Инесе Либиня-Эгнере, экс-министр юстиции, не скрывает своего восхищения силой духа, с которой ее подруга смогла вынести бремя главы правительства, сохраняя при этом человечность, теплоту и способность быть рядом со своими близкими. Семья всегда была для премьер-министра местом, куда она могла вернуться, даже после самых тяжелых дней. «У Эвики замечательная, крепкая семья — муж, трое детей. Дома она всегда чувствует себя в безопасности, где может получить поддержку», — говорит Инесе.

«Она большая поклонница хоккея, поэтому она обязательно следит за игрой нашей команды вместе со своей семьей. Эвика, как мать спортсменов, прекрасно знает, сколько труда нужно вложить, чтобы этот маленький мальчик стал спортсменом и даже попал в национальную сборную. Постоянные тренировки, оттачивание формы, лечение травм…»

Инесе описывает Эвику как человека, на которого можно положиться, как на настоящую подушку безопасности.

Хотя бывший политик Лолита Чигане уже несколько лет работает в Украине, а Силина возглавляет правительство Латвии, их дружба не ослабела за эти годы. Лолита Чигане, общественный эксперт Министерства иностранных дел Украины, признает, что ее подруга — теплый человек, способный брать на себя ответственность и решать проблемы. Лолита подчеркивает, что должность премьер-министра дала Эвике огромный личностный рост. Она особенно отмечает способность Эвики сохранять твердость характера, несмотря на стереотипы, с которыми сталкиваются женщины в политике.

По мнению Лолиты, общество до сих пор ошибочно воспринимает женственность как хрупкость. «Хотя Эвика внешне очень женственна, и у кого-то может сложиться впечатление, что она хрупкая, на самом деле она эмоционально очень сильная и уравновешенная личность. У нее непоколебимая уверенность в себе».