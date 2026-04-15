На Латвию надвигается зона осадков: что будет и где?

В Курземе дождь ожидается главным образом на юго-западе, местами он будет сильным. Вторая зона осадков придет с востока, принеся дождь местами в Латгале и восточную часть Видземе. В отдельных местах образуется туман.

При слабом ветре минимальная температура воздуха ночью и утром составит от 0 до +7 градусов.

Днем дождь больше затронет Латгале, Селию и Видземе. Во многих районах страны выглянет солнце. Ветер в основном останется слабым. Максимальная температура воздуха ожидается в пределах +7…+16 градусов.

В Риге в четверг увеличится облачность, существенных осадков не прогнозируется. Ночью установится безветрие, воздух остынет примерно до +5 градусов. Днем будет дуть слабый северный ветер, максимальная температура составит от +8 градусов на побережье до +14 градусов на юге столицы.