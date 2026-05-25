Снятие средств 2-го пенсионного уровня угрожает пенсионной системе: экперт

© LETA 25 мая, 2026 10:31

Новости Латвии 0 комментариев

В четверг большинство Сейма отклонило инициативу граждан о снятии средств второго пенсионного уровня и не передало вопрос на рассмотрение комиссии. Это уже четвертое голосование в Сейме по этому вопросу за три месяца.

Уже с прошлого года депутаты от партии "Латвия на первом месте" призывают разрешить людям снимать свои сбережения на старость. Партия подготовила поправки к закону, и идет бор подписей для проведения референдума.

Член Центральной избирательной комиссии, сенатор Верховного суда Марика Сенкане считает, что законопроект слаб и может потенциально разрушить пенсионную систему.

В 2021 году Эстония разрешила снятие денег со второго пенсионного уровня, и за 5 лет около 270 тысяч жителей сняли почти 2,4 миллиарда евро.

Коалиция во главе с популистской Центристской партией полагала, что это оживит экономику и улучшит демографическую ситуацию, поскольку у людей появятся деньги и желание иметь детей. Этого не произошло. Деньги были потрачены в основном на повседневные покупки и погашение кредитов.

Министр финансов Эстонии Юрген Лиги назвал это решение катастрофой, которую устроили популисты для повышения своей популярности. Литовцы скопировали закон у эстонцев. Там деньги снимаются быстрее всего - за 3 месяца 580 тысяч, или почти половина всех участников пенсионной системы, сняли 2,9 миллиарда евро.

Потребительские цены в Литве резко выросли, что свидетельствует о том, что люди тратят деньги на повседневные вещи, бытовую технику, телевизоры и одежду.

Если говорить об объявленном сборе подписей, то Центральная избирательная комиссия не учла, как законопроект повлияет на систему, поскольку она не обязана это делать. Необходимо было лишь убедиться, что представленный законопроект полностью разработан.

От юридического отдела Сейма получено заключение о соответствии закона Конституции, и комиссия не увидела других проблем.

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков

По мере роста очередей и времени ожидания медицинской помощи медики все чаще сталкиваются с агрессией пациентов — от словесных претензий и угроз до физических нападений. В ответ на растущие риски Лиепайская региональная больница решила создать внутреннюю службу безопасности, сообщает LSM со ссылкой на TV Kurzeme.

«Это выглядит как наказание»: Розенвалдс о распределении министерских портфелей

Политолог Юрис Розенвалдс считает, что распределение министерских портфелей в будущей коалиции стало серьёзным поражением для «Нового единства» (JV).

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия

Министр обороны Андрис Спрудс, покидающий свой пост в связи с отставкой правительства, подвёл итоги работы в сфере противовоздушной обороны.

ЧМ по хоккею: сборная Норвегии обыграла Чехию

Сборная Норвегии по хоккею обеспечила себе место в четвертьфинале проходящего в Швейцарии чемпионата мира за тур до окончания группового этапа, сообщает ERR.

И Домбрава с ними… Нацблок официально выдвинул своих кандидатов на министерские портфели

Накануне объявления полного списка министров Национальное объединение (NA) официально выдвинуло своих кандидатов на четыре министерских поста.

“Новое Единство” в новом правительстве: какой пост займет Силиня?

В новом правительстве от партии “Новое Единство” (JV) свои посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны выдвинут полковник Райвис Мелнис, а пост министра сообщения предлагается нынешнему министру внутренних дел Рихарду Козловскису, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации

Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Даугавпилсского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

