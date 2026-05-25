Что там новое правительство? Кулбергс поговорил с Ринкевичем

Об этом после встречи с президентом страны Эдгаром Ринкевичем сообщил сам Кулбергс. Глава государства выразил надежду, что Сейм сможет утвердить новое правительство уже на этой неделе.

«Сегодня я увидел существенный прогресс. У меня есть уверенность, что Сейм сможет принять решение об утверждении правительства Кулбергса уже на этой парламентской неделе», — заявил президент Ринкевич.

По словам Кулбергса, переговоры по формированию коалиции показали, что «невозможное возможно». Партнёры успешно договорились о распределении ответственности.

Распределение министерств:

Национальному объединению (NA) — Министерство образования и науки, Министерство культуры, Министерство внутренних дел и Министерство климата и энергетики.

Союзу зелёных и крестьян (ZZS) — пост спикера Сейма, Министерство экономики, Министерство благосостояния и Министерство земледелия.

«Новому единству» (JV) — Министерство иностранных дел, Министерство обороны, Министерство сообщения и Министерство здравоохранения.

«Объединённому списку» (AS) — пост премьер-министра, Министерство финансов, Министерство юстиции и Министерство умного управления и регионального развития.

«Распределение получилось коллегиальным, в нём не заложена напряжённость. В эти месяцы нам не нужны интриги и конфликты. Этот формат позволит коалиции стабильно работать», — подчеркнул Кулбергс.

Он отметил, что конкретные фамилии будущих министров будут названы во вторник, 26 мая. При этом Кулбергс признал, что в ходе переговоров моментами накал страстей был высоким и «интриг хватало». Однако, по его словам, стороны вовремя осознали проблему и пришли к пониманию.

Президент Ринкевич добавил, что все потенциальные кандидаты в министры должны иметь допуск к государственной тайне. «Правительство должно быть дееспособным с первого дня», — подчеркнул он.