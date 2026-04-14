Солнце, заморозки и до +18: какой будет среда в Латвии?

Днём солнца по стране будет много, хотя в Курземе небо останется более облачным. К вечеру на побережье южной части Курземе возможен дождь. Ветер станет порывистым, а в самой Курземе сохранится слабый или умеренный юго-восточный ветер. Воздух прогреется до +14...+18 градусов, но местами у Рижского залива максимальная температура составит лишь около +10.

В Риге после ясной ночи в среду ожидается небольшая облачность. Будет дуть слабый восточный ветер, во второй половине дня он сменится на северный. Ночью в столице похолодает до +5 градусов, а в пригородах - до 0...+3. Днём температура в городе поднимется до +17 градусов, однако у моря, на севере Риги, воздух останется заметно прохладнее - около +10.