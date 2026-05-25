Окружение Путина отговаривало его от блокировок интернета

© Deutsche Welle 25 мая, 2026 09:10

Мир 0 комментариев

Элиты в РФ все больше разочаровываются в Путине из-за того, как вводимые им ограничения влияют на экономику и настроения в обществе, пишет The Guardian.

Чиновники из близкого окружения президента РФ Владимира Путина пытались отговорить его от жестких мер по ограничению интернета в России, которые усиливаются с 2025 года, сообщила в воскресенье, 24 мая, британская газетаThe Guardian.

По словам неназванных источников издания, среди тех, кто убеждал Путина не вводить ряд "более жестких ограничений", были его пресс-секретарь Дмитрий Песков и первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

Отключения интернета, которые ведут к многомиллиардным убыткам для российских предприятий, стали отдельной темой обсуждения в кругах элит РФ, пишут авторы большого материала о нарастающем недовольстве Владимиром Путиным в России.

По словам источника The Guardian, в подобных разговорах опыт Китая в сфере контроля интернета, который когда-то высмеивали в РФ как символ цензуры, теперь обсуждается элитами "с некоторой завистью".

Попытки убедить Путина не подходить к цифровым ограничениям столь жестко ни к чему не привели, так как во время ведения войны против Украины он полагается на мнение силовиков, пишет британская газета. Ранее издание The Bell сообщило, что волна ограничений в сфере интернета в РФ, начавшаяся в 2025 году, была пролоббирована Второй службой ФСБ, которой Кремль дал карт-бланш в этой сфере.

Само подразделение СМИ ранее называли ответственным за отравления российских оппозиционных политиков Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзы.

Путин следит за своим рейтингом, но "оттепели" в РФ не ждут

Волна ограничений в интернете и попытки властей "пересадить" россиян на раскритикованные государственные сервисы - лишь часть проблем, о которых все чаще говорит общество в РФ, отмечает источник The Guardian. Для россиян 2026 год также принес повышение налогов и рост цен, а такие действия властей как массовый забой скота в Сибири, усиливают недовольство граждан.

Взятые вместе, действия Путина, похоже, нарушили один из неписаных общественных договоров, лежащих в основе его правления с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, пишут авторы материала. Предполагалось, что простые россияне смогут по большей части игнорировать войну, пока их повседневная жизнь остается стабильной.

В апреле недовольство граждан Путиным было отмечено даже в общественных вопросах, которые проводят подконтрольные государству организации. Тогда индекс общего счастья населения в России упал до 15-летнего минимума, а рейтинг доверия граждан президенту РФ стал самым низким с начала войны. Вскоре после этого государственные статисты изменили методику проведения опросов, и рейтинг Путина опять стал выше. Ограничения и блокировки же российский лидер объяснил заботой о безопасности граждан.

Комментарии (0)

