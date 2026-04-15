"Вчера партия СЗК предложила в Сейме поддержку краткосрочного займа для airBaltic в случае отставки министра транспорта.
Если ценой за поддержку airBaltic станет распад коалиции, я к этому готова.
Поддержка airBaltic для меня важнее, чем сохранение правительственной коалиции.
В четверг в 8:00 я спрошу о переговорах с партиями коалиции, чтобы определить возможность совместной работы в интересах страны".
ZZS vakar piedāvāja atbalstu Saeimas balsojumā īstermiņa aizdevumam airBaltic, ja satiksmes ministrs atkāpjas.— Evika Siliņa (@EvikaSilina) April 15, 2026
Ja cena par atbalsta nodrošināšanu airBaltic ir koalīcijas izjukšana - esmu tam gatava.
Atbalsts airBaltic man ir svarīgāks par valdības koalīcijas noturēšanu.…