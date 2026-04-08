«Прибыл в Латвию и кинулся на поиски расизма»: Pietiek о нашумевшем видео чернокожего из Африки (4)

Редакция PRESS 8 апреля, 2026 16:07

Латышские СМИ 4 комментариев

«Речь пойдёт о чернокожем из Африки, который приехал в Латвию, чтобы снимать «контент». В своём аккаунте в TikTok этот человек называет себя «Jojo Travels» и заявляет, что стремится стать первым африканцем, побывавшим во всех странах мира, - пишет Харалд Браун на портале Pitetiek.com.

До сих пор он побывал в 15 странах, и, к сожалению, настала очередь и Латвии. Первое видео об Латвии, опубликованное этим человеком на сайте TikTok, датировано 30 марта. На видео виден Памятник Свободы, а в описании указано (перевод с английского): «Латвия — худшее место, где я был до сих пор. С самого начала я чувствовал себя таким нежеланным. Я пошел в магазин что-то купить, но мне отказали в покупке того, что я хотел, из-за расизма. К сожалению, пришлось прервать свое путешествие».

Смотреть в Threads

 

 

Здесь, конечно, можно порадоваться хорошей рекламе Латвии и продолжить заниматься своими делами. Однако интересно – что же на самом деле так сильно напугало африканца в Латвии? Идеально то, что можно посмотреть как снятое африканцем видео произошедшего, так и опубликованное позже мнение продавщицы о событиях.

Начнем с видео африканца. Оно было опубликовано в тот же день, 30 марта. Продолжительность видео составляет 1 минуту 28 секунд. Сразу же по логотипу, видимому в начале видео, становится понятно, что это магазин «Lats». К видео добавлена надпись – «Как меня приняли в Риге, Латвия».

На видео видна продавщица за прилавком. Продавщица говорит: «Я не понимаю!» Африканец показывает пальцем на бутылку спиртного в витрине и говорит по-английски: «Я хочу купить это». Он продолжает говорить, что хочет бутылку спиртного и не понимает, почему ее ему не продают. Продавщица раздражена и даже не смотрит на него, только указывает на дверь и говорит на латышском, чтобы он «уходил».

Африканец покидает магазин. Он далее рассказывает на камеру, что просто хотел купить напиток, но продавщица рассердилась. По его голосу слышно, как он опечален, а красные белки глаз начинают покрываться слезами. Он никогда в жизни не сталкивался с таким расизмом! Обычно если люди и проявляют к нему расизм, то просто молчат, но этот случай был настолько вопиющим!

И на этом видео закончилось. Не видно абсолютно ни малейшей причины, почему чернокожий говорил о расизме. Ни в один момент ему не сказали «возвращайся в Африку» или что-то подобное.

Под этим видео латыши оставили комментарии. Поскольку TikTok в основном используют прогрессивные люди, комментарии тоже соответствующие. Читается ненависть к Латвии как нации, латыши якобы отсталые расисты, а расизм — реликт советских времен.

Эдвард пишет: «Это очень печально, я разочаровался в своей стране».

Эвелина кается: «Прости за это… поверь мне, в Латвии очень много хороших людей, так жаль, что тебе пришлось через это пройти».

Надо постараться не рассмеяться, читая это. Через что же прошел этот чернокожий? Продавщица не поняла его по-английски, и его не обслужили?

Еще многие другие латвийские «Байбини» спешат утешить темнокожего рыцаря: «Я латышка, и как бы печально это ни звучало, это была бы последняя страна, в которую я хотела бы вернуться… Мне жаль, что тебе пришлось пройти через что-то подобное».

В комментариях африканец отвечает другим и добавляет, что он просто зашел в магазин, но продавщица сразу же была сердита, указала на дверь, чтобы он вышел. И тогда он решил пойти на единственный рациональный шаг — начал снимать продавщицу на камеру!

Латвийка Байбиня пишет: «Неважно, какого цвета твоя кожа или в каком городе ты живешь. Несдержанность исходит от человека, а не от обстоятельств вокруг него».

Конечно, нет никакой разницы, какого цвета твоя кожа. То, что иммигранты в Европе совершают непропорционально большую долю преступлений, не является фактором. Пусть латвийка Байбиня расскажет это всем, кого в Европе изнасиловали, ограбили и убили иммигранты.

Напоминаю, что, например, в Швеции две трети осужденных насильников — иммигранты, хотя они составляют меньшинство в обществе.

Лана с индийской фамилией «Сингх»: «Я латышка, но мой муж из Индии, мы живем в Великобритании. Я всегда хотела привезти мужа в мою родину, но никогда этого не сделаю, потому что это очень расистская страна, я боюсь за жизнь своего мужа. Мне очень жаль, что тебе пришлось это пережить».

Очередная латвийская «Байбиня» (да, как обычно, почти все защитники — женщины): «Я тебе вообще не верю — мой муж темнокожий, и он вообще не чувствует никакого расизма!! И ему очень нравится Латвия».

Конечно, не все такие прогрессивные. Есть комментарии, которые очень хвалят поведение продавщицы, восхваляют Латвию и латышей. Некоторые комментаторы иронизируют, что африканцу после таких ужасов будет трудно заснуть, но другие подчеркивают, что турист изображает «бесконечную жертву», которую все унижают из-за расы.

Африканец необоснованно назвал грубость продавщицы расизмом — потому что это ему выгодно. Об этом говорят, генерируя просмотры и подписчиков. В какую бы страну на ее беду он ни нагрянул, он, на мой взгляд, будет искать новые способы плакаться о «расизме» и изображать из себя жертву. Он хорошо понимает, что принадлежит к особой касте, и у европейских прогрессистов, услышав слово «расизм», начинают мокнуть штаны.

В следующем ролике африканец говорит, что «слава Богу, наконец-то уезжает из Риги». Он от всего сердца надеется, что больше никогда не вернется в Латвию. Ну, что тут сказать? Пусть так и будет, и спасибо, что этой новостью поделились с тысячами людей. В Латвии не нужны африканские инфлюенсеры, которые везде пытаются найти расизм.

Абсолютное большинство комментаторов поддерживает его и даже извинилось от имени всей Латвии. Ему это неинтересно — выводы о Латвии он сам придумал и уже закрепил в голове!

А теперь слово самой продавщице! Она рассказывает: африканец якобы зашел в магазин и начал говорить, но она не понимает английского. Он говорит, а продавщица продолжает повторять: «не понимаю». Африканец якобы настойчиво тыкал пальцем в витрину и показывал на что-то.

Продавщица далее рассказывает, что она не умеет сказать по-английски, что алкоголь предназначен только для употребления на месте, а не для выноса. Она продолжала говорить ему, чтобы он уходил, и начала злиться. И это все. Африканец сделал выводы сам, исходя из своих умственных способностей, а именно, что это был расизм!

На мой взгляд, он намеренно разъезжает по Европе в поисках сенсаций и проблем. Неважно, что здесь не было никакого расизма. Если продавщица не понимает по-английски – значит, этот чернокожий ей очень не нравится именно из-за расы!

Понятно, что следующей жертвой его визита станет Эстония. Риторический вопрос: должна ли Эстония впускать на свою территорию такого человека, который намеренно создает сенсации и публично обвиняет страны в расизме?»

 

Комментарии (4)
Комментарии (4)

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега (4)

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Загрузка

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (4)

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард? (4)

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию (4)

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (4)

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля (4)

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива (4)

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

