«Рядом была женщина с двумя маленькими детьми и, возможно, бабушкой. Между собой они говорили по-русски, а с детьми - по-латышски. Девочке около 5 лет, и она отлично владеет латышским языком».

По словам автора, этот пример показывает, как многое зависит от семейного подхода к воспитанию. Она считает, что ребёнка можно с ранних лет приучить к государственному языку, если родители сами делают такой выбор.

Жительница Риги добавила, что регулярно сталкивается и с обратной ситуацией, когда люди старшего возраста не понимают латышский язык даже после долгих лет жизни в стране.

«Сегодня хотела у одного человека спросить одну вещь. Спросила. Человек пенсионного возраста ответил по-русски, что не понимает. Также часто соседи здороваются по-русски. Подумала: если бы я в Швеции здоровалась со своими соседями только по-латышски, как бы отреагировали? Так же и в повседневной жизни с языком. Я не использую шведский язык часто, но за 5 лет могу говорить хорошо, тогда как в Латвии есть так много людей, которые живут здесь пару десятилетий и не говорят по-латышски».

В комментариях мнения разошлись. Одни поддержали раннюю языковую интеграцию и напомнили, что с 2023 года дошкольное образование в Латвии полностью переведено на латышский язык. Другие настаивали, что дома с детьми прежде всего нужно говорить на родном языке, а двуязычие объясняли смешанными семьями и бытовой средой.

Позже автор уточнила, что не пыталась никого осуждать и описала лишь наблюдение, которое, по её мнению, даёт повод для осторожного оптимизма.

«Я понимаю, что женщине, возможно, было бы удобнее говорить с детьми на родном языке, но она выбрала латышский. Это радует - значит, мы движемся в правильном направлении».