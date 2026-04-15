Хотел обнять игрушку: ребенок в магазине известной сети чуть не лишился глаза

Ребенок в детском отделе захотел обнять игрушки, висевшие на стенде. И одно из металлических креплений попало ему прямо в глаз.

"В итоге кровь, скорая, огромный стресс и у меня, и у ребёнка. Слава богу, обошлось без серьёзных последствий, но могло закончиться намного хуже… Я даже не думала, что в детской зоне могут быть такие конструкции без какой-либо защиты. Пожалуйста, будьте максимально внимательны", - предупреждает мама.

В комментариях сразу несколько человек сообщили, что тоже ранились о похожие стенды в других отделах магазина. И даже писали заявления, но с тех пор стенды так и не заменили.

Отметим, что на этот раз всё обошлось, глаз не сильно пострадал.