В Европе начали взрывать старые плотины — и рекам это нравится

Редакция PRESS 25 мая, 2026 12:35

0 комментариев

У норвежского рыбака Торе Соребаккена появилось необычное зимнее хобби. Он шутит, что теперь по зимам взрывает плотины.

Звучит как начало комикса про очень странного злодея, но на деле всё наоборот. Соребаккен участвует в европейском движении по демонтажу старых речных барьеров — плотин, запруд и других сооружений, которые давно не работают, но продолжают мешать рекам.

Один из последних случаев произошёл на реке Винстра в Норвегии. Там стояла пятиметровая бетонная плотина, построенная ещё в начале XX века для сплава леса и небольшой выработки электроэнергии. Позже она десятилетиями не использовалась. Местные власти, по словам Соребаккена, даже забыли, что это вообще плотина, и считали её естественным водопадом.

В декабре 2025 года водоём осушили, в бетонной стене просверлили десятки отверстий и заложили около 750 килограммов взрывчатки. После отсчёта плотина разлетелась, а вода снова пошла своим путём.

«Было приятно это видеть», — сказал Соребаккен. И честно добавил: «Взрывать что-то всегда весело».

Но за этой почти киношной сценой стоит вполне серьёзная европейская политика. В ЕС действует Nature Restoration Regulation — закон о восстановлении природы. Одна из его целей — к 2030 году вернуть свободное течение примерно 25 тысячам километров рек.

Проблема в том, что за последние столетия европейские реки буквально перегородили. Плотины, мельничные запруды, старые гидротехнические сооружения, бетонные берега — всё это меняет течение, мешает рыбе подниматься и спускаться по реке, ухудшает качество воды и превращает живую реку в цепочку застойных участков.

По оценкам, в Европе есть не менее 1,2 миллиона речных барьеров. Как минимум 150 тысяч из них уже считаются устаревшими: они не дают заметной пользы, не производят энергию или давно не выполняют прежних функций, но продолжают влиять на экосистемы.

По данным организации Dam Removal Europe, в 2024 году на континенте убрали более 500 таких барьеров, а в 2025 году — ещё около 600. В прошлом году первые демонтажи плотин прошли также в Исландии и Северной Македонии.

Для природы это не просто красивая акция. Когда барьер исчезает, рыба и другие водные организмы снова получают возможность двигаться по реке. Вода течёт естественнее, уменьшается застой, а отдельные участки реки снова начинают работать как единая система.

Один из известных примеров уже был в Балтии. В 2019 году в Эстонии демонтировали плотину Синди на реке Пярну — это стало одним из заметных успехов европейского движения за восстановление свободного течения рек.

Конечно, не все плотины можно и нужно убирать. Европа одновременно хочет восстанавливать природу и наращивать производство энергии без ископаемого топлива. А гидроэнергетика во многих странах остаётся важной частью энергосистемы. Поэтому главный вопрос не в том, чтобы снести всё подряд, а в том, чтобы отделить нужную инфраструктуру от забытых бетонных пробок в реках.

Иногда старая плотина даёт слишком мало пользы, чтобы оправдывать ущерб. Иногда несколько старых сооружений можно заменить одним более современным и эффективным. А иногда лучший вариант — просто дать реке снова течь.

Учёные и экологи признают: вернуть все реки Европы в первозданное состояние невозможно. Города, сельское хозяйство, энергетика и водоснабжение никуда не исчезнут. Но, как сформулировал один из речных экологов, не все реки можно сделать нетронутыми — зато все реки можно сделать лучше.

И, пожалуй, в этом есть что-то очень европейское: сначала построить плотины для промышленной эпохи, потом забыть часть из них, а через сто лет прийти с документами, экологами, рыбаками и 750 килограммами взрывчатки — чтобы река наконец снова вспомнила, куда ей течь.

 

По мере роста очередей и времени ожидания медицинской помощи медики все чаще сталкиваются с агрессией пациентов — от словесных претензий и угроз до физических нападений. В ответ на растущие риски Лиепайская региональная больница решила создать внутреннюю службу безопасности, сообщает LSM со ссылкой на TV Kurzeme.

Политолог Юрис Розенвалдс считает, что распределение министерских портфелей в будущей коалиции стало серьёзным поражением для «Нового единства» (JV).

Министр обороны Андрис Спрудс, покидающий свой пост в связи с отставкой правительства, подвёл итоги работы в сфере противовоздушной обороны.

Сборная Норвегии по хоккею обеспечила себе место в четвертьфинале проходящего в Швейцарии чемпионата мира за тур до окончания группового этапа, сообщает ERR.

Накануне объявления полного списка министров Национальное объединение (NA) официально выдвинуло своих кандидатов на четыре министерских поста.

В новом правительстве от партии “Новое Единство” (JV) свои посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны выдвинут полковник Райвис Мелнис, а пост министра сообщения предлагается нынешнему министру внутренних дел Рихарду Козловскису, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Даугавпилсского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

