Годовая декларация: новые тонкости

Всё, что нажито за год

Не забывайте о доходах, полученных за границей

Налогоплательщики, заполняя декларацию о доходах, порой указывают только доходы, полученные в Латвии. Дескать, и так по месту работы за рубежом сняли все налоги. В действительности же резиденты Латвии обязаны указывать в годовой декларации (в системе VID EDS) и все доходы, полученные за рубежом.

В системе электронного декларирования EDS Службы государственных доходов (VID) в этом году введено новое информационное предупреждение для налогоплательщиков, которые ранее получали доходы за рубежом. Если в предыдущие годы у человека были такие доходы, то и в этом году может возникнуть необходимость заполнить приложение D2 к декларации.

V Что знает EDS?

В декларации нужно указывать все доходы за календарный год — как полученные в Латвии, так и за границей. При этом VID автоматически использует только данные, которые уже внесены в государственные информационные системы: выплаты от латвийских работодателей, сведения от пенсионных фондов и страховых компаний, данные Государственного агентства социального страхования (VSAA), а также информацию об оправданных расходах на образование и медицину.

У системы EDS есть:

- данные от латвийских плательщиков доходов о суммах, выплаченных физическому лицу;

- информация от частных пенсионных фондов и страховых компаний;

- данные VSAA;

- сведения об оправданных расходах — на образование и медицинские услуги.

Когда налогоплательщик в системе VID EDS заполняет декларацию за соответствующий год и в нее автоматически загружаются имеющиеся у VID данные, сам податель декларации обязан проверить, полная ли это информация и верная ли. И, если что, уточнить или дополнить. И лишь тогда отправить ее в VID.

V Работали за рубежом?

Сведения об иностранных доходах в момент проверки декларации могут быть еще недоступны — они поступают от зарубежных налоговых ведомств позже. В декларации указываются и сумма дохода, и удержанный за границей налог.

Доходы, полученные за границей, нужно декларировать и в том случае, если налог с них уже был уплачен в другой стране. При декларировании таких доходов необходимо указать как сумму полученного дохода, так и налог, удержанный за рубежом, если он удерживался.

Наиболее типичные доходы, полученные за границей:

- заработная плата и другие доходы, связанные с трудовой деятельностью;

- пенсии;

- дивиденды;

- доходы по договору подряда.

Проверить данные, указанные в своей декларации, - обязанность самого налогоплательщика. И это в его интересах, ведь из-за неполной информации о зарубежных доходах, поданной в Службу госдоходов, он может получить необоснованно возврат налога или не урегулировать вовремя неуплаченный налог.

Однако это не значит, что каждый, кто имеет иностранные доходы, должен государству. Это просто информационное напоминание о том, что заграничные доходы тоже нужно задекларировать. Даже если налог с них уже уплачен за рубежом.

Новое предупреждение помогает налогоплательщикам вовремя проверить и оценить свою ситуацию, избежать ошибок при заполнении декларации и не столкнуться позже с неприятными последствиями...

Нашлись старые чеки

Можно ли их ещё использовать?

Готовя чеки для подачи декларации за прошлый год, случайно обнаружила два чека из стоматологической клиники на общую сумму 200 евро за 2023-й. Думала, что я их потеряла. Можно ли их подать на возврат налога?

Если вы ранее подавали декларацию, но у вас остались незадекларированные чеки, их можно подать, но не открывать новую декларацию, а выложить в «приложении» к декларации соответствующего года...

Если сениор лечился...

Может ли пенсионер рассчитывать на возврат налога?

Не облагаемый налогом минимум для пенсионеров с прошлого года – 1 000 евро. Это означает, что с пенсий до 1 000 евро подоходный налог не удерживается и возвращать его через годовую декларацию не нужно. А что делать пенсионерам? Они тоже ходят к врачу, порой платят по 60-80 евро.

Служба госдоходов (VID) обращает внимание, что вернуть часть налога можно только в том случае, если налог выплачивался. Вступившие в силу в прошлом году изменения были частью налоговой реформы, которая предусматривает введение фиксированного необлагаемого минимума, упрощение ставок подоходного налога и другие меры, направленные на увеличение доходов населения, особенно людей с низкими и средними доходами, а также пенсионеров.

Теперь пенсионеры, которые, например, до 2025 года платили налог с суммы пенсии более 500 евро, с прошлого года платят налог только с суммы, начиная с 1 000 евро. Значит, получают увеличенные пенсии.

V Подать декларацию

Это надо сделать обязательно пенсионерам, которые:

- получают пенсию свыше 1 000 евро в месяц;

- работают или получают другие доходы, облагаемые подоходным налогом.

В декларацию можно включить расходы на лечение и образование, а также добавить документы о расходах супруга, родителей или детей.

Лимит оправданных расходов для одного человека прежний - не более 600 евро в год, но в общей сумме не более 50% от годового облагаемого дохода. При подаче декларации за 2025 год каждый, с чьих доходов удерживался подоходный налог, может вернуть 25,5% от этой суммы.

Пенсионеры, которые не пользуются Интернетом, могут обратиться за помощью в оформлении и подаче декларации в единые государственные и самоуправлений центры обслуживания или в клиентские центры VID.

V Полезные координаты:

- номер VID для консультаций — 67120000;

- задать вопросы о годовой декларации и оправданных расходах можно в системе EDS в разделе «Переписка с VID";

- круглосуточно - виртуальному помощнику Тому на сайте VID.

И за соседа

Помогаем подать декларацию

-Получил инвалидность, руки почти не двигаются. На компьютере больше не могу трудиться. Но в прошлом году я еще работал и получал пенсию по инвалидности. Как мне подать декларацию о доходах?

-Соседка по лестничной клетке, пенсионерка, просила помочь ей подать декларацию о доходах. А у нее нет даже компьютера, за коммунальные услуги она платит на почте. Но она говорит, что к пенсии подрабатывала няней, и ей за это плату перечисляли на карту. То есть кроме пенсии были доходы. Как я могу ей помочь? Со своего ноутбука или ей лучше поехать в офис VID?

Чтобы кто-либо другой – член семьи, бухгалтер или другое доверенное лицо – мог подать декларацию о доходах от вашего имени, необходимо предоставить ему доверенность. Нотариальное заверение не требуется, - разъясняет Служба госдоходов (VID).

Если у жителя самого недостаточно компьютерных навыков, нет счета в латвийском кредитном учреждении (нет интернет-банка), он пользуется кнопочным телефоном, то он может обратиться за помощью к другому лицу и доверить ему это сделать вместо вас. Можно лично уполномочить знакомого, родственника подать декларацию о ваших доходах от вашего имени:

– в пункте обслуживания клиентов VID;

- в Едином государственном и самоуправления центре обслуживания клиентов (VPVKAC).

Если у жителя нет компьютерных навыков и ему нужно подать декларацию о доходах, он может обратиться в пункты обслуживания клиентов VID, где сотрудники Службы госдоходов окажут индивидуальную консультацию и поддержку.

Личное обслуживание в клиентских пунктах VID возможно только по предварительной записи - по телефону +371 67120005.

Также, используя электронную доверенность (e-pilnvarotАjs - электронный авторизатор), сотрудник единого центра может подать декларацию о доходах от имени обратившегося в центр клиента...

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА