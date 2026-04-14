В своей публикации на Facebook она противопоставляет этот случай другой ситуации, связанной с пенсионерами. Петравича напомнила, что ранее внимание антикоррупционных органов (KNAB) вызвал эпизод, когда одна из дипломатических миссий организовала для пожилых людей бесплатный обед с лапшой. По её словам, тогда реакция была крайне жёсткой — KNAB подробно расспрашивал пенсионеров, какие макароны они ели, в каком количестве и т.д.

"KNAB чуть не объявила чрезвычайное положение. Они допрашивали каждого старичка: «Сколько лапши вы съели? Какую именно? С кем? Не чувствуете ли вы себя коррумпированным?»

Вот так обстоят дела в нашей стране.

Дамы и господа могут наслаждаться озером Комо и итальянским солнцем за счет иностранцев. Но не дай бог, пенсионер съест лапшу от посольства, и безопасность страны окажется под угрозой", - рассуждает Петравича.

Экс-министр прозрачно намекает на то, что KNAB должен заинтересоваться вопросом, насколько безопасно политикам из правящей партии принимать такие подарки от иностранцев.

Напомним, что партию Петравичи "Латвия на первом месте" недавно обвинили в связи с Китаем, после того как во время организованных партией поездок для пенсионеров, обеды для пожилых в китайском ресторане оплатило посольство Китая. Этим случаем заинтересовалось Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) и начало проверку — не являлось ли это запрещённым иностранным финансированием политической партии.