НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Он заявил, что дрон распался на несколько небольших частей и в воскресенье было принято решение завершить поисковые работы, потому что всё нужное, дескать, найдено.

Пока, впрочем, неизвестно, что это был за дрон. Все найденные детали будут исследованы и проанализированы.

Доступ к озеру уже не ограничен.

Информация о падении дрона в озеро была получена Госполицией около 8 часов утра 23 мая от местных жителей. В результате происшествия никто не пострадал.

Как уже сообщалось, датчики не зафиксировали прилёт дрона, поэтому оповещение разослано не было.

В связи со случившимся начат уголовный процесс согласно разделу 10 Уголовного закона - преступления против государства.