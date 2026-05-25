«Вопли Видоплясова» выступят на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2026

Вот уже четыре десятилетия Вопли Видоплясова (ВВ) удерживают статус одного из самых влиятельных и мощных коллективов в рок-музыке Восточной Европы. Они создали уникальный жанр, в котором безумная энергия рок-н-ролла сливается с глубокими традициями украинского фолка и этническими мотивами.

Фронтмен группы, мультиинструменталист и лидер мнений Олег Скрипка это настоящий вихрь на сцене, чей вокал и игра на баяне не оставляют равнодушным ни одного слушателя. Скрипка также является основателем фестиваля «Країна Мрій» - одной из самых влиятельных культурных платформ Украины, которая уже десятилетиями формирует украинскую музыкальную сцену и самосознание молодежи.

Вопли Видоплясова вписали свое имя в историю такими вневременными хитами, как «Vesna», «Tantsi», «Halia, khody», «Den narodzhennia», ставшими гимнами нескольких поколений, которые украинцы поют в любом уголке мира. История выступлений группы включает сцены таких престижных фестивалей, как WOMAD, Montreux Jazz Festival, Sziget и Rock am Ring. Их музыка вдохновила целое поколение, включая фронтмена группы Gogol Bordello Евгения Гудзя, который публично называет ВВ своими главными учителями.

С февраля 2022 года Вопли Видоплясова не знают отдыха они постоянно в пути. Группа активно гастролирует по всему миру, собирая средства в поддержку защитников Украины и беженцев, а также дает концерты на передовой. В 2025 году их тур по Северной Америке прошел с аншлагами в 15 городах от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. В свою очередь, в 2026 году ВВ выступили на престижном глобальном фестивале FEST в Нью-Йорке в качестве послов украинской культуры.

В вечер открытия фестиваля в концертном зале «Дзинтари», 24 июля, ВВ выступят в сопровождении фестивального оркестра - это будет уникальная встреча, где юность и энергия этно-рока обретут новый масштаб. Это станет не только музыкальным триумфом, но и мощным манифестом солидарности и свободы.

«Наш фестиваль всегда собирал артистов с уникальным внутренним стержнем и неподдельной харизмой. Олег Скрипка и его команда - идеальный пример того, как рок-музыка может объединять, вдохновлять и нести мощный гуманитарный посыл», - отмечает Лайма Вайкуле, основательница и муза фестиваля.

Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2026 пройдет с 24 по 26 июля в концертном зале «Дзинтари». В течение трех дней на сцену выйдут 45 артистов из более чем 20 стран, и каждый вечер зрителей ждут премьеры, неожиданные дуэты и сюрпризы.

