Избирателям надоели все эти политические истерики: эксперт

В опросах SKDS, отвечая на вопросы о трех важнейших проблемах, которые необходимо решить в стране и которые важны для человека, люди, как правило, не говорят о существовании той или иной коалиции, о связях между партиями, обо всем, что сейчас запущено, — признал Кактиньш.

Директор SKDS убежден, что вышеупомянутые вещи нравятся самим политикам — они чувствуют себя там как рыба в воде. Экспертный корпус тоже рад стараться, — добавил Кактиньш. Однако - всё это кажется интересным лишь очень небольшой части общества. Конечно, есть часть общества, которая следит за политикой как за телесериалом, и им это интересно.

Кактиньш считает, что большинство людей раздражаются из-за всего этого, из-за всех этих истерик, и в какой-то момент им просто станет противно. По его мнению, явка, вероятно, будет низкой, многие не пойдут, потому что им всё это будет противно… Соответственно, конечно, Сейм будет избран. Те, кто проголосует, определят, кто победит, а кто проиграет. Но очень трудно сказать, чем всё это закончится, — сказал Кактиньш.