Кто теперь поедет отдыхать в Латгалию? Открытое письмо туристического сектора

Ассоциация пишет, что обращается от имени предпринимателей туристической отрасли Латгальского региона, а также самоуправлений "в связи с критической и стремительно обострившейся ситуацией, которая в настоящее время напрямую угрожает экономической стабильности Латгале, предпринимательской среде и дальнейшему развитию Латгальского региона".

Поставщики туристических услуг указывают, что события последних недель у восточной границы Латвии - повторяющиеся инциденты с дронами, регулярные предупреждения об угрозе воздушному пространству, активизация истребителей НАТО и доминирующая в публичном пространстве кризисная коммуникация - привели к тяжелым последствиям для туристической отрасли Латгале.

"Эти последствия уже катастрофические, так как иностранные туристы и туроператоры массово отменяют бронирования, и уже сейчас количество отмененных бронирований достигает 60%", - пишет ассоциация.

Также отменяются корпоративные мероприятия и школьные экскурсии. Ассоциация утверждает, что отдельные самоуправления ввели запрет для своих школьников на посещение Латгале.

Организация пришла к выводу, что жители Латвии предпочитают не посещать Латгале из-за опасений за свою безопасность, в результате чего гостиницы, гостевые дома, кемпинги, рестораны и туристические объекты переживают драматическое падение числа бронирований прямо перед началом летнего сезона. Количество бронирований, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, сократилось на 40%.

Эти факторы создают предпосылки для банкротства и увольнения сотрудников.

"Туристическая отрасль Латгале сейчас переживает самый тяжелый кризис со времен пандемии. Данные за май 2026 года показывают резкое и тревожное сокращение числа туристов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Летний сезон 2026 года в Латгале фактически уничтожен", - заявляют в организации.

Ассоциация отмечает, что простой гостиниц, гостевых домов и туристических объектов в Латгале - это не просто локальная проблема одного региона. "Это цепная реакция, которая напрямую влияет на местных домашних производителей, крестьянские хозяйства, общественное питание, поставщиков транспортных услуг и занятость в регионе в целом", - считают в организации.

Члены ассоциации убеждены, что поддержание экономической стабильности в приграничье Латгалии является вопросом национальной безопасности, поскольку "пустое и экономически ослабленное приграничье - это риск государственного масштаба". Поэтому удержание местных предпринимателей в регионе является стратегическим интересом Латвии.

"Поскольку этот кризис вызван обстоятельствами непреодолимой силы и контекстом внешней безопасности государства, предприниматели не могут устранить его последствия своими силами. Поэтому мы требуем от ответственных министерств срочно внедрить специальные инструменты государственной поддержки, которые обеспечат сохранение предприятий туристической отрасли и сферы гостеприимства в регионе", - призывает ассоциация.

Местные предприниматели требуют целевые дотации на оборотные средства, создав, по аналогии со временем "Covid-19" или кризиса энергоресурсов, компенсационный механизм для тех предприятий Латгальского региона, чей оборот упал из-за ситуации с безопасностью.

Также необходима координируемая Латвийским агентством инвестиций и развития (ЛАИР) и финансируемая государством кампания для внутреннего и внешнего рынка, которая развеет мифы и подтвердит, что Латгале - безопасное и гостеприимное направление.