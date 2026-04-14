«Цикада» пришла за детьми. Что известно о новом варианте COVID-19?

ВОЗ зафиксировала рост распространения нового варианта коронавируса COVID-19 BA.3.2, который в ряде публикаций неофициально называют «Цикада». Сообщается, что случаи заражения этим вариантом зарегистрированы более чем в 20 странах, включая США и Великобританию, и он находится под усиленным наблюдением учёных и врачей.

При этом специалисты отмечают, что, несмотря на большое число мутаций, пока нет признаков того, что BA.3.2 вызывает более тяжёлое течение болезни, чем предыдущие варианты. Симптомы в целом остаются типичными для COVID-19.

Отдельно эксперты обращают внимание на особенность, которую ещё предстоит подтвердить: дети могут заражаться этим вариантом чаще, чем взрослые. Это связывают с тем, что у младших возрастных групп иммунитет сформирован не полностью, однако данные требуют дополнительной проверки.

Также подчёркивается, что появление новых мутаций коронавируса является естественным процессом. Общий риск, который на данный момент связывают с «Цикадой», оценивается как низкий.