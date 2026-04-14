Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 15. Апреля Завтра: Aelita, Gastons
Доступность

Русский — для взрослых, латышский — детям. Случай с языком в Риге вызвал споры (3)

Редакция PRESS 14 апреля, 2026 20:16

Важно 3 комментариев

LETA

Публикация жительницы Риги о сцене в парке Узварас вызвала бурное обсуждение в соцсетях и снова вывела на первый план вопрос о роли государственного языка в повседневной жизни. Женщина рассказала, что увидела семью, где взрослые между собой говорили по-русски, а с детьми - по-латышски.

«Рядом была женщина с двумя маленькими детьми и, возможно, бабушкой. Между собой они говорили по-русски, а с детьми - по-латышски. Девочке около 5 лет, и она отлично владеет латышским языком».

По словам автора, этот пример показывает, как многое зависит от семейного подхода к воспитанию. Она считает, что ребёнка можно с ранних лет приучить к государственному языку, если родители сами делают такой выбор.

Жительница Риги добавила, что регулярно сталкивается и с обратной ситуацией, когда люди старшего возраста не понимают латышский язык даже после долгих лет жизни в стране.

«Сегодня хотела у одного человека спросить одну вещь. Спросила. Человек пенсионного возраста ответил по-русски, что не понимает. Также часто соседи здороваются по-русски. Подумала: если бы я в Швеции здоровалась со своими соседями только по-латышски, как бы отреагировали? Так же и в повседневной жизни с языком. Я не использую шведский язык часто, но за 5 лет могу говорить хорошо, тогда как в Латвии есть так много людей, которые живут здесь пару десятилетий и не говорят по-латышски».

В комментариях мнения разошлись. Одни поддержали раннюю языковую интеграцию и напомнили, что с 2023 года дошкольное образование в Латвии полностью переведено на латышский язык. Другие настаивали, что дома с детьми прежде всего нужно говорить на родном языке, а двуязычие объясняли смешанными семьями и бытовой средой.

Позже автор уточнила, что не пыталась никого осуждать и описала лишь наблюдение, которое, по её мнению, даёт повод для осторожного оптимизма.

«Я понимаю, что женщине, возможно, было бы удобнее говорить с детьми на родном языке, но она выбрала латышский. Это радует - значит, мы движемся в правильном направлении».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (3)
Комментарии (3)

Главные новости

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Важно 22:41

Важно 3 комментариев

Бывший руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис в эфире Латвийского телевидения заявил, что премьер Эвика Силиня необоснованно пользовалась ом в аэропорту Амстердама. По его словам, за визит главы правительства и её советницы в Государственную канцелярию поступил счёт на 4000 евро.

Бывший руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис в эфире Латвийского телевидения заявил, что премьер Эвика Силиня необоснованно пользовалась ом в аэропорту Амстердама. По его словам, за визит главы правительства и её советницы в Государственную канцелярию поступил счёт на 4000 евро.

Читать
Загрузка

Важно 20:26

Важно 3 комментариев

Фискальная дисциплина в Латвии пока держится, но дальше картина становится заметно хуже. Совет по фискальной дисциплине предупреждает: без срочных политических решений в ближайшие годы страна рискует столкнуться с серьёзным ухудшением бюджетной ситуации. Пока экономика вернулась к умеренному росту, бюджет в 2025 году оказался лучше ожиданий, а кредитный рейтинг сохраняется на инвестиционном уровне. Но этот запас прочности быстро тает.

Фискальная дисциплина в Латвии пока держится, но дальше картина становится заметно хуже. Совет по фискальной дисциплине предупреждает: без срочных политических решений в ближайшие годы страна рискует столкнуться с серьёзным ухудшением бюджетной ситуации. Пока экономика вернулась к умеренному росту, бюджет в 2025 году оказался лучше ожиданий, а кредитный рейтинг сохраняется на инвестиционном уровне. Но этот запас прочности быстро тает.

Читать

Важно 18:52

Важно 3 комментариев

Правительство Латвии утвердило новый порядок оплаты труда педагогов: теперь 100% государственного финансирования получат только те школы, которые соответствуют критериям Министерства образования и науки по числу учеников, размеру классов и структуре школы. Новая схема учитывает местоположение учебного заведения - в городах требования будут выше, в сельских и малонаселённых местах мягче.

Правительство Латвии утвердило новый порядок оплаты труда педагогов: теперь 100% государственного финансирования получат только те школы, которые соответствуют критериям Министерства образования и науки по числу учеников, размеру классов и структуре школы. Новая схема учитывает местоположение учебного заведения - в городах требования будут выше, в сельских и малонаселённых местах мягче.

Читать

Важно 18:36

Важно 3 комментариев

В соцсетях одна за другой появляются жалобы на исчезнувшие заказы, выключенные телефоны курьеров и бесполезные ответы поддержки. Один из таких случаев описала Лаура в Threads. По её словам, обычный семейный вечер закончился ссорой, повторным заказом и полным обнулением доверия к сервису.

В соцсетях одна за другой появляются жалобы на исчезнувшие заказы, выключенные телефоны курьеров и бесполезные ответы поддержки. Один из таких случаев описала Лаура в Threads. По её словам, обычный семейный вечер закончился ссорой, повторным заказом и полным обнулением доверия к сервису.

Читать

Важно 18:21

Важно 3 комментариев

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская армия захватила российские позиции, используя исключительно наземные роботизированные системы и беспилотные летательные аппараты, пишет Politico.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская армия захватила российские позиции, используя исключительно наземные роботизированные системы и беспилотные летательные аппараты, пишет Politico.

Читать

Важно 18:20

Важно 3 комментариев

В среду в Латвии ожидается в основном солнечная погода, а температура воздуха на большей части страны поднимется до +18 градусов. Ночь будет ясной, больше облаков сохранится в Курземе и у границы с Россией. Ветер - слабый, восточный и юго-восточный, а на востоке страны - северный. Минимальная температура ночью составит от -2 градусов в Видземе до +6 в Лиепае.

В среду в Латвии ожидается в основном солнечная погода, а температура воздуха на большей части страны поднимется до +18 градусов. Ночь будет ясной, больше облаков сохранится в Курземе и у границы с Россией. Ветер - слабый, восточный и юго-восточный, а на востоке страны - северный. Минимальная температура ночью составит от -2 градусов в Видземе до +6 в Лиепае.

Читать