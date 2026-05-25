«Даже чисто арифметически — у них количество министерских портфелей сократилось в два раза», — отметил эксперт в разговоре с LETA.

Особенно странным, по мнению Розенвалдса, выглядит передача «Новому единству» Министерства сообщения (SM). «Это выглядит как наказание: не уследили — теперь получайте», — сказал политолог.

Розенвалдс также выразил сомнения относительно возможного кандидата от JV на пост министра обороны — полковника Райвиса Мелниса. Он опасается, что уход из армии в политику с последующим возможным возвращением может создать напряжение между правительством и вооружёнными силами.

Главным победителем нынешнего распределения, по оценке политолога, стало Национальное объединение (NA), особенно если пост министра внутренних дел займёт Янис Домбрава. В этом случае ожидается ужесточение политики в отношении мигрантов.

При этом «Новое единство» сохранит лишь Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения, а также получит Министерство обороны и Министерство сообщения — ведомства, которые в последнее время находились в центре громких скандалов.

Конкретные кандидатуры на министерские посты Андрис Кулбергс планирует назвать во вторник, 26 мая.