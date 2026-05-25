Мир сходит с ума всё больше? Учёные насчитали почти 1,2 млрд человек с психическими расстройствами

Редакция PRESS 25 мая, 2026 11:16

Азбука здоровья

Иногда кажется, что мир действительно сходит с ума всё больше и больше. Люди тревожатся, хуже спят, быстрее устают, чаще говорят о выгорании, депрессии, СДВГ, аутичном спектре и о том, что “голова больше не вывозит”.

Новое исследование в The Lancet показывает: это уже не только бытовое ощущение. По оценке Global Burden of Disease Study 2023, в 2023 году почти 1,2 млрд человек в мире жили с тем или иным психическим расстройством. Это почти вдвое больше, чем в 1990 году.

Главными “двигателями” роста стали тревожные расстройства и депрессия. Они сейчас входят в число самых распространённых психических состояний в мире. Но важно понимать: речь не о том, что человечество внезапно стало “ненормальным”. Скорее, мы живём в мире, где нервная система всё чаще работает на пределе.

Современный человек получает больше сигналов, чем способен спокойно переварить. Новости идут без паузы, работа часто не заканчивается вместе с рабочим днём, телефон лежит рядом даже ночью, а сравнивать себя с чужой успешной жизнью можно круглосуточно. Добавьте сюда войны, пандемии, экономическую неопределённость, одиночество, буллинг, насилие, бедность — и становится понятнее, почему тревога и депрессия перестали быть редкой “личной проблемой”.

При этом диагноз и обычная усталость — не одно и то же. Не каждый тревожный человек имеет тревожное расстройство. Не каждый грустный период — депрессия. Но грань между “я просто устал” и “мне уже нужна помощь” для многих стала куда менее очевидной.

Исследование оценивало 12 групп психических расстройств в 204 странах и территориях. По его данным, в 2023 году психические расстройства стали одним из крупнейших источников потери здоровых лет жизни и ведущей причиной лет, прожитых с инвалидностью.

Особенно высокая нагрузка приходится на подростков 15–19 лет. И это, пожалуй, одна из самых тревожных частей исследования. Подростковый возраст и без того редко бывает спокойной прогулкой: тело меняется, социальная жизнь становится жёстче, будущее давит, а цифровая среда добавляет к этому постоянный экран, сравнение и ощущение, что отстать можно буквально за один день.

Различия есть и между мужчинами и женщинами. В исследовании говорится примерно о 620 млн женщин и 552 млн мужчин с психическими расстройствами. У женщин чаще встречаются тревожность и депрессия, у мужчин — нейроразвитийные и поведенческие состояния, включая СДВГ, расстройства поведения и аутизм.

И тут мир, возможно, не столько “сошёл с ума”, сколько начал лучше видеть то, что раньше часто прятали. Ребёнка называли “невоспитанным”, взрослого — “ленивым”, женщину — “слишком нервной”, мужчину — “странным”. Сегодня часть этих историй получает медицинский язык. Не всегда идеальный, не всегда аккуратный, иногда даже модный до раздражения — но всё же более точный, чем прежнее “соберись”.

Есть и другая сторона. Если о психическом здоровье стали говорить чаще, это не значит, что помощи стало достаточно. Авторы исследования предупреждают: системы здравоохранения не успевают за ростом потребности. В мире слишком мало доступной терапии, врачей, ранней профилактики и нормальной поддержки до того момента, когда человеку уже совсем плохо.

Поэтому главная новость здесь не в том, что “все стали больными”. Главная новость в другом: психическое здоровье перестало быть тихой частной темой. Это уже вопрос школ, семей, рабочих мест, медицины и государства.

А фраза “мир сходит с ума” звучит теперь не как шутка, а как грубоватое бытовое описание перегрузки. Просто медицинская статистика сказала то же самое более вежливо.

Денег нет и Rail Baltica не строится? Экс-министр винит русских во всем
Денег нет и Rail Baltica не строится? Экс-министр винит русских во всем

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков

По мере роста очередей и времени ожидания медицинской помощи медики все чаще сталкиваются с агрессией пациентов — от словесных претензий и угроз до физических нападений. В ответ на растущие риски Лиепайская региональная больница решила создать внутреннюю службу безопасности, сообщает LSM со ссылкой на TV Kurzeme.

«Это выглядит как наказание»: Розенвалдс о распределении министерских портфелей

Политолог Юрис Розенвалдс считает, что распределение министерских портфелей в будущей коалиции стало серьёзным поражением для «Нового единства» (JV).

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия

Министр обороны Андрис Спрудс, покидающий свой пост в связи с отставкой правительства, подвёл итоги работы в сфере противовоздушной обороны.

ЧМ по хоккею: сборная Норвегии обыграла Чехию

Сборная Норвегии по хоккею обеспечила себе место в четвертьфинале проходящего в Швейцарии чемпионата мира за тур до окончания группового этапа, сообщает ERR.

И Домбрава с ними… Нацблок официально выдвинул своих кандидатов на министерские портфели

Накануне объявления полного списка министров Национальное объединение (NA) официально выдвинуло своих кандидатов на четыре министерских поста.

“Новое Единство” в новом правительстве: какой пост займет Силиня?

В новом правительстве от партии “Новое Единство” (JV) свои посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны выдвинут полковник Райвис Мелнис, а пост министра сообщения предлагается нынешнему министру внутренних дел Рихарду Козловскису, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации

Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Даугавпилсского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

