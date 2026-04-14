В Латвии введут «солидарный платеж» для АЗС при завышении цен на топливо

Согласно законопроекту, если фактическая цена топлива на заправке превысит рассчитанную ориентировочную розничную цену более чем на 3%, вся сумма превышения будет облагаться солидарным платежом по ставке 100%. При этом платеж не будет применяться, если продавец сможет документально доказать, что закупочная цена топлива действительно выросла более чем на 3%.

В правительстве отмечают, что механизм носит временный характер и будет действовать до 31 декабря 2026 года. Его планируется использовать только в случаях, когда рост цен на заправках значительно опережает изменения стоимости нефтепродуктов на мировых рынках. Основная цель — защитить потребителей от резкого роста цен и обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет.

Ориентировочные цены на бензин и дизель будут рассчитываться и публиковаться еженедельно уполномоченным учреждением. Контроль за расчетами и уплатой платежа планируется возложить на SIA "Управление публичными активами Possessor" при участии Центра защиты прав потребителей Латвии (PTAC).

В то же время представители отрасли выступили против инициативы. В Латвийской ассоциации торговцев топливом (LDTA) заявили, что предложенный механизм фактически является регулированием цен и может противоречить принципам свободного рынка, поскольку большая часть стоимости топлива зависит от налогов и закупочных цен, а не от наценки продавцов.