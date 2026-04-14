Большой пожар на Бруниниеку, огонь быстро распространяется, улица перекрыта

В 14:35 Государственная служба пожарной охраны и спасения (VUGD) получила вызов на улицу Бруниниеку, где в деревянном двухэтажном жилом доме возник пожар и пламя быстро распространяется, сообщили агентству LETA в Государственной службе пожарной охраны и спасения (VUGD).

В тушении пожара задействованы более 30 спасателей с восемью автоцистернами и двумя автолестницами.

VUGD призывает зрителей не приближаться к месту пожара, чтобы не мешать работе и передвижению спасателей и представителей других оперативных служб на месте происшествия, а также не нанести вред своему здоровью, находясь в задымленной зоне.

Вблизи места происшествия — в районе улиц Брунинеку и Авоту — движение ограничено и значительно затруднено. Как агентство LETA узнало в «Rīgas satiksme», из-за пожара автобусы 50-го маршрута в направлении улицы Абрене перенаправляются по улицам Авоту, Матиса и Чака, а далее по маршруту. На время изменений не обслуживаются остановки «Бруниниеку-иела» и «Чака-иела».