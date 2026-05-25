Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Вопли Видоплясова» выступят на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2026

Редакция PRESS 25 мая, 2026 11:26

Организаторы международного музыкального фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2026 объявляют следующих участников программы - в пятницу, 24 июля, на сцену концертного зала «Дзинтари» выйдут основоположники украинского этно-рока, культовая группа "Вопли Видоплясова" и её харизматичный лидер Олег Скрипка.

Вот уже четыре десятилетия Вопли Видоплясова (ВВ) удерживают статус одного из самых влиятельных и мощных коллективов в рок-музыке Восточной Европы. Они создали уникальный жанр, в котором безумная энергия рок-н-ролла сливается с глубокими традициями украинского фолка и этническими мотивами. 

Фронтмен группы, мультиинструменталист и лидер мнений Олег Скрипка это настоящий вихрь на сцене, чей вокал и игра на баяне не оставляют равнодушным ни одного слушателя. Скрипка также является основателем фестиваля «Країна Мрій» - одной из самых влиятельных культурных платформ Украины, которая уже десятилетиями формирует украинскую музыкальную сцену и самосознание молодежи.

Вопли Видоплясова вписали свое имя в историю такими вневременными хитами, как «Vesna», «Tantsi», «Halia, khody», «Den narodzhennia», ставшими гимнами нескольких поколений, которые украинцы поют в любом уголке мира. История выступлений группы включает сцены таких престижных фестивалей, как WOMAD, Montreux Jazz Festival, Sziget и Rock am Ring. Их музыка вдохновила целое поколение, включая фронтмена группы Gogol Bordello Евгения Гудзя, который публично называет ВВ своими главными учителями.

С февраля 2022 года Вопли Видоплясова не знают отдыха они постоянно в пути. Группа активно гастролирует по всему миру, собирая средства в поддержку защитников Украины и беженцев, а также дает концерты на передовой. В 2025 году их тур по Северной Америке прошел с аншлагами в 15 городах от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. В свою очередь, в 2026 году ВВ выступили на престижном глобальном фестивале FEST в Нью-Йорке в качестве послов украинской культуры.

В вечер открытия фестиваля в концертном зале «Дзинтари», 24 июля, ВВ выступят в сопровождении фестивального оркестра - это будет уникальная встреча, где юность и энергия этно-рока обретут новый масштаб. Это станет не только музыкальным триумфом, но и мощным манифестом солидарности и свободы.

«Наш фестиваль всегда собирал артистов с уникальным внутренним стержнем и неподдельной харизмой. Олег Скрипка и его команда - идеальный пример того, как рок-музыка может объединять, вдохновлять и нести мощный гуманитарный посыл», - отмечает Лайма Вайкуле, основательница и муза фестиваля.

Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2026 пройдет с 24 по 26 июля в концертном зале «Дзинтари». В течение трех дней на сцену выйдут 45 артистов из более чем 20 стран, и каждый вечер зрителей ждут премьеры, неожиданные дуэты и сюрпризы.

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации
Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков
Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия
Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков

Важно 20:59

По мере роста очередей и времени ожидания медицинской помощи медики все чаще сталкиваются с агрессией пациентов — от словесных претензий и угроз до физических нападений. В ответ на растущие риски Лиепайская региональная больница решила создать внутреннюю службу безопасности, сообщает LSM со ссылкой на TV Kurzeme.

«Это выглядит как наказание»: Розенвалдс о распределении министерских портфелей

Важно 20:49

Политолог Юрис Розенвалдс считает, что распределение министерских портфелей в будущей коалиции стало серьёзным поражением для «Нового единства» (JV).

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия

Важно 20:46

Министр обороны Андрис Спрудс, покидающий свой пост в связи с отставкой правительства, подвёл итоги работы в сфере противовоздушной обороны.

ЧМ по хоккею: сборная Норвегии обыграла Чехию

Важно 20:35

Сборная Норвегии по хоккею обеспечила себе место в четвертьфинале проходящего в Швейцарии чемпионата мира за тур до окончания группового этапа, сообщает ERR.

И Домбрава с ними… Нацблок официально выдвинул своих кандидатов на министерские портфели

Новости Латвии 20:33

Накануне объявления полного списка министров Национальное объединение (NA) официально выдвинуло своих кандидатов на четыре министерских поста.

“Новое Единство” в новом правительстве: какой пост займет Силиня?

Новости Латвии 20:29

В новом правительстве от партии “Новое Единство” (JV) свои посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны выдвинут полковник Райвис Мелнис, а пост министра сообщения предлагается нынешнему министру внутренних дел Рихарду Козловскису, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации

Важно 20:28

Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Даугавпилсского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

