Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 25. Мая Завтра: Anslavs, Junora
Доступность

Пляж как маленькая пустыня — его нашли в Германии

Редакция PRESS 25 мая, 2026 10:19

Всюду жизнь 0 комментариев

На севере Германии есть место, где пляж больше похож не на пляж, а на отдельное песчаное море. Это Kniepsand — огромная песчаная банка у острова Амрум в Северном море.

Если очень захотеть, здесь можно представить себе немецкую версию «Дюны»: почти 15 километров песка, широкий горизонт, море где-то впереди — и ощущение, что кто-то аккуратно положил кусочек пустыни на побережье.

Строго говоря, Kniepsand — не совсем обычный пляж. Геологически это песчаная банка, которая лежит у западного берега острова Амрум в земле Шлезвиг-Гольштейн. Но для человека, который идёт по песку, разница почти незаметна: песчаная полоса практически слилась с островными дюнами.

Размеры у этого места действительно впечатляющие. Песчаная территория тянется примерно на 15 километров, а в самом широком месте достигает двух километров. Общая площадь — около 10 квадратных километров. В пересчёте на привычные образы это примерно 1400 футбольных полей. Иногда до воды приходится идти несколько сотен метров по песку — редкий случай, когда фраза «пойдём на море» звучит как маленький поход.

У Kniepsand есть и практическая роль. Эта песчаная банка защищает Амрум от штормовых нагонов и помогает поддерживать систему дюн. А для острова дюны — не просто красивый пейзаж, а естественная защита от моря.

При этом сам песок не стоит на месте. Течения, приливы и штормы постепенно меняют форму Kniepsand: где-то песок уходит, где-то нарастает. Ещё в 1960-е годы песчаная банка была отделена от Амрума узкой полосой воды, а теперь почти вплотную примыкает к острову.

Называть Kniepsand «самым большим пляжем Европы» можно только с осторожностью. В Европе есть и другие претенденты: например, пляжи нидерландского острова Схирмонниког известны своей огромной шириной, а греческий Monolithi часто называют одним из самых длинных пляжей континента. Всё зависит от того, что считать главным: длину, ширину или площадь.

Но Kniepsand и без титула выглядит достаточно убедительно. Это место, где пляж перестаёт быть узкой полоской между морем и кафе, а превращается в отдельный ландшафт — с дюнами, ветром, птицами, водой и таким количеством песка, что полотенце можно положить почти где угодно.

И, пожалуй, это редкий случай, когда выражение «просторный пляж» звучит почти скромно.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков
Важно

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков

«Надеюсь, Нацблок не реализует самые радикальные идеи»: глава Providus
Важно

«Надеюсь, Нацблок не реализует самые радикальные идеи»: глава Providus

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия
Важно

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков

Важно 20:59

Важно 0 комментариев

По мере роста очередей и времени ожидания медицинской помощи медики все чаще сталкиваются с агрессией пациентов — от словесных претензий и угроз до физических нападений. В ответ на растущие риски Лиепайская региональная больница решила создать внутреннюю службу безопасности, сообщает LSM со ссылкой на TV Kurzeme.

По мере роста очередей и времени ожидания медицинской помощи медики все чаще сталкиваются с агрессией пациентов — от словесных претензий и угроз до физических нападений. В ответ на растущие риски Лиепайская региональная больница решила создать внутреннюю службу безопасности, сообщает LSM со ссылкой на TV Kurzeme.

Читать
Загрузка

«Это выглядит как наказание»: Розенвалдс о распределении министерских портфелей

Важно 20:49

Важно 0 комментариев

Политолог Юрис Розенвалдс считает, что распределение министерских портфелей в будущей коалиции стало серьёзным поражением для «Нового единства» (JV).

Политолог Юрис Розенвалдс считает, что распределение министерских портфелей в будущей коалиции стало серьёзным поражением для «Нового единства» (JV).

Читать

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия

Важно 20:46

Важно 0 комментариев

Министр обороны Андрис Спрудс, покидающий свой пост в связи с отставкой правительства, подвёл итоги работы в сфере противовоздушной обороны.

Министр обороны Андрис Спрудс, покидающий свой пост в связи с отставкой правительства, подвёл итоги работы в сфере противовоздушной обороны.

Читать

ЧМ по хоккею: сборная Норвегии обыграла Чехию

Важно 20:35

Важно 0 комментариев

Сборная Норвегии по хоккею обеспечила себе место в четвертьфинале проходящего в Швейцарии чемпионата мира за тур до окончания группового этапа, сообщает ERR.

Сборная Норвегии по хоккею обеспечила себе место в четвертьфинале проходящего в Швейцарии чемпионата мира за тур до окончания группового этапа, сообщает ERR.

Читать

И Домбрава с ними… Нацблок официально выдвинул своих кандидатов на министерские портфели

Новости Латвии 20:33

Новости Латвии 0 комментариев

Накануне объявления полного списка министров Национальное объединение (NA) официально выдвинуло своих кандидатов на четыре министерских поста.

Накануне объявления полного списка министров Национальное объединение (NA) официально выдвинуло своих кандидатов на четыре министерских поста.

Читать

“Новое Единство” в новом правительстве: какой пост займет Силиня?

Новости Латвии 20:29

Новости Латвии 0 комментариев

В новом правительстве от партии “Новое Единство” (JV) свои посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны выдвинут полковник Райвис Мелнис, а пост министра сообщения предлагается нынешнему министру внутренних дел Рихарду Козловскису, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

В новом правительстве от партии “Новое Единство” (JV) свои посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны выдвинут полковник Райвис Мелнис, а пост министра сообщения предлагается нынешнему министру внутренних дел Рихарду Козловскису, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Читать

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации

Важно 20:28

Важно 0 комментариев

Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Даугавпилсского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Даугавпилсского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

Читать