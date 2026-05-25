Это работа ГРУ: в Литве беспрецедентная утечка данных из госучреждений

Редакция PRESS 25 мая, 2026 18:04

Важно 0 комментариев

Генеральная прокуратура Литвы сообщила, что из базы данных Центра реестров неизвестные злоумышленники скопировали около 600 000 записей, и в числе прочих данных - имена разведчиков.

В пятницу вечером было начато досудебное расследование по факту незаконного доступа третьих лиц к государственным базам данных. Расследованием занимается Литовское бюро криминальной полиции при тесном сотрудничестве с Министерством внутренних дел, Министерством юстиции, Министерством экономики и инноваций, а также Департаментом государственной безопасности.

По информации литовских властей, подключения к системе осуществлялись как из-за рубежа, так и через внутренние литовские учреждения. Как сообщил лидер консерваторов Лауринас Кащюнас, запросы в Центр реестров поступали через систему Департамента миграции МВД.

«Это двойной удар. Ситуация действительно серьёзная — это прямая угроза национальной безопасности Литвы. Подозревается, что за операцией стоит российская разведка», — заявил Кащюнас.

По его словам, среди украденных данных могут находиться адреса проживания литовских разведчиков, офицеров, политиков, государственных служащих, а также других физических и юридических лиц. Кащюнас не исключил, что за кибератакой могут стоять подразделения Главного управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ (ГРУ).

Политик предупредил, что обладание точными адресами позволяет иностранным спецслужбам вести физическое наблюдение, устанавливать технические средства слежки, оказывать давление на людей и членов их семей, а также проводить вербовочные мероприятия. Кроме того, такие данные могут быть использованы для публикации «чёрных списков» в интернете с целью запугивания и организации травли.

Кащюнас подчеркнул, что подобная информация особенно опасна в случае возможного военного или масштабного гибридного конфликта, поскольку позволяет быстро идентифицировать ключевых лиц и стратегические объекты.

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков

По мере роста очередей и времени ожидания медицинской помощи медики все чаще сталкиваются с агрессией пациентов — от словесных претензий и угроз до физических нападений. В ответ на растущие риски Лиепайская региональная больница решила создать внутреннюю службу безопасности, сообщает LSM со ссылкой на TV Kurzeme.

«Это выглядит как наказание»: Розенвалдс о распределении министерских портфелей

Политолог Юрис Розенвалдс считает, что распределение министерских портфелей в будущей коалиции стало серьёзным поражением для «Нового единства» (JV).

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия

Министр обороны Андрис Спрудс, покидающий свой пост в связи с отставкой правительства, подвёл итоги работы в сфере противовоздушной обороны.

ЧМ по хоккею: сборная Норвегии обыграла Чехию

Сборная Норвегии по хоккею обеспечила себе место в четвертьфинале проходящего в Швейцарии чемпионата мира за тур до окончания группового этапа, сообщает ERR.

И Домбрава с ними… Нацблок официально выдвинул своих кандидатов на министерские портфели

Накануне объявления полного списка министров Национальное объединение (NA) официально выдвинуло своих кандидатов на четыре министерских поста.

“Новое Единство” в новом правительстве: какой пост займет Силиня?

В новом правительстве от партии “Новое Единство” (JV) свои посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны выдвинут полковник Райвис Мелнис, а пост министра сообщения предлагается нынешнему министру внутренних дел Рихарду Козловскису, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации

Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Даугавпилсского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

