Что означает «жёлтое предупреждение»: Пуданс объясняет

Более серьезные инвестиции в противовоздушную оборону Латвии начались только в последние годы, признал сегодня утром в интервью Латвийскому радио командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Каспарс Пуданс.

Речь идет о последних трех-пяти годах, фактически с началом развязанной Россией войны в Украине.

Подразделения противовоздушной обороны в Латвии размещены в основном с целью защиты крупнейших городов, поэтому покрытие обнаружения не везде одинаково, и возможны инциденты, подобные тому, что произошел на выходных, когда в Латгале в озеро Дридзис упал и взорвался ранее незамеченный дрон.

Пуданс считает, что для обороны Латвии необходимы дополнительные радары, более мощные системы акустического обнаружения и другие новые технические решения для улучшения возможностей противовоздушной обороны. В ближайшее время НВС получат несколько новых радаров, выбранных по рекомендации украинцев, и многие из имеющихся в распоряжении армии противодронных систем похожи на те, что используют украинцы.

Командующий НВС отметил, что украинцы только в последнее время начали делиться и продавать свои военные технологии другим странам.

Пуданс напомнил, что в Латвии начали внедрять систему градации в системе оповещения, поскольку оборонное ведомство признает, что оповещения оказывают большое влияние на быт и экономическую жизнь людей, поэтому вводится желтое предупреждение, которое не требует немедленных действий, а лишь предупредит о возможных рисках.
 

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков

По мере роста очередей и времени ожидания медицинской помощи медики все чаще сталкиваются с агрессией пациентов — от словесных претензий и угроз до физических нападений. В ответ на растущие риски Лиепайская региональная больница решила создать внутреннюю службу безопасности, сообщает LSM со ссылкой на TV Kurzeme.

«Это выглядит как наказание»: Розенвалдс о распределении министерских портфелей

Политолог Юрис Розенвалдс считает, что распределение министерских портфелей в будущей коалиции стало серьёзным поражением для «Нового единства» (JV).

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия

Министр обороны Андрис Спрудс, покидающий свой пост в связи с отставкой правительства, подвёл итоги работы в сфере противовоздушной обороны.

ЧМ по хоккею: сборная Норвегии обыграла Чехию

Сборная Норвегии по хоккею обеспечила себе место в четвертьфинале проходящего в Швейцарии чемпионата мира за тур до окончания группового этапа, сообщает ERR.

И Домбрава с ними… Нацблок официально выдвинул своих кандидатов на министерские портфели

Накануне объявления полного списка министров Национальное объединение (NA) официально выдвинуло своих кандидатов на четыре министерских поста.

“Новое Единство” в новом правительстве: какой пост займет Силиня?

В новом правительстве от партии “Новое Единство” (JV) свои посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны выдвинут полковник Райвис Мелнис, а пост министра сообщения предлагается нынешнему министру внутренних дел Рихарду Козловскису, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации

Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Даугавпилсского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

