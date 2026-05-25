Это работа ГРУ: в Литве беспрецедентная утечка данных из госучреждений

В пятницу вечером было начато досудебное расследование по факту незаконного доступа третьих лиц к государственным базам данных. Расследованием занимается Литовское бюро криминальной полиции при тесном сотрудничестве с Министерством внутренних дел, Министерством юстиции, Министерством экономики и инноваций, а также Департаментом государственной безопасности.

По информации литовских властей, подключения к системе осуществлялись как из-за рубежа, так и через внутренние литовские учреждения. Как сообщил лидер консерваторов Лауринас Кащюнас, запросы в Центр реестров поступали через систему Департамента миграции МВД.

«Это двойной удар. Ситуация действительно серьёзная — это прямая угроза национальной безопасности Литвы. Подозревается, что за операцией стоит российская разведка», — заявил Кащюнас.

По его словам, среди украденных данных могут находиться адреса проживания литовских разведчиков, офицеров, политиков, государственных служащих, а также других физических и юридических лиц. Кащюнас не исключил, что за кибератакой могут стоять подразделения Главного управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ (ГРУ).

Политик предупредил, что обладание точными адресами позволяет иностранным спецслужбам вести физическое наблюдение, устанавливать технические средства слежки, оказывать давление на людей и членов их семей, а также проводить вербовочные мероприятия. Кроме того, такие данные могут быть использованы для публикации «чёрных списков» в интернете с целью запугивания и организации травли.

Кащюнас подчеркнул, что подобная информация особенно опасна в случае возможного военного или масштабного гибридного конфликта, поскольку позволяет быстро идентифицировать ключевых лиц и стратегические объекты.