1500 в месяц за маленькую квартирку!? В Испании идут массовые протесты арендаторов жилья

Шествие, начавшееся у вокзала Аточа, прошло под слоганом "Жилье стоит нам жизни. Снизим цены". Главные требования протестующих - возвращение бессрочных договоров аренды, снижение ее стоимости, а также повышение минимальной заработной платы и пенсий для горожан до 1500 евро.

По словам организаторов акции, за последние пять лет аренда жилья в Мадриде выросла более чем на 50 процентов, а средняя стоимость аренды квартир в регионе превышает 1500 евро в месяц. Из-за этого некоторые семьи тратят более 70 процентов своих доходов на оплату жилья, утверждают в Союзе арендаторов Мадрида. В происходящем они обвиняют владельцев недвижимости, инвестиционные фонды и агентства, а также власти, позволяющие существовать подобной системе.

Прошедшая в Мадриде акция должна положить начало серии протестов, которые продолжатся в июне в 24 городах Испании, отмечает El Pais. Проблема доступности жилья - острая тема в Испании, ее ухудшает наплыв туристов в страну, продолжающийся в последние годы. Арендаторам в таких условиях выгоднее сдавать квартиры на короткий срок, из-за чего местным жителям сложнее найти себе жилье в долгосрочную аренду.

Представитель Союза арендаторов Мадрида Алисия дель Рио призвала на акции к гражданскому неповиновению как средству борьбы с тем, что она назвала "диктатурой арендного бизнеса". По ее словам, законодательство Испании защищает спекуляции на рынке жилья, и профсоюзы должны провести в стране всеобщую забастовку. "Все права, которыми сегодня пользуется общество, когда-то казались невозможными и были достигнуты через неподчинение", - заявила активистка.