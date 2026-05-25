Теперь и у нас: Латвия планирует ограничить доступ детей к соцсетям

Оно хочет установить возрастной предел, с которого можно использовать социальные сети, и регулировать их использование, чтобы дети не сталкивались с вредным контентом в сетях. Как это сделать совместно с платформами, пока неясно.

"Социальные сети, действительно, оказывают очень, очень серьезное влияние на психическое здоровье детей и молодежи. В настоящее время мы наблюдаем рост звонков на нашу горячую линию для детей и подростков по поводу самоповреждения, а также суицидальных мыслей. Сейчас мы получаем такие звонки чуть ли не каждый день, что свидетельствует о том, что это актуальная проблема. И во многих разговорах мы слышим о высокой тревожности, высоком уровне стресса и депрессии, что тоже является следствием агрессивных алгоритмов, используемых социальными сетями", - рассказал директор отдела содействия благополучию детей Центра защиты детей Ако Карлис Цекулис.

Алгоритма можно избежать, но для этого требуется и желание, и специальные знания. У большинства детей нет ни того, ни другого. На уровне ЕС есть план ограничить функции, вызывающие привыкание. Одна из них - автовоспроизведение.

"Что касается безопасности детей в интернете, то ситуация очень тревожная. Каждый шестой ребенок подвергается унижению в интернете. Каждый восьмой ребенок унижает другого в интернете. Социальные сети имеют очень затягивающий дизайн. Бесконечная "прокрутка" подпитывает эту зависимость. Короткие видеоролики влияют на концентрацию внимания", - заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своей речи месяц назад. Она анонсировала приложение для проверки возраста, которое скоро будет доступно по всей Европе.

