"Предоставление странами Балтии и Финляндией воздушного пространства для полетов ударных беспилотников означает прямое участие стран-членов НАТО в атаках на российскую территорию и инфраструктуру. Со всеми вытекающими отсюда выводами и последствиями", - подчеркнул Патрушев в интервью изданию "Российская газета".

По его словам, такая поддержка позволяет наносить удары по гражданской морской инфраструктуре и российскому торговому флоту, в том числе по портам в Ленинградской области.

Патрушев также отметил, что расстояние от северной границы Украины до Ленинградской области превышает 1400 километров. По его словам, беспилотники не могут преодолеть такой маршрут без согласия тех стран НАТО, над территорией которых он пролегает.

В качестве аргументов Патрушев привел сообщения о том, что жители Эстонии получают SMS-оповещения о возможном появлении беспилотников, а также случаи обнаружения упавших дронов на территории Финляндии. В то же время представитель Кремля выразил возмущение тем, что Хельсинки не требует от Украины прекращения подобных атак.

Некоторые аналитики утверждают, что Россия способна принудить Литву к капитуляции всего за несколько месяцев, причем даже без ввода войск на ее территорию. В ходе моделирования возможного сценария нападения в системе обороны Литвы были выявлены серьезные уязвимости.

Кроме того, военный эксперт Валентин Бадрак убежден, что страны НАТО в настоящее время не готовы к прямому столкновению с российской армией. Бадрак напомнил о ситуации на военных учениях в Эстонии, в ходе которых украинские военнослужащие указали на серьезные недостатки и уязвимости альянса.