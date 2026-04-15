Зеленский: «Нехватка ракет Patriot такая, что хуже быть не может»

Украина испытывает острую нехватку зенитно-ракетных комплексов Patriot, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Германию, признав, что ситуация настолько плоха, насколько это возможно.

"Сейчас у нас именно такой дефицит, хуже уже не может быть", - сказал Зеленский немецкой национальной вещательной компании ZDF во вторник.

Он также признал, что война на Ближнем Востоке оказывает влияние на Украину, снижая шансы Киева на получение военной помощи.

Ракеты Patriot крайне важны для Украины. Они производятся только в США и на данный момент остаются лучшей защитой Украины от российских баллистических ракет.

Киев пытается разработать собственную систему противовоздушной обороны отечественного производства. Украинский производитель оружия Fire Point недавно заявил, что работает над собственной системой и планирует подготовить ее к следующему году. Компания стремится к сотрудничеству с европейскими партнерами в области радаров, целеуказания и связи.

Ранее на этой неделе Зеленский заявил, что антибаллистическая система отечественного производства является важнейшим стратегическим приоритетом для страны.

"Безусловной задачей является собственная противовоздушная оборона, которая будет способна бороться с баллистикой", - заявил он.

Однако пока Украина остается зависимой от западных поставок и американских антибаллистических ракет.

Европейские партнеры предоставили Украине подавляющую часть военной помощи в 2025 году, включая закупку критически важных перехватчиков Patriot и другого оружия американского производства.

Выступая во вторник на мероприятии Turning Point USA в Афинах, штат Джорджия, вице-президент USДжей Ди Вэнс заявил, что гордится тем, что Вашингтон прекратил финансирование Украины на фоне полномасштабной войны, развязанной Россией.

"И я по-прежнему верю в это, и это одна из тех вещей, которыми я горжусь больше всего, что мы сделали в этой администрации, - мы сказали Европе, что если вы хотите покупать оружие, то можете, но Соединенные Штаты больше не будут покупать оружие и отправлять его в Украину", - сказал Вэнс.

Вице-президент США является одним из самых ярых критиков помощи Украине в администрации Трампа.