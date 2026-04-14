Ранняя клубника на латвийском прилавке: откуда она и есть ли от неё польза?

Врач-иммунолог Лаурис ЛИЦИТИС уверен: клубника, бесспорно, полезная ягода:

– Содержит витамин С, витамины группы В, каротин, органические кислоты, благодаря которым обладает противовоспалительным действием и способна ускорять выздоровление при простуде. И самая полезная – свежесобранная клубника с грядки: в ней больше всего витаминов…

В свою очередь диетолог Каспарс ОЗОЛИНЬШ говорит, что даже самая лучшая клубника полезна не всем:

- Клубника - мочегонное средство, поэтому ее с осторожностью нужно употреблять людям с заболеваниями почек и мочевыводящих путей. То же самое касается тех, у кого проблемы с заболеваниями желудочно-кишечного тракта: из-за слишком «кислотного» состава ягода может раздражать слизистую оболочку желудка, способствовать обострению гастрита…

При покупке клубники нужно обращать внимание и на возможную плесень. Мы не раз писали об этой проблеме и о том, что ягоды, фрукты и овощи, на которых есть плесень, нужно выбрасывать целиком, а не вырезать «хорошую часть»: этим вы только навредите здоровью. А в клубнике, по словам специалистов, плесень – один из главных врагов. Ее часто можно увидеть и на упаковке, и на самих ягодах. Покупать такие однозначно нельзя. С какими бы скидками ни продавались.

- Свежую клубнику лучше употреблять после еды, не натощак, - продолжает диетолог. – Связано это с теми же кислотами, которые могут влиять на слизистую оболочку кишечника. Лучше есть клубнику без дополнительного сахара, по желанию можно добавить сливки: молочный жир уменьшит высокую кислотность ягоды…

«Вам для супермаркетов или для еды?»

По словам знатоков, спелая ягода должна источать аромат. Если же клубника почти не пахнет, то, скорее всего, она недозревшая или выращена с использованием большого количества нитратов. А как же выращивают ягоду, которую ранней весной привозят в Латвию?

Фермер Андрис БИТЕНИЕКС, специализирующийся на выращивании в Латвии ранней клубники и хорошо знающий технологии зарубежных коллег, рассказывает, что особенность, к примеру, испанской – высокая урожайность.

- Сортов там много, но экспортируют те, что хороши для транспортировки и красивы по виду. Про вкус того же не скажешь, - объясняет он. – На вкус влияют несколько слагаемых, в том числе климатические условия. Чем выше разница ночной и дневной температуры, тем в клубнике больше сахара, тем она слаще. В Испании разница несопоставима с нами. Однако собирают клубнику, когда она лишь на 80-85% готова и еще не приобрела красный цвет. А это тоже влияет на количество сахара и на вкусовые качества…

Другой фермер, в свое время приезжавший в Испанию за рассадой тепличной клубники, рассказывает, что у него первым делом поинтересовались: «Вам какая ягода нужна: для поставки в супермаркеты или для еды?» Несложно заключить, какую ягоду привозят сюда…

«Урожайная» плёнка

Львиную долю испанской клубники выращивают в Андалусии – в провинции Уэльве. В Польше, которая в Европе является одним из крупнейших экспортеров красной ягоды (только более поздней), ее выращивают в открытом грунте, а в Испании, где вроде климат гораздо теплее, - в теплицах. Причем на землю тоже стелют полиэтиленовую пленку черного цвета: она не дает возможности прорастать сорнякам и размножаться ягодным кустикам – так называемым усам.

Технологию выращивания клубники в теплицах в, казалось бы, идеальных климатических условиях испанцы объясняют желанием экономить на воде: пленка препятствует выпариванию ее из почвы.

Однако южане недоговаривают. Дело в том, что существуют различные виды «урожайной» пленки, пропускающей, в отличие от обычной, ультрафиолетовый спектр излучения солнца. Несмотря на уверения ученых, что в пленку введены экологически безвредные добавки, преобразующие солнечные лучи в красное свечение, искушенные потребители относятся к этому с сомнением.

