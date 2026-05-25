Британия, Франция и другие отвергли план генсека НАТО увеличить помощь Украине. Балтия и Польша — поддержали

Рютте рассчитывал утвердить план дополнительной поддержки Украины на саммите НАТО, который пройдет в июле в Турции. В случае одобрения инициативы ежегодная военная помощь могла фактически утроиться и составить $143 млрд, подсчитывало ранее Politico на основе оценки совокупного ВВП стран НАТО. До этого Рютте неоднократно отмечал, что помощь Киеву между странами НАТО «распределена неравномерно» и что многие «тратят недостаточно, когда речь идет о поддержке Украины». Глава альянса подчеркивал, что Европа должна взять на себя больше ответственности и не полагаться на США в этом вопросе.

Идею выделять Украине по 0,25% ВВП впервые высказал украинский президент Владимир Зеленский летом прошлого года. «Украина является частью европейской безопасности, и мы хотим, чтобы 0,25% ВВП конкретной страны-партнера выделялось на нашу оборонную промышленность и отечественное производство», — сказал тогда Зеленский.

В 2025 году Киев получил от партнеров военной помощи на $45 млрд. В эту сумму вошли закупки оружия для ВСУ и инвестиции в украинские оборонные предприятия. Ранее Рютте отмечал, что Европа и Канада ежемесячно тратят 1 млрд евро на приобретение у США оружия для Украины в рамках программы PURL. Этот механизм был запущен летом прошлого года после отказа президента США Дональда Трампа безвозмездно оказывать помощь Киеву. В соответствии с программой украинская сторона ежемесячно составляет список необходимых вооружений, которые затем европейцы закупают у США. В 2026 году европейские страны собираются предоставить Киеву оружия на $15 млрд, говорил Рютте.