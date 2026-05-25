Снятие средств 2-го пенсионного уровня угрожает пенсионной системе: экперт

Уже с прошлого года депутаты от партии "Латвия на первом месте" призывают разрешить людям снимать свои сбережения на старость. Партия подготовила поправки к закону, и идет бор подписей для проведения референдума.

Член Центральной избирательной комиссии, сенатор Верховного суда Марика Сенкане считает, что законопроект слаб и может потенциально разрушить пенсионную систему.

В 2021 году Эстония разрешила снятие денег со второго пенсионного уровня, и за 5 лет около 270 тысяч жителей сняли почти 2,4 миллиарда евро.

Коалиция во главе с популистской Центристской партией полагала, что это оживит экономику и улучшит демографическую ситуацию, поскольку у людей появятся деньги и желание иметь детей. Этого не произошло. Деньги были потрачены в основном на повседневные покупки и погашение кредитов.

Министр финансов Эстонии Юрген Лиги назвал это решение катастрофой, которую устроили популисты для повышения своей популярности. Литовцы скопировали закон у эстонцев. Там деньги снимаются быстрее всего - за 3 месяца 580 тысяч, или почти половина всех участников пенсионной системы, сняли 2,9 миллиарда евро.

Потребительские цены в Литве резко выросли, что свидетельствует о том, что люди тратят деньги на повседневные вещи, бытовую технику, телевизоры и одежду.

Если говорить об объявленном сборе подписей, то Центральная избирательная комиссия не учла, как законопроект повлияет на систему, поскольку она не обязана это делать. Необходимо было лишь убедиться, что представленный законопроект полностью разработан.

От юридического отдела Сейма получено заключение о соответствии закона Конституции, и комиссия не увидела других проблем.

