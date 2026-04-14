Спрашивают только с пенсионеров? Петравича в шоке от наглости правящих и бездействия спецслужб (3)

Редакция PRESS 14 апреля, 2026 17:31

Бывший министр благосостояния Латвии Рамона Петравича (Латвия на первом месте) высказала резкое мнение о, по её словам, двойных стандартах в отношении политиков. Поводом для комментария стала информация о том, что иностранный фонд пригласил некоторых министров и депутатов от партии "Новое единство" в рабочую поездку, предусматривающую отдых на вилле у озера Комо в Италии. Формально такие поездки могут считаться законными, однако сама ситуация, по мнению Петравичи, вызывает вопросы о прозрачности и приоритетах власти.

В своей публикации на Facebook она противопоставляет этот случай другой ситуации, связанной с пенсионерами. Петравича напомнила, что ранее внимание антикоррупционных органов (KNAB) вызвал эпизод, когда одна из дипломатических миссий организовала для пожилых людей бесплатный обед с лапшой. По её словам, тогда реакция была крайне жёсткой — KNAB подробно расспрашивал пенсионеров, какие макароны они ели, в каком количестве и т.д. 

"KNAB чуть не объявила чрезвычайное положение. Они допрашивали каждого старичка: «Сколько лапши вы съели? Какую именно? С кем? Не чувствуете ли вы себя коррумпированным?»
Вот так обстоят дела в нашей стране.
Дамы и господа могут наслаждаться озером Комо и итальянским солнцем за счет иностранцев. Но не дай бог, пенсионер съест лапшу от посольства, и безопасность страны окажется под угрозой", - рассуждает Петравича.

 Экс-министр прозрачно намекает на то, что KNAB должен заинтересоваться вопросом, насколько безопасно политикам из правящей партии принимать такие подарки от иностранцев. 

Напомним, что партию Петравичи "Латвия на первом месте" недавно обвинили в связи с Китаем, после того как во время организованных партией поездок для пенсионеров, обеды для пожилых  в китайском ресторане оплатило посольство Китая. Этим случаем заинтересовалось Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) и начало проверку — не являлось ли это запрещённым иностранным финансированием политической партии.

250 евро за телефонный разговор с врачом: откуда такие цены?
250 евро за телефонный разговор с врачом: откуда такие цены?

Счёт на 4000 евро за VIP-зал. Цитсковскис обвинил Силиню в любви к роскоши за чужой счет
Счёт на 4000 евро за VIP-зал. Цитсковскис обвинил Силиню в любви к роскоши за чужой счет

Пришлось уволить почти всех учителей, родителям отвести сына к психологу: переход на латышский, пример одной школы
Пришлось уволить почти всех учителей, родителям отвести сына к психологу: переход на латышский, пример одной школы (10)

Счёт на 4000 евро за VIP-зал. Цитсковскис обвинил Силиню в любви к роскоши за чужой счет

Бывший руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис в эфире Латвийского телевидения заявил, что премьер Эвика Силиня необоснованно пользовалась ом в аэропорту Амстердама. По его словам, за визит главы правительства и её советницы в Государственную канцелярию поступил счёт на 4000 евро.

Латвии сулят тяжёлые годы: долги, оборона, «airBaltic», «Rail Baltica» (3)

Фискальная дисциплина в Латвии пока держится, но дальше картина становится заметно хуже. Совет по фискальной дисциплине предупреждает: без срочных политических решений в ближайшие годы страна рискует столкнуться с серьёзным ухудшением бюджетной ситуации. Пока экономика вернулась к умеренному росту, бюджет в 2025 году оказался лучше ожиданий, а кредитный рейтинг сохраняется на инвестиционном уровне. Но этот запас прочности быстро тает.

Русский — для взрослых, латышский — детям. Случай с языком в Риге вызвал споры (3)

Публикация жительницы Риги о сцене в парке Узварас вызвала бурное обсуждение в соцсетях и снова вывела на первый план вопрос о роли государственного языка в повседневной жизни. Женщина рассказала, что увидела семью, где взрослые между собой говорили по-русски, а с детьми - по-латышски.

Кабмин меняет правила игры: какие школы потеряют полное финансирование? (3)

Правительство Латвии утвердило новый порядок оплаты труда педагогов: теперь 100% государственного финансирования получат только те школы, которые соответствуют критериям Министерства образования и науки по числу учеников, размеру классов и структуре школы. Новая схема учитывает местоположение учебного заведения - в городах требования будут выше, в сельских и малонаселённых местах мягче.

«Еду украли, деньги не вернули»: на Bolt Food обрушились жалобы (3)

В соцсетях одна за другой появляются жалобы на исчезнувшие заказы, выключенные телефоны курьеров и бесполезные ответы поддержки. Один из таких случаев описала Лаура в Threads. По её словам, обычный семейный вечер закончился ссорой, повторным заказом и полным обнулением доверия к сервису.

Зеленский: мы впервые захватили российскую позицию одними роботами (3)

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская армия захватила российские позиции, используя исключительно наземные роботизированные системы и беспилотные летательные аппараты, пишет Politico.

Солнце, заморозки и до +18: какой будет среда в Латвии? (3)

В среду в Латвии ожидается в основном солнечная погода, а температура воздуха на большей части страны поднимется до +18 градусов. Ночь будет ясной, больше облаков сохранится в Курземе и у границы с Россией. Ветер - слабый, восточный и юго-восточный, а на востоке страны - северный. Минимальная температура ночью составит от -2 градусов в Видземе до +6 в Лиепае.

