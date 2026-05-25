В Европе начали взрывать старые плотины — и рекам это нравится

Звучит как начало комикса про очень странного злодея, но на деле всё наоборот. Соребаккен участвует в европейском движении по демонтажу старых речных барьеров — плотин, запруд и других сооружений, которые давно не работают, но продолжают мешать рекам.

Один из последних случаев произошёл на реке Винстра в Норвегии. Там стояла пятиметровая бетонная плотина, построенная ещё в начале XX века для сплава леса и небольшой выработки электроэнергии. Позже она десятилетиями не использовалась. Местные власти, по словам Соребаккена, даже забыли, что это вообще плотина, и считали её естественным водопадом.

В декабре 2025 года водоём осушили, в бетонной стене просверлили десятки отверстий и заложили около 750 килограммов взрывчатки. После отсчёта плотина разлетелась, а вода снова пошла своим путём.

«Было приятно это видеть», — сказал Соребаккен. И честно добавил: «Взрывать что-то всегда весело».

Но за этой почти киношной сценой стоит вполне серьёзная европейская политика. В ЕС действует Nature Restoration Regulation — закон о восстановлении природы. Одна из его целей — к 2030 году вернуть свободное течение примерно 25 тысячам километров рек.

Проблема в том, что за последние столетия европейские реки буквально перегородили. Плотины, мельничные запруды, старые гидротехнические сооружения, бетонные берега — всё это меняет течение, мешает рыбе подниматься и спускаться по реке, ухудшает качество воды и превращает живую реку в цепочку застойных участков.

По оценкам, в Европе есть не менее 1,2 миллиона речных барьеров. Как минимум 150 тысяч из них уже считаются устаревшими: они не дают заметной пользы, не производят энергию или давно не выполняют прежних функций, но продолжают влиять на экосистемы.

По данным организации Dam Removal Europe, в 2024 году на континенте убрали более 500 таких барьеров, а в 2025 году — ещё около 600. В прошлом году первые демонтажи плотин прошли также в Исландии и Северной Македонии.

Для природы это не просто красивая акция. Когда барьер исчезает, рыба и другие водные организмы снова получают возможность двигаться по реке. Вода течёт естественнее, уменьшается застой, а отдельные участки реки снова начинают работать как единая система.

Один из известных примеров уже был в Балтии. В 2019 году в Эстонии демонтировали плотину Синди на реке Пярну — это стало одним из заметных успехов европейского движения за восстановление свободного течения рек.

Конечно, не все плотины можно и нужно убирать. Европа одновременно хочет восстанавливать природу и наращивать производство энергии без ископаемого топлива. А гидроэнергетика во многих странах остаётся важной частью энергосистемы. Поэтому главный вопрос не в том, чтобы снести всё подряд, а в том, чтобы отделить нужную инфраструктуру от забытых бетонных пробок в реках.

Иногда старая плотина даёт слишком мало пользы, чтобы оправдывать ущерб. Иногда несколько старых сооружений можно заменить одним более современным и эффективным. А иногда лучший вариант — просто дать реке снова течь.

Учёные и экологи признают: вернуть все реки Европы в первозданное состояние невозможно. Города, сельское хозяйство, энергетика и водоснабжение никуда не исчезнут. Но, как сформулировал один из речных экологов, не все реки можно сделать нетронутыми — зато все реки можно сделать лучше.

И, пожалуй, в этом есть что-то очень европейское: сначала построить плотины для промышленной эпохи, потом забыть часть из них, а через сто лет прийти с документами, экологами, рыбаками и 750 килограммами взрывчатки — чтобы река наконец снова вспомнила, куда ей течь.