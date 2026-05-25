Силиня, которую мы не знали: жена, мать троих детей, страстная болельщица

Редакция PRESS 25 мая, 2026 15:11

Какой была ушедшая в отставку премьер-министр Эвика Силиня вне политики - об этом рассказывает nra.lv со ссылкой на издание «Privātā Dzīve».

Инесе Либиня-Эгнере, экс-министр юстиции, не скрывает своего восхищения силой духа, с которой ее подруга смогла вынести бремя главы правительства, сохраняя при этом человечность, теплоту и способность быть рядом со своими близкими. Семья всегда была для премьер-министра местом, куда она могла вернуться, даже после самых тяжелых дней. «У Эвики замечательная, крепкая семья — муж, трое детей. Дома она всегда чувствует себя в безопасности, где может получить поддержку», — говорит Инесе.

«Она большая поклонница хоккея, поэтому она обязательно следит за игрой нашей команды вместе со своей семьей. Эвика, как мать спортсменов, прекрасно знает, сколько труда нужно вложить, чтобы этот маленький мальчик стал спортсменом и даже попал в национальную сборную. Постоянные тренировки, оттачивание формы, лечение травм…»

Инесе описывает Эвику как человека, на которого можно положиться, как на настоящую подушку безопасности.

Хотя бывший политик Лолита Чигане уже несколько лет работает в Украине, а Силина возглавляет правительство Латвии, их дружба не ослабела за эти годы. Лолита Чигане, общественный эксперт Министерства иностранных дел Украины, признает, что ее подруга — теплый человек, способный брать на себя ответственность и решать проблемы. Лолита подчеркивает, что должность премьер-министра дала Эвике огромный личностный рост. Она особенно отмечает способность Эвики сохранять твердость характера, несмотря на стереотипы, с которыми сталкиваются женщины в политике.

По мнению Лолиты, общество до сих пор ошибочно воспринимает женственность как хрупкость. «Хотя Эвика внешне очень женственна, и у кого-то может сложиться впечатление, что она хрупкая, на самом деле она эмоционально очень сильная и уравновешенная личность. У нее непоколебимая уверенность в себе».

Денег нет и Rail Baltica не строится? Экс-министр винит русских во всем (4)

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков
Важно

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков

По мере роста очередей и времени ожидания медицинской помощи медики все чаще сталкиваются с агрессией пациентов — от словесных претензий и угроз до физических нападений. В ответ на растущие риски Лиепайская региональная больница решила создать внутреннюю службу безопасности, сообщает LSM со ссылкой на TV Kurzeme.

«Это выглядит как наказание»: Розенвалдс о распределении министерских портфелей

Политолог Юрис Розенвалдс считает, что распределение министерских портфелей в будущей коалиции стало серьёзным поражением для «Нового единства» (JV).

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия

Министр обороны Андрис Спрудс, покидающий свой пост в связи с отставкой правительства, подвёл итоги работы в сфере противовоздушной обороны.

ЧМ по хоккею: сборная Норвегии обыграла Чехию

Сборная Норвегии по хоккею обеспечила себе место в четвертьфинале проходящего в Швейцарии чемпионата мира за тур до окончания группового этапа, сообщает ERR.

И Домбрава с ними… Нацблок официально выдвинул своих кандидатов на министерские портфели

Накануне объявления полного списка министров Национальное объединение (NA) официально выдвинуло своих кандидатов на четыре министерских поста.

“Новое Единство” в новом правительстве: какой пост займет Силиня?

В новом правительстве от партии “Новое Единство” (JV) свои посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны выдвинут полковник Райвис Мелнис, а пост министра сообщения предлагается нынешнему министру внутренних дел Рихарду Козловскису, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации

Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Даугавпилсского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

