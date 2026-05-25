Кто теперь поедет отдыхать в Латгалию? Открытое письмо туристического сектора

Редакция PRESS 25 мая, 2026 14:47

Новости Латвии 0 комментариев

Латгальская ассоциация туризма в открытом письме обратилась к высшим должностным лицам государства, министерствам и Сейму, указывая на критическую ситуацию в отрасли в связи с залётами дронов и частыми оповещениями по сотовой сети.

Ассоциация пишет, что обращается от имени предпринимателей туристической отрасли Латгальского региона, а также самоуправлений "в связи с критической и стремительно обострившейся ситуацией, которая в настоящее время напрямую угрожает экономической стабильности Латгале, предпринимательской среде и дальнейшему развитию Латгальского региона".

Поставщики туристических услуг указывают, что события последних недель у восточной границы Латвии - повторяющиеся инциденты с дронами, регулярные предупреждения об угрозе воздушному пространству, активизация истребителей НАТО и доминирующая в публичном пространстве кризисная коммуникация - привели к тяжелым последствиям для туристической отрасли Латгале.

"Эти последствия уже катастрофические, так как иностранные туристы и туроператоры массово отменяют бронирования, и уже сейчас количество отмененных бронирований достигает 60%", - пишет ассоциация.

Также отменяются корпоративные мероприятия и школьные экскурсии. Ассоциация утверждает, что отдельные самоуправления ввели запрет для своих школьников на посещение Латгале.

Организация пришла к выводу, что жители Латвии предпочитают не посещать Латгале из-за опасений за свою безопасность, в результате чего гостиницы, гостевые дома, кемпинги, рестораны и туристические объекты переживают драматическое падение числа бронирований прямо перед началом летнего сезона. Количество бронирований, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, сократилось на 40%.

Эти факторы создают предпосылки для банкротства и увольнения сотрудников.

"Туристическая отрасль Латгале сейчас переживает самый тяжелый кризис со времен пандемии. Данные за май 2026 года показывают резкое и тревожное сокращение числа туристов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Летний сезон 2026 года в Латгале фактически уничтожен", - заявляют в организации.

Ассоциация отмечает, что простой гостиниц, гостевых домов и туристических объектов в Латгале - это не просто локальная проблема одного региона. "Это цепная реакция, которая напрямую влияет на местных домашних производителей, крестьянские хозяйства, общественное питание, поставщиков транспортных услуг и занятость в регионе в целом", - считают в организации.

Члены ассоциации убеждены, что поддержание экономической стабильности в приграничье Латгалии является вопросом национальной безопасности, поскольку "пустое и экономически ослабленное приграничье - это риск государственного масштаба". Поэтому удержание местных предпринимателей в регионе является стратегическим интересом Латвии.

"Поскольку этот кризис вызван обстоятельствами непреодолимой силы и контекстом внешней безопасности государства, предприниматели не могут устранить его последствия своими силами. Поэтому мы требуем от ответственных министерств срочно внедрить специальные инструменты государственной поддержки, которые обеспечат сохранение предприятий туристической отрасли и сферы гостеприимства в регионе", - призывает ассоциация.

Местные предприниматели требуют целевые дотации на оборотные средства, создав, по аналогии со временем "Covid-19" или кризиса энергоресурсов, компенсационный механизм для тех предприятий Латгальского региона, чей оборот упал из-за ситуации с безопасностью.

Также необходима координируемая Латвийским агентством инвестиций и развития (ЛАИР) и финансируемая государством кампания для внутреннего и внешнего рынка, которая развеет мифы и подтвердит, что Латгале - безопасное и гостеприимное направление.

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков
Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации
Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия
Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков

По мере роста очередей и времени ожидания медицинской помощи медики все чаще сталкиваются с агрессией пациентов — от словесных претензий и угроз до физических нападений. В ответ на растущие риски Лиепайская региональная больница решила создать внутреннюю службу безопасности, сообщает LSM со ссылкой на TV Kurzeme.

«Это выглядит как наказание»: Розенвалдс о распределении министерских портфелей

Политолог Юрис Розенвалдс считает, что распределение министерских портфелей в будущей коалиции стало серьёзным поражением для «Нового единства» (JV).

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия

Министр обороны Андрис Спрудс, покидающий свой пост в связи с отставкой правительства, подвёл итоги работы в сфере противовоздушной обороны.

ЧМ по хоккею: сборная Норвегии обыграла Чехию

Сборная Норвегии по хоккею обеспечила себе место в четвертьфинале проходящего в Швейцарии чемпионата мира за тур до окончания группового этапа, сообщает ERR.

И Домбрава с ними… Нацблок официально выдвинул своих кандидатов на министерские портфели

Накануне объявления полного списка министров Национальное объединение (NA) официально выдвинуло своих кандидатов на четыре министерских поста.

"Новое Единство" в новом правительстве: какой пост займет Силиня?

В новом правительстве от партии “Новое Единство” (JV) свои посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны выдвинут полковник Райвис Мелнис, а пост министра сообщения предлагается нынешнему министру внутренних дел Рихарду Козловскису, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации

Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Даугавпилсского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

