На Бали разогнали «русские» и «украинские» деревни — почему?

Костер подчеркнул, что такая практика противоречит местным правилам и культурной политике острова. Поэтому он поручил главе округа Гианьяр и местной полиции навести порядок. «Не должно быть ни русской, ни украинской деревни. Если они живут здесь — пусть живут упорядоченно, в соответствии с законами Индонезии, Бали и местной культуры», — заявил губернатор. После проверок и принятых правовых мер эти поселения были ликвидированы. Власти также намерены запретить сдачу в аренду незарегистрированных вилл и усилить контроль за использованием земли.

В конце 2024 года полиция Бали задержала Андре Фрея — основателя комплекса апартаментов PARQ Ubud, известного под неформальным названием «русская деревня». По данным портала Detik, он является гражданином Германии. Власти утверждают, что комплекс нарушал правила землепользования: сельскохозяйственные земли в районе Убуда были переоборудованы под виллы и туристические объекты без разрешений. Жалоба от местных жителей поступила в полицию 25 ноября 2024 года.

На острове фиксируются и другие нарушения с участием иностранцев. В одном из случаев гражданин России, двое граждан Украины и гражданин Индонезии были задержаны по делу о производстве и распространении наркотиков. По версии следствия, украинцы занимались производством, россиянин — распространением, а местный житель выполнял роль посредника. Лаборатория по производству наркотиков находилась на вилле в районе Чангу.

Власти Бали чаще остальных депортируют нелегально проживающих россиян. Примерно четверть депортируемых с острова — это граждане России. Основные причины депортации — незаконная работа, предпринимательская деятельность без разрешений и неуважение к местным культурным традициям. Власти Бали рассматривают ужесточение туристической политики и введение дополнительных сборов с туристов.