Но «урожайная» пленка – еще не все. От появления цветочков до спелой ягоды проходит примерно месяц. Владельцам коммерческих плантаций хочется ускорить процесс. И тут на помощь может прийти селитра. Еще более распространенный ядохимикат – нитрофен. На «шести сотках» ягода краснеет на солнышке, а в теплице процесс ускоряет этот препарат...

Клубника «под газом»

Многие потребители не раз задавали себе вопрос: как же импортная клубника может так долго храниться? Ее же нужно везти через всю Европу, потом – на склады, в магазины. Это как минимум недели. Но на вид ягода вполне свежая. А та, что со своей грядки, уже на второй день имеет нетоварный вид.

Во-первых, сюда везут специальные «долгоиграющие» сорта, сохраняющие «лицо» и при долгой транспортировке.

Во-вторых, везут в рефрижераторах и до попадания на прилавок также держат в охлаждающих камерах.

В-третьих, могут обрабатывать инертными газами (азотом и т. д.), которые не дают развиться окислительным процессам.

Вы спросите: а что, латвийские фермеры не применяют химию? Применяют. Без этого с вредителями и болезнями не справится ни одно крупное коммерческое хозяйство, что бы ни утверждали их хозяева. Другое дело, что от латвийских плантаций до наших прилавков ближе. Поэтому и ягода будет свежее...

Почему в теплице больше нитратов

Нередко можно услышать, что клубника вообще не накапливает нитраты, этим грешат в основном корнеплоды (морковь, картофель, свекла, редис), зеленый салат, шпинат… Действительно, в овощах нитратов больше, чем в ягодах, но и последние накапливают нитраты – все зависит от удобрений, которые применялись.

Нужно учитывать такую особенность тепличной продукции: в ней всегда будет больше нитратов, чем в той, которая выращена в открытом грунте. И дело не в чрезмерном использовании минеральных удобрений. Ученые сравнивали различную продукцию, выращенную в теплицах и на открытом грунте. При этом удобрения были одинаковые. И в тепличной продукции нитратов было в разы больше. Виноват недостаток света и тепла, способствующий образованию нитратов...

«Витаминный» подоконник

Впрочем, глава Латвийской ассоциации диетологов Лолита НЕЙМАНЕ считает, что разговоры о вреде ранних ягод и овощей преувеличены.

- У нас есть организации, которые проверяют и клубнику, и овощи, - говорит она

. - Не слышала, чтобы случались какие-то скандалы в связи с превышением норм в ранней импортной продукции. Витамины нужны организму, и я советую, чтобы блюдо всегда наполовину состояло из овощей. Если кто-то опасается ранних - можно купить зимние, которые есть в продаже: свеклу, тыкву, морковь, капусту... Я, например, с ноября на подоконнике выращиваю зеленый лук. Снимаю пять урожаев. Знаю, что кроме водички ничего туда не надо наливать. Добавляю в салат и лимонный тимьян, который тоже выращиваю на окне, базилик. Возможностей для домашнего огорода сейчас много. Можно проращивать дома и зерна…

Как выбрать клубнику

* У спелой ягоды должен быть сильный аромат. Если клубника почти не пахнет, то скорее всего она или недозревшая, или выращена с использованием большого количества нитратов.

* Показатель качества клубники – ее хвостик. Листочки на нем должны быть зелеными и свежими: это означает, что клубника прямо с грядки. Пожухлые хвостики – знак того, что ягоду собрали давно.

* Перед употреблением клубнику нужно обязательно промыть под проточной водой. Еще лучше хорошенько обдать кипятком - это позволит снизить объем поступающих в организм вместе с ягодами пыльцы (не только самой клубники, но и других растений), различных токсинов и микроорганизмов, яйца гельминтов и прочих паразитов. Под воздействием кипятка они разрушаются и не представляют опасности для здоровья, при этом все полезные вещества останутся внутри ягоды, да и вкус ее от обработки кипятком не изменится.

* А вот варить клубнику нельзя! В процессе термической обработки многие полезные вещества, содержащиеся в клубнике, разрушаются...

Илья ДИМЕНШТЕЙН