Власти выпустили рекомендации на случай угрозы в небе — что нужно знать каждому

Редакция PRESS 25 мая, 2026 17:26

Разработаны рекомендации для населения по действиям в случае угрозы воздушному пространству в зависимости от местонахождения человека - дома, в пути или в автомобиле, в магазине или каком-либо учреждении, в лесу или в поле.

Как поясняется в матрице действий, подготовленной Центром кризисного управления и ответственными службами, желтое предупреждение будет информационным сообщением, которое не требует немедленных действий со стороны населения, но призывает быть информированными о возможной угрозе воздушному пространству Латвии. В свою очередь, оранжевое предупреждение будет сообщением о констатированной угрозе воздушному пространству Латвии, которое предусматривает немедленные действия в соответствии с предоставленными инструкциями.

Находясь дома, жителям рекомендуется знать безопасные зоны в своем жилище. Необходимо установить приложение "112 Latvija", а также разработать план действий для связи с членами семьи.

Центр кризисного управления также призывает превентивно подготовить сумку на 72 часа и обсудить с членами семьи действия в случае угрозы.

В случаях, если объявлено предупреждение желтого уровня, находясь дома, жителям следует выяснить местонахождение членов семьи, а также обеспечить присутствие совершеннолетнего лица рядом с несовершеннолетними. В таких случаях следует следить за уведомлениями приложения "112 Latvija" и общественными СМИ.

Если, находясь дома, человек получает предупреждение оранжевого уровня, необходимо оставаться в помещении, закрыв окна и двери. По возможности следует соблюдать "принцип двух стен" и находиться в подвале, коридоре, ванной комнате или на самом нижнем этаже.

В таких случаях также следует следить за уведомлениями приложения "112 Latvija" и общественными СМИ. Центр кризисного управления пояснил, что прибытие родителей в учебные заведения во время угрозы создает дополнительные риски для безопасности. За безопасность детей в учебных заведениях отвечает руководитель учебного заведения.

Если поблизости произошел инцидент, жителям рекомендуется не приближаться к нему и сообщить по номеру 112.

В свою очередь, находясь в автомобиле или в пути, превентивно рекомендуется определить альтернативные безопасные пути и места укрытия на маршруте. В случае предупреждения желтого уровня, находясь в пути и в автомобиле, следует планировать маршрут, выяснить местонахождение членов семьи и помогать окружающим. Также жителям, находящимся в пути, рекомендуется следить за уведомлениями приложения "112 Latvija".

В случаях, если предупреждение оранжевого уровня объявляется, когда человек находится в пути, то необходимо направиться к ближайшему месту, где можно укрыться, например, в зданиях или в лесу. Рекомендуется оставаться на месте до отмены тревоги.

В таких случаях автомобиль необходимо остановить так, чтобы не мешать аварийным службам.

Как и в других случаях, во время объявления оранжевого предупреждения жителям рекомендуется следить за уведомлениями приложения "112 Latvija" и общественных СМИ. В свою очередь, если поблизости произошел инцидент, не следует к нему приближаться и нужно звонить по номеру 112.

Чтобы можно было безопасно посещать магазины и учреждения, рекомендуется знать безопасные зоны и эвакуационные выходы в посещаемых местах. В свою очередь, в случае объявления как желтого, так и оранжевого уровня угрозы люди должны следовать указаниям ответственного лица магазина или учреждения.

Находясь в лесу или в поле, следует знать ближайшие здания и поселки, а также планировать маршрут.

Если в таких условиях объявляется угроза безопасности желтого уровня, рекомендуется следить за уведомлениями приложения "112 Latvija" и общественными СМИ. Также необходимо выяснить местонахождение членов семьи и сообщить о своем местонахождении.

Если объявлено предупреждение оранжевого уровня, в то время как человек находится в лесу или в поле, безопаснее было бы избегать открытых полей и мест, где нет никакого естественного или искусственного укрытия и человек легко заметен с воздуха. В таких ситуациях следует усиленно наблюдать за воздушным пространством и окрестностями, но, визуально заметив или услышав подозрительный летательный аппарат, немедленно укрыться. Если возможно, во время оранжевого предупреждения следует найти какое-либо здание или сооружение, где можно укрыться.

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия

Денег нет и Rail Baltica не строится? Экс-министр винит русских во всем

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков

По мере роста очередей и времени ожидания медицинской помощи медики все чаще сталкиваются с агрессией пациентов — от словесных претензий и угроз до физических нападений. В ответ на растущие риски Лиепайская региональная больница решила создать внутреннюю службу безопасности, сообщает LSM со ссылкой на TV Kurzeme.

«Это выглядит как наказание»: Розенвалдс о распределении министерских портфелей

Политолог Юрис Розенвалдс считает, что распределение министерских портфелей в будущей коалиции стало серьёзным поражением для «Нового единства» (JV).

Министр обороны Андрис Спрудс, покидающий свой пост в связи с отставкой правительства, подвёл итоги работы в сфере противовоздушной обороны.

Сборная Норвегии по хоккею обеспечила себе место в четвертьфинале проходящего в Швейцарии чемпионата мира за тур до окончания группового этапа, сообщает ERR.

Накануне объявления полного списка министров Национальное объединение (NA) официально выдвинуло своих кандидатов на четыре министерских поста.

В новом правительстве от партии "Новое Единство" (JV) свои посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны выдвинут полковник Райвис Мелнис, а пост министра сообщения предлагается нынешнему министру внутренних дел Рихарду Козловскису, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Даугавпилсского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

