На Бали разогнали «русские» и «украинские» деревни — почему?

Редакция PRESS 14 апреля, 2026 10:04

Всюду жизнь 0 комментариев

Власти индонезийского острова Бали заявили о ликвидации отдельных поселений релокантов из стран постсоветского пространства. Губернатор Бали И Ваян Костер заявил, что на острове ликвидированы «русские» и «украинские» деревни. По его словам, на остров стало приезжать все больше людей из России и Украины, которые начали инвестировать средства и открывать бизнес. Многие из них жили компактными группами в районе Убуда. Эти места назвали «русская деревня» и «украинская деревня», пишет The Moscow Times.

Костер подчеркнул, что такая практика противоречит местным правилам и культурной политике острова. Поэтому он поручил главе округа Гианьяр и местной полиции навести порядок. «Не должно быть ни русской, ни украинской деревни. Если они живут здесь — пусть живут упорядоченно, в соответствии с законами Индонезии, Бали и местной культуры», — заявил губернатор. После проверок и принятых правовых мер эти поселения были ликвидированы. Власти также намерены запретить сдачу в аренду незарегистрированных вилл и усилить контроль за использованием земли.

В конце 2024 года полиция Бали задержала Андре Фрея — основателя комплекса апартаментов PARQ Ubud, известного под неформальным названием «русская деревня». По данным портала Detik, он является гражданином Германии. Власти утверждают, что комплекс нарушал правила землепользования: сельскохозяйственные земли в районе Убуда были переоборудованы под виллы и туристические объекты без разрешений. Жалоба от местных жителей поступила в полицию 25 ноября 2024 года.

На острове фиксируются и другие нарушения с участием иностранцев. В одном из случаев гражданин России, двое граждан Украины и гражданин Индонезии были задержаны по делу о производстве и распространении наркотиков. По версии следствия, украинцы занимались производством, россиянин — распространением, а местный житель выполнял роль посредника. Лаборатория по производству наркотиков находилась на вилле в районе Чангу.

Власти Бали чаще остальных депортируют нелегально проживающих россиян. Примерно четверть депортируемых с острова — это граждане России. Основные причины депортации — незаконная работа, предпринимательская деятельность без разрешений и неуважение к местным культурным традициям. Власти Бали рассматривают ужесточение туристической политики и введение дополнительных сборов с туристов.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Годовая декларация: новые тонкости
Годовая декларация: новые тонкости

Ветер оторвал балкон с имантской многоэтажки: и кто оплатит ремонт?
Ветер оторвал балкон с имантской многоэтажки: и кто оплатит ремонт?

23,8 млрд. евро: американцы за эти деньги летают к Луне, а у нас пока только свая в Даугаве
23,8 млрд. евро: американцы за эти деньги летают к Луне, а у нас пока только свая в Даугаве

Срочная новость. Зеленский едет в Берлин. Запланированы консультации между немецким и украинским правительствами

Ранее анонсировав старт переговоров о создании совместной системы ПВО Европы и Украины, Владимир Зеленский направился в Берлин на встречу с канцлером Германии Мерцем.

Ранее анонсировав старт переговоров о создании совместной системы ПВО Европы и Украины, Владимир Зеленский направился в Берлин на встречу с канцлером Германии Мерцем.

Слишком долго стали жить пенсионеры: Банк Латвии предупреждает об угрозе увеличения налогов

Банк Латвии (БЛ) предупреждает: если Сейм в этом или одном из следующих созывов примет решение о том, что жители смогут полностью или частично изымать средства второго пенсионного уровня до срока, то для выплаты государственных пенсий в прежнем объеме может потребоваться повысить ставку социального налога с нынешних 34% от зарплаты работающего до 39%.

Банк Латвии (БЛ) предупреждает: если Сейм в этом или одном из следующих созывов примет решение о том, что жители смогут полностью или частично изымать средства второго пенсионного уровня до срока, то для выплаты государственных пенсий в прежнем объеме может потребоваться повысить ставку социального налога с нынешних 34% от зарплаты работающего до 39%.

Цой жив! Киноманов приглашают на весеннюю уборку на Километр (ВИДЕО)

Друзья-киноманы! В эту субботу 18 апреля к 13 часам всех приглашают на Километр у памятника Виктору Цою на субботник. Убрать площадку, помыть памятник...Об этом ф Фейсбуке сообщают организаторы группы Памятник Виктору Цою в Латвии / Piemiņas vieta Viktoram Cojam.

Друзья-киноманы! В эту субботу 18 апреля к 13 часам всех приглашают на Километр у памятника Виктору Цою на субботник. Убрать площадку, помыть памятник...Об этом ф Фейсбуке сообщают организаторы группы Памятник Виктору Цою в Латвии / Piemiņas vieta Viktoram Cojam.

23,8 млрд. евро: американцы за эти деньги летают к Луне, а у нас пока только свая в Даугаве

"Строительство «Rail Baltica» обойдётся странам Балтии ровно столько же, сколько обошлась американцам ракета SLS в рамках программы «Артемида». Есть только одна нюанс: ракета NASA работает, успев дважды полететь на Луну и обратно, в то время как самым заметным элементом «Rail Baltica» является свая в Даугаве, - пишет Имант Лиепиньш на Pietiek.com.

"Строительство «Rail Baltica» обойдётся странам Балтии ровно столько же, сколько обошлась американцам ракета SLS в рамках программы «Артемида». Есть только одна нюанс: ракета NASA работает, успев дважды полететь на Луну и обратно, в то время как самым заметным элементом «Rail Baltica» является свая в Даугаве, - пишет Имант Лиепиньш на Pietiek.com.

Аж до 110: завтра на латвийских дорогах увеличат максимально разрешенную скорость

Водитель, берите на заметку - с завтрашнего дня, 15 апреля, на некоторых участках дорог Латвии увеличат максимально разрешенную скорость езды! Об этом сообщает Госполиция.

Водитель, берите на заметку - с завтрашнего дня, 15 апреля, на некоторых участках дорог Латвии увеличат максимально разрешенную скорость езды! Об этом сообщает Госполиция.

Ранняя клубника на латвийском прилавке: откуда она и есть ли от неё польза?

Часто можно услышать советы, что за сезон нужно съедать от 4 до 7 килограммов клубники: у нее очень много полезных свойств. Но всем ли подходит эта ягода? И много ли пользы в ранней привозной клубнике, которой с весны полно и в торговых сетях, и на рынках?

Часто можно услышать советы, что за сезон нужно съедать от 4 до 7 килограммов клубники: у нее очень много полезных свойств. Но всем ли подходит эта ягода? И много ли пользы в ранней привозной клубнике, которой с весны полно и в торговых сетях, и на рынках?

Барташевич все равно будет рядом с Тутиным: СМИ

В установленный законом срок - в течение двух месяцев после отстранения от должности многолетнего мэра Резекне Александра Барташевича ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ") - дума Резекне 10 апреля избрала новым председателем прежнего заместителя мэра Яниса Тутина ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ").

В установленный законом срок - в течение двух месяцев после отстранения от должности многолетнего мэра Резекне Александра Барташевича ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ") - дума Резекне 10 апреля избрала новым председателем прежнего заместителя мэра Яниса Тутина ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ").

