Что означает «жёлтое предупреждение»: Пуданс объясняет

Речь идет о последних трех-пяти годах, фактически с началом развязанной Россией войны в Украине.

Подразделения противовоздушной обороны в Латвии размещены в основном с целью защиты крупнейших городов, поэтому покрытие обнаружения не везде одинаково, и возможны инциденты, подобные тому, что произошел на выходных, когда в Латгале в озеро Дридзис упал и взорвался ранее незамеченный дрон.

Пуданс считает, что для обороны Латвии необходимы дополнительные радары, более мощные системы акустического обнаружения и другие новые технические решения для улучшения возможностей противовоздушной обороны. В ближайшее время НВС получат несколько новых радаров, выбранных по рекомендации украинцев, и многие из имеющихся в распоряжении армии противодронных систем похожи на те, что используют украинцы.

Командующий НВС отметил, что украинцы только в последнее время начали делиться и продавать свои военные технологии другим странам.

Пуданс напомнил, что в Латвии начали внедрять систему градации в системе оповещения, поскольку оборонное ведомство признает, что оповещения оказывают большое влияние на быт и экономическую жизнь людей, поэтому вводится желтое предупреждение, которое не требует немедленных действий, а лишь предупредит о возможных рисках.

