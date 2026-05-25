В учениях, которые армия называет «одними из самых масштабных за время жизни нашего поколения», приняли участие сотни британских военных. Они проводились на одной из платформ станции метро Charing Cross, расположенной рядом с Трафальгарской площадью и правительственной улицей Уайт-холл, вокруг которой находятся основные министерства и резиденция премьер-министра.

Британские военные описывают операцию под названием «Arrcade Strike» как «масштабные командные учения, которые проводил Объединенный корпус быстрого реагирования (ARRC) — готовая к развертыванию штаб-квартира НАТО, которую возглавляет армия Великобритании».

Нападение на страны Балтии: каким был сценарий?

Как пишут британские СМИ, по сценарию учений, в 2030 году Россия решает предпринять нападение на Латвию, Литву и Эстонию, в результате чего НАТО задействует Пятую статью своего устава о коллективной обороне.

Sky News сообщает, что во время учений журналистам показали условный телевизионный репортаж, по сути описывающий начало Третьей мировой войны. В нем ведущий рассказывает о том, что российские войска только что атаковали три государства Балтии.

После этого британские военнослужащие в составе ARRC отправились в Эстонию, где был развернут штаб из примерно 500 сотрудников из более чем 20 государств. Им предстояло координировать действия примерно 100 тыс. военных НАТО, отражающих российскую агрессию, сказано в публикации.

Daily Mirror уточняет, что к британским военным присоединились американские силы и в ходе учений отрабатывался сценарий, по которому платформа лондонского метро превратилась в «бункер, расположенный где-то в столице Эстонии Таллинне».

«Сценарий, который вы сейчас увидите, намеренно назначен на 2030 год, потому что именно тогда мы считаем угрозу нападения России наиболее острой», — сказал в сообщении для участников учений командующий ARRC генерал-лейтенант Майк Элвис.

Как отмечает Sky News, во время других подобных учений НАТО Россию обычно формально не обозначают как потенциального противника. Вместо этого отрабатываются действия против некоего условного государства, под которым все участники неофициально все равно подразумевают Россию.

Как проходили учения

Британские военные объясняют, что станция метро была выбрана для проведения учений как пример превращения гражданского объекта в военный.

«Раньше мы разворачивались в палатках и на открытых пространствах, но затем переместились в коммерческие здания, ангары для самолетов, а теперь — и в подземные локации», — сказал один из командиров во время учений.

«При работе под землей мы оставляем значительно меньше следов, нас тогда сложнее обнаружить, а значит, это увеличивает наши шансы пережить нападение», — добавил он.

«Это урок, который уже выучила Украина, а также наши партнеры по НАТО на восточном фланге Европы, — сказал официальный представитель британской армии. — Перемещение под землю — это не нововведение, это стратегия выживания».

Он объяснил, что «тоннели станции Charing Cross стали местом проведения учений, поскольку они не используются, в них достаточно места для развертывания полноценного командного пункта, и, что самое важное, они расположены в самом центре большого города».

«Это доказывает, что такая схема может работать даже в самых сложных городских условиях из всех, что можно представить».

«Война в Украине напомнила миру о неудобном, но правдивом факте: угрозы миру в Европе — не теоретические и не отдаленные. Россия мобилизовала для войны всю свою экономику, индустрию и армию. На кону стоит безопасность всех без исключения стран НАТО», — заявляет армия.

Из подземного командного центра осуществлялось руководство действиями военных на земле, в воздухе, на море и в киберпространстве.

Тайная операция

Организаторы учений предприняли все возможные усилия, чтобы их проведение оставалось незамеченным.

28-летний британский военный специалист Исмаила Кисэй рассказал, что он должен был прибыть на станцию метро в гражданской одежде и только после проверки документов переодеться в военную форму.

«Я вспомнил о своих лондонских корнях и оделся как все в Лондоне, чтобы ничем не отличаться от местных жителей, чтобы никто ничего не заподозрил. Я выглядел, как обычный человек, который едет на работу», — говорит он.

Семья военного считала, что он находится в отпуске.