В Пакистане террористы подорвали поезд: десятки погибших

Взрыв прогремел в воскресенье провинции Белуджистан, когда состав проходил через район Чаман‑Фатак в столице региона Кветте. Подтверждена гибель не менее 24 человек, по меньшей мере 70 пострадали в результате взрыва.

Два вагона поезда перевернулись и загорелись, повреждены стоявшие рядом автомобили, несколько домов и зданий, расположенных рядом с железнодорожной линией.

Агентство "Франс Пресс" со ссылкой на местных официальных лиц передает, что в один из вагонов врезался начинённый взрывчаткой автомобиль, что вызвало мощный взрыв.

По имеющимся данным, ответственность за атаку взяла на себя Армия освобождения Белуджистана - вооружённая группировка, выступающая за создание независимого государства и ранее совершавшая подобные нападения.

Последствия взрыва в Кветте, Пакистан

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф решительно осудил "трусливый террористический акт", который, по его словам, не ослабит стойкость народа страны.

"Выражаю искренние соболезнования семьям погибших и молюсь о скорейшем выздоровлении раненых", – добавил он.

Член сената Пакистана и бывшая посол страны в США Шерри Рехман также осудила нападение и заявила, что большинство жертв - женщины и дети, ехавшие на празднование мусульманского праздника Ид.

"Те, кто совершает такие злодеяния, должны знать: у наших граждан и силы безопасности - стальной стержень", – заявила Рехман.