связи.

Ранее на этой неделе Зеленский заявил, что антибаллистическая система отечественного производства является важнейшим стратегическим приоритетом для страны.

"Безусловной задачей является собственная противовоздушная оборона, которая будет способна бороться с баллистикой", - заявил он.

Однако пока Украина остается зависимой от западных поставок и американских антибаллистических ракет.

Европейские партнеры предоставили Украине подавляющую часть военной помощи в 2025 году, включая закупку критически важных перехватчиков Patriot и другого оружия американского производства.

Выступая во вторник на мероприятии Turning Point USA в Афинах, штат Джорджия, вице-президент USДжей Ди Вэнс заявил, что гордится тем, что Вашингтон прекратил финансирование Украины на фоне полномасштабной войны, развязанной Россией.

"И я по-прежнему верю в это, и это одна из тех вещей, которыми я горжусь больше всего, что мы сделали в этой администрации, - мы сказали Европе, что если вы хотите покупать оружие, то можете, но Соединенные Штаты больше не будут покупать оружие и отправлять его в Украину", - сказал Вэнс.

Вице-президент США является одним из самых ярых критиков помощи Украине в администрации Трампа.

Главные новости

Если закрыть «airBaltic»: что выиграет и что потеряет Латвия?
Важно

Если закрыть «airBaltic»: что выиграет и что потеряет Латвия? (2)

«Все шло, как не надо»: Раймонд Паулс перенес операцию
Важно

«Все шло, как не надо»: Раймонд Паулс перенес операцию

Это нормально в «Рими»? Рижанка — об удивительных ценах (ФОТО)
Важно

Это нормально в «Рими»? Рижанка — об удивительных ценах (ФОТО) (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

На Латвию надвигается зона осадков: что будет и где?

Важно 20:36

Важно 0 комментариев

В ночь на четверг Латвию пересекут две зоны осадков - одна на западе страны, другая на востоке, прогнозируют синоптики.

В ночь на четверг Латвию пересекут две зоны осадков - одна на западе страны, другая на востоке, прогнозируют синоптики.

Читать

Россия согласилась выплатить Азербайджану компенсации в связи с крушением пассажирского лайнера AZAL

Мир 20:34

Мир 0 комментариев

Россия выплатит Азербайджану компенсации в связи с крушением пассажирского лайнера Azerbaijan Airlines (AZAL) в декабре 2024 года. Самолет разбился, когда российская ПВО отражала атаку украинских беспилотников на регионы Кавказа. Москва долго отрицала, что именно это привело к крушению лайнера, но спустя почти год все-таки признала свою причастность.

Россия выплатит Азербайджану компенсации в связи с крушением пассажирского лайнера Azerbaijan Airlines (AZAL) в декабре 2024 года. Самолет разбился, когда российская ПВО отражала атаку украинских беспилотников на регионы Кавказа. Москва долго отрицала, что именно это привело к крушению лайнера, но спустя почти год все-таки признала свою причастность.

Читать

«Все шло, как не надо»: Раймонд Паулс перенес операцию

Важно 20:26

Важно 0 комментариев

Маэстро перенес операцию, сейчас его состояние стабильное. Об этом он сегодня рассказал журналистам, сообщает bb.lv.

Маэстро перенес операцию, сейчас его состояние стабильное. Об этом он сегодня рассказал журналистам, сообщает bb.lv.

Читать

Пожар в центре Риги: движение перекрыто (ВИДЕО)

Важно 20:07

Важно 0 комментариев

В Риге, на бульваре Бривибас, в пятиэтажном жилом доме произошел пожар, сообщает LTV Ziņu Dienests в Фейсбуке.

В Риге, на бульваре Бривибас, в пятиэтажном жилом доме произошел пожар, сообщает LTV Ziņu Dienests в Фейсбуке.

Читать

Катаются пьяные и плюют на наши законы: народу не нравятся пивобайки в Старой Риге

Выбор редакции 20:07

Выбор редакции 0 комментариев

Дизайнер Байба Ладига на своей странице в соцсети Thrades выразила удивление тем, что Рижская дума позволяет движение пивобайков по старому городу.

Дизайнер Байба Ладига на своей странице в соцсети Thrades выразила удивление тем, что Рижская дума позволяет движение пивобайков по старому городу.

Читать

Если закрыть «airBaltic»: что выиграет и что потеряет Латвия?

Важно 20:04

Важно 0 комментариев

Прекращение деятельности авиакомпании "airBaltic" окажет длительное негативное влияние на экономику Латвии, говорится в подготовленном министром экономики Виктором Валайнисом (СЗК) и Латвийским агентством инвестиций и развития (ЛАИР) ответном письме премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство"), которое она опубликовала в социальных сетях.

Прекращение деятельности авиакомпании "airBaltic" окажет длительное негативное влияние на экономику Латвии, говорится в подготовленном министром экономики Виктором Валайнисом (СЗК) и Латвийским агентством инвестиций и развития (ЛАИР) ответном письме премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство"), которое она опубликовала в социальных сетях.

Читать