Путин обвинил страны Балтии в причастности к атакам на Россию

© LETA 14 апреля, 2026 07:55

Важно 0 комментариев

Помощник российского президента Николай Патрушев в понедельник заявил, что страны Балтии и Финляндия якобы причастны к атакам на территорию России, поскольку предоставили свое воздушное пространство для полетов украинских беспилотников, передает украинское информационное агентство УНИАН.

"Предоставление странами Балтии и Финляндией воздушного пространства для полетов ударных беспилотников означает прямое участие стран-членов НАТО в атаках на российскую территорию и инфраструктуру. Со всеми вытекающими отсюда выводами и последствиями", - подчеркнул Патрушев в интервью изданию "Российская газета".

По его словам, такая поддержка позволяет наносить удары по гражданской морской инфраструктуре и российскому торговому флоту, в том числе по портам в Ленинградской области.

Патрушев также отметил, что расстояние от северной границы Украины до Ленинградской области превышает 1400 километров. По его словам, беспилотники не могут преодолеть такой маршрут без согласия тех стран НАТО, над территорией которых он пролегает.

В качестве аргументов Патрушев привел сообщения о том, что жители Эстонии получают SMS-оповещения о возможном появлении беспилотников, а также случаи обнаружения упавших дронов на территории Финляндии. В то же время представитель Кремля выразил возмущение тем, что Хельсинки не требует от Украины прекращения подобных атак.

Некоторые аналитики утверждают, что Россия способна принудить Литву к капитуляции всего за несколько месяцев, причем даже без ввода войск на ее территорию. В ходе моделирования возможного сценария нападения в системе обороны Литвы были выявлены серьезные уязвимости.

Кроме того, военный эксперт Валентин Бадрак убежден, что страны НАТО в настоящее время не готовы к прямому столкновению с российской армией. Бадрак напомнил о ситуации на военных учениях в Эстонии, в ходе которых украинские военнослужащие указали на серьезные недостатки и уязвимости альянса.

23,8 млрд. евро: американцы за эти деньги летают к Луне, а у нас пока только свая в Даугаве
Годовая декларация: новые тонкости
Ветер оторвал балкон с имантской многоэтажки: и кто оплатит ремонт?
Срочная новость. Зеленский едет в Берлин. Запланированы консультации между немецким и украинским правительствами

Ранее анонсировав старт переговоров о создании совместной системы ПВО Европы и Украины, Владимир Зеленский направился в Берлин на встречу с канцлером Германии Мерцем.

Слишком долго стали жить пенсионеры: Банк Латвии предупреждает об угрозе увеличения налогов

Банк Латвии (БЛ) предупреждает: если Сейм в этом или одном из следующих созывов примет решение о том, что жители смогут полностью или частично изымать средства второго пенсионного уровня до срока, то для выплаты государственных пенсий в прежнем объеме может потребоваться повысить ставку социального налога с нынешних 34% от зарплаты работающего до 39%.

Цой жив! Киноманов приглашают на весеннюю уборку на Километр (ВИДЕО)

Друзья-киноманы! В эту субботу 18 апреля к 13 часам всех приглашают на Километр у памятника Виктору Цою на субботник. Убрать площадку, помыть памятник...Об этом ф Фейсбуке сообщают организаторы группы Памятник Виктору Цою в Латвии / Piemiņas vieta Viktoram Cojam.

23,8 млрд. евро: американцы за эти деньги летают к Луне, а у нас пока только свая в Даугаве

"Строительство «Rail Baltica» обойдётся странам Балтии ровно столько же, сколько обошлась американцам ракета SLS в рамках программы «Артемида». Есть только одна нюанс: ракета NASA работает, успев дважды полететь на Луну и обратно, в то время как самым заметным элементом «Rail Baltica» является свая в Даугаве, - пишет Имант Лиепиньш на Pietiek.com.

Аж до 110: завтра на латвийских дорогах увеличат максимально разрешенную скорость

Водитель, берите на заметку - с завтрашнего дня, 15 апреля, на некоторых участках дорог Латвии увеличат максимально разрешенную скорость езды! Об этом сообщает Госполиция.

Ранняя клубника на латвийском прилавке: откуда она и есть ли от неё польза?

Часто можно услышать советы, что за сезон нужно съедать от 4 до 7 килограммов клубники: у нее очень много полезных свойств. Но всем ли подходит эта ягода? И много ли пользы в ранней привозной клубнике, которой с весны полно и в торговых сетях, и на рынках?

Барташевич все равно будет рядом с Тутиным: СМИ

В установленный законом срок - в течение двух месяцев после отстранения от должности многолетнего мэра Резекне Александра Барташевича ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ") - дума Резекне 10 апреля избрала новым председателем прежнего заместителя мэра Яниса Тутина ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ").

