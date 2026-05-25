Британия, Франция и другие отвергли план генсека НАТО увеличить помощь Украине. Балтия и Польша — поддержали

Редакция PRESS 25 мая, 2026 12:00

Мир 0 комментариев

Scanpix/EPA/OLIVIER MATTHYS

Ряд крупных стран НАТО заблокировали инициативу генерального секретаря альянса Марка Рютте по увеличению военной помощи Украине, сообщили The Telegraph осведомленные источники. Рютте предложил союзникам ежегодно направлять по 0,25% ВВП на поддержку Киева, но против этого выступили Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада. В то же время по меньшей мере семь государств-членов альянса, которые уже тратят на помощь более 0,25% ВВП, поддержали эту идею. Среди них Нидерланды, Польша, а также страны Балтии и Скандинавии. Однако решения в НАТО принимаются на основе консенсуса, пишет The Moscow Times.

Рютте рассчитывал утвердить план дополнительной поддержки Украины на саммите НАТО, который пройдет в июле в Турции. В случае одобрения инициативы ежегодная военная помощь могла фактически утроиться и составить $143 млрд, подсчитывало ранее Politico на основе оценки совокупного ВВП стран НАТО. До этого Рютте неоднократно отмечал, что помощь Киеву между странами НАТО «распределена неравномерно» и что многие «тратят недостаточно, когда речь идет о поддержке Украины». Глава альянса подчеркивал, что Европа должна взять на себя больше ответственности и не полагаться на США в этом вопросе.

Идею выделять Украине по 0,25% ВВП впервые высказал украинский президент Владимир Зеленский летом прошлого года. «Украина является частью европейской безопасности, и мы хотим, чтобы 0,25% ВВП конкретной страны-партнера выделялось на нашу оборонную промышленность и отечественное производство», — сказал тогда Зеленский.

В 2025 году Киев получил от партнеров военной помощи на $45 млрд. В эту сумму вошли закупки оружия для ВСУ и инвестиции в украинские оборонные предприятия. Ранее Рютте отмечал, что Европа и Канада ежемесячно тратят 1 млрд евро на приобретение у США оружия для Украины в рамках программы PURL. Этот механизм был запущен летом прошлого года после отказа президента США Дональда Трампа безвозмездно оказывать помощь Киеву. В соответствии с программой украинская сторона ежемесячно составляет список необходимых вооружений, которые затем европейцы закупают у США. В 2026 году европейские страны собираются предоставить Киеву оружия на $15 млрд, говорил Рютте.

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия
Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков
Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков

Денег нет и Rail Baltica не строится? Экс-министр винит русских во всем
Денег нет и Rail Baltica не строится? Экс-министр винит русских во всем (4)

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков

По мере роста очередей и времени ожидания медицинской помощи медики все чаще сталкиваются с агрессией пациентов — от словесных претензий и угроз до физических нападений. В ответ на растущие риски Лиепайская региональная больница решила создать внутреннюю службу безопасности, сообщает LSM со ссылкой на TV Kurzeme.

«Это выглядит как наказание»: Розенвалдс о распределении министерских портфелей

Политолог Юрис Розенвалдс считает, что распределение министерских портфелей в будущей коалиции стало серьёзным поражением для «Нового единства» (JV).

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия

Министр обороны Андрис Спрудс, покидающий свой пост в связи с отставкой правительства, подвёл итоги работы в сфере противовоздушной обороны.

ЧМ по хоккею: сборная Норвегии обыграла Чехию

Сборная Норвегии по хоккею обеспечила себе место в четвертьфинале проходящего в Швейцарии чемпионата мира за тур до окончания группового этапа, сообщает ERR.

И Домбрава с ними… Нацблок официально выдвинул своих кандидатов на министерские портфели

Накануне объявления полного списка министров Национальное объединение (NA) официально выдвинуло своих кандидатов на четыре министерских поста.

“Новое Единство” в новом правительстве: какой пост займет Силиня?

В новом правительстве от партии “Новое Единство” (JV) свои посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны выдвинут полковник Райвис Мелнис, а пост министра сообщения предлагается нынешнему министру внутренних дел Рихарду Козловскису, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации

Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Даугавпилсского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

