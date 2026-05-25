Теперь и у нас: Латвия планирует ограничить доступ детей к соцсетям

© LETA 25 мая, 2026 10:52

Новости Латвии 0 комментариев

Австралия, Франция, другие европейские страны и теперь Латвия. Параллельно с планами Европейского союза (ЕС) по ограничению использования социальных сетей детьми Министерство здравоохранения Латвии планирует сделать то же самое.

Оно хочет установить возрастной предел, с которого можно использовать социальные сети, и регулировать их использование, чтобы дети не сталкивались с вредным контентом в сетях. Как это сделать совместно с платформами, пока неясно.

"Социальные сети, действительно, оказывают очень, очень серьезное влияние на психическое здоровье детей и молодежи. В настоящее время мы наблюдаем рост звонков на нашу горячую линию для детей и подростков по поводу самоповреждения, а также суицидальных мыслей. Сейчас мы получаем такие звонки чуть ли не каждый день, что свидетельствует о том, что это актуальная проблема. И во многих разговорах мы слышим о высокой тревожности, высоком уровне стресса и депрессии, что тоже является следствием агрессивных алгоритмов, используемых социальными сетями", - рассказал директор отдела содействия благополучию детей Центра защиты детей Ако Карлис Цекулис.

Алгоритма можно избежать, но для этого требуется и желание, и специальные знания. У большинства детей нет ни того, ни другого. На уровне ЕС есть план ограничить функции, вызывающие привыкание. Одна из них - автовоспроизведение.

"Что касается безопасности детей в интернете, то ситуация очень тревожная. Каждый шестой ребенок подвергается унижению в интернете. Каждый восьмой ребенок унижает другого в интернете. Социальные сети имеют очень затягивающий дизайн. Бесконечная "прокрутка" подпитывает эту зависимость. Короткие видеоролики влияют на концентрацию внимания", - заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своей речи месяц назад. Она анонсировала приложение для проверки возраста, которое скоро будет доступно по всей Европе.

(Lsm.lv)

По мере роста очередей и времени ожидания медицинской помощи медики все чаще сталкиваются с агрессией пациентов — от словесных претензий и угроз до физических нападений. В ответ на растущие риски Лиепайская региональная больница решила создать внутреннюю службу безопасности, сообщает LSM со ссылкой на TV Kurzeme.

Политолог Юрис Розенвалдс считает, что распределение министерских портфелей в будущей коалиции стало серьёзным поражением для «Нового единства» (JV).

Министр обороны Андрис Спрудс, покидающий свой пост в связи с отставкой правительства, подвёл итоги работы в сфере противовоздушной обороны.

Сборная Норвегии по хоккею обеспечила себе место в четвертьфинале проходящего в Швейцарии чемпионата мира за тур до окончания группового этапа, сообщает ERR.

Накануне объявления полного списка министров Национальное объединение (NA) официально выдвинуло своих кандидатов на четыре министерских поста.

В новом правительстве от партии “Новое Единство” (JV) свои посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны выдвинут полковник Райвис Мелнис, а пост министра сообщения предлагается нынешнему министру внутренних дел Рихарду Козловскису, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Даугавпилсского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

