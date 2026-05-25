Press.lv
Пн, 25. Мая
1500 в месяц за маленькую квартирку!? В Испании идут массовые протесты арендаторов жилья

© Deutsche Welle 25 мая, 2026 10:16

Десятки тысяч человек в Мадриде в воскресенье, 24 мая, вышли на протестную акцию, организованную местным Союзом арендаторов из-за ухудшающейся ситуации на рынке жилья. Организаторы акции оценили количество ее участников в 80 тысяч - 100 тысяч человек, в то время как представители властей насчитали на митинге 23 тысячи участников, пишет газета El Pais.

Шествие, начавшееся у вокзала Аточа, прошло под слоганом "Жилье стоит нам жизни. Снизим цены". Главные требования протестующих - возвращение бессрочных договоров аренды, снижение ее стоимости, а также повышение минимальной заработной платы и пенсий для горожан до 1500 евро.

По словам организаторов акции, за последние пять лет аренда жилья в Мадриде выросла более чем на 50 процентов, а средняя стоимость аренды квартир в регионе превышает 1500 евро в месяц. Из-за этого некоторые семьи тратят более 70 процентов своих доходов на оплату жилья, утверждают в Союзе арендаторов Мадрида. В происходящем они обвиняют владельцев недвижимости, инвестиционные фонды и агентства, а также власти, позволяющие существовать подобной системе.

Прошедшая в Мадриде акция должна положить начало серии протестов, которые продолжатся в июне в 24 городах Испании, отмечает El Pais. Проблема доступности жилья - острая тема в Испании, ее ухудшает наплыв туристов в страну, продолжающийся в последние годы. Арендаторам в таких условиях выгоднее сдавать квартиры на короткий срок, из-за чего местным жителям сложнее найти себе жилье в долгосрочную аренду.

Представитель Союза арендаторов Мадрида Алисия дель Рио призвала на акции к гражданскому неповиновению как средству борьбы с тем, что она назвала "диктатурой арендного бизнеса". По ее словам, законодательство Испании защищает спекуляции на рынке жилья, и профсоюзы должны провести в стране всеобщую забастовку. "Все права, которыми сегодня пользуется общество, когда-то казались невозможными и были достигнуты через неподчинение", - заявила активистка.

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации
Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков

Денег нет и Rail Baltica не строится? Экс-министр винит русских во всем

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков

По мере роста очередей и времени ожидания медицинской помощи медики все чаще сталкиваются с агрессией пациентов — от словесных претензий и угроз до физических нападений. В ответ на растущие риски Лиепайская региональная больница решила создать внутреннюю службу безопасности, сообщает LSM со ссылкой на TV Kurzeme.

«Это выглядит как наказание»: Розенвалдс о распределении министерских портфелей

Политолог Юрис Розенвалдс считает, что распределение министерских портфелей в будущей коалиции стало серьёзным поражением для «Нового единства» (JV).

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия

Министр обороны Андрис Спрудс, покидающий свой пост в связи с отставкой правительства, подвёл итоги работы в сфере противовоздушной обороны.

ЧМ по хоккею: сборная Норвегии обыграла Чехию

Сборная Норвегии по хоккею обеспечила себе место в четвертьфинале проходящего в Швейцарии чемпионата мира за тур до окончания группового этапа, сообщает ERR.

И Домбрава с ними… Нацблок официально выдвинул своих кандидатов на министерские портфели

Накануне объявления полного списка министров Национальное объединение (NA) официально выдвинуло своих кандидатов на четыре министерских поста.

“Новое Единство” в новом правительстве: какой пост займет Силиня?

В новом правительстве от партии “Новое Единство” (JV) свои посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны выдвинут полковник Райвис Мелнис, а пост министра сообщения предлагается нынешнему министру внутренних дел Рихарду Козловскису, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации

Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Даугавпилсского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

