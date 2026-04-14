Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 15. Апреля Завтра: Aelita, Gastons
Доступность

В Латвии введут «солидарный платеж» для АЗС при завышении цен на топливо

Редакция PRESS 14 апреля, 2026 13:13

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Кабинет министров Латвии во вторник поддержал предложение Министерства экономики Латвии о введении временного солидарного платежа для продавцов топлива в случае чрезмерного роста розничных цен.

Согласно законопроекту, если фактическая цена топлива на заправке превысит рассчитанную ориентировочную розничную цену более чем на 3%, вся сумма превышения будет облагаться солидарным платежом по ставке 100%. При этом платеж не будет применяться, если продавец сможет документально доказать, что закупочная цена топлива действительно выросла более чем на 3%.

В правительстве отмечают, что механизм носит временный характер и будет действовать до 31 декабря 2026 года. Его планируется использовать только в случаях, когда рост цен на заправках значительно опережает изменения стоимости нефтепродуктов на мировых рынках. Основная цель — защитить потребителей от резкого роста цен и обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет.

Ориентировочные цены на бензин и дизель будут рассчитываться и публиковаться еженедельно уполномоченным учреждением. Контроль за расчетами и уплатой платежа планируется возложить на SIA "Управление публичными активами Possessor" при участии Центра защиты прав потребителей Латвии (PTAC).

В то же время представители отрасли выступили против инициативы. В Латвийской ассоциации торговцев топливом (LDTA) заявили, что предложенный механизм фактически является регулированием цен и может противоречить принципам свободного рынка, поскольку большая часть стоимости топлива зависит от налогов и закупочных цен, а не от наценки продавцов.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Еду украли, деньги не вернули»: на Bolt Food обрушились жалобы
Важно

250 евро за телефонный разговор с врачом: откуда такие цены?
Важно

Русский — для взрослых, латышский — детям. Случай с языком в Риге вызвал споры
Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Счёт на 4000 евро за VIP-зал. Цитсковскис обвинил Силиню в любви к роскоши за чужой счет

Важно 22:41

Важно 0 комментариев

Бывший руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис в эфире Латвийского телевидения заявил, что премьер Эвика Силиня необоснованно пользовалась ом в аэропорту Амстердама. По его словам, за визит главы правительства и её советницы в Государственную канцелярию поступил счёт на 4000 евро.

Читать
Загрузка

Латвии сулят тяжёлые годы: долги, оборона, «airBaltic», «Rail Baltica»

Важно 20:26

Важно 0 комментариев

Фискальная дисциплина в Латвии пока держится, но дальше картина становится заметно хуже. Совет по фискальной дисциплине предупреждает: без срочных политических решений в ближайшие годы страна рискует столкнуться с серьёзным ухудшением бюджетной ситуации. Пока экономика вернулась к умеренному росту, бюджет в 2025 году оказался лучше ожиданий, а кредитный рейтинг сохраняется на инвестиционном уровне. Но этот запас прочности быстро тает.

Читать

Русский — для взрослых, латышский — детям. Случай с языком в Риге вызвал споры

Важно 20:16

Важно 0 комментариев

Публикация жительницы Риги о сцене в парке Узварас вызвала бурное обсуждение в соцсетях и снова вывела на первый план вопрос о роли государственного языка в повседневной жизни. Женщина рассказала, что увидела семью, где взрослые между собой говорили по-русски, а с детьми - по-латышски.

Читать

Кабмин меняет правила игры: какие школы потеряют полное финансирование?

Важно 18:52

Важно 0 комментариев

Правительство Латвии утвердило новый порядок оплаты труда педагогов: теперь 100% государственного финансирования получат только те школы, которые соответствуют критериям Министерства образования и науки по числу учеников, размеру классов и структуре школы. Новая схема учитывает местоположение учебного заведения - в городах требования будут выше, в сельских и малонаселённых местах мягче.

Читать

«Еду украли, деньги не вернули»: на Bolt Food обрушились жалобы

Важно 18:36

Важно 0 комментариев

В соцсетях одна за другой появляются жалобы на исчезнувшие заказы, выключенные телефоны курьеров и бесполезные ответы поддержки. Один из таких случаев описала Лаура в Threads. По её словам, обычный семейный вечер закончился ссорой, повторным заказом и полным обнулением доверия к сервису.

Читать

Зеленский: мы впервые захватили российскую позицию одними роботами

Важно 18:21

Важно 0 комментариев

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская армия захватила российские позиции, используя исключительно наземные роботизированные системы и беспилотные летательные аппараты, пишет Politico.

Читать

Солнце, заморозки и до +18: какой будет среда в Латвии?

Важно 18:20

Важно 0 комментариев

В среду в Латвии ожидается в основном солнечная погода, а температура воздуха на большей части страны поднимется до +18 градусов. Ночь будет ясной, больше облаков сохранится в Курземе и у границы с Россией. Ветер - слабый, восточный и юго-восточный, а на востоке страны - северный. Минимальная температура ночью составит от -2 градусов в Видземе до +6 в Лиепае.

Читать