Пограничники поймали ещё двоих перевозчиков нелегалов

В ходе проверки информации в Таборской волости пограничники остановили автомобиль марки "Nissan", в котором находились двое граждан Болгарии.

В свою очередь, в Андрупенской волости Государственная полиция остановила автомобиль марки "Volvo", которым управлял гражданин Латвии.

При осмотре салонов и багажных отделений автомобилей было установлено, что в транспортных средствах в одном случае находились семь, а в другом - восемь лиц азиатского происхождения без действующих проездных документов, действительных виз и видов на жительство. Эти лица ранее незаконно пересекли белорусско-латвийскую границу.

В отношении перевозчиков за эти нарушения начаты уголовные процессы.

15 человек были доставлены обратно на границу с Беларусью.

Кроме того, в отношении гражданина Болгарии начат процесс об административном правонарушении за управление транспортным средством без полученных в установленном порядке водительских прав, а также за перевозку большего числа пассажиров, чем указано производителем транспортного средства.

В этом году Государственная погранохрана начала уже 46 уголовных процессов в отношении 36 человек за незаконное перемещение людей или обеспечение им возможности незаконного пребывания в Латвии.

За выходные ГПО предотвратила 251 попытку нелегального пересечения латвийско-белорусской границы.

В общей сложности в этом году предотвращено 3959 попыток незаконного пересечения границы.

В прошлом году ГПО предотвратила 12 046 попыток незаконного пересечения белорусско-латвийской границы, тогда как 2024 году было предотвращено 5388 попыток.

В связи с продолжающимся потоком нелегальных мигрантов из Беларуси правительство продлило режим усиленного контроля на латвийско-белорусской границе до 30 июня 2026 года. Усиленный режим действует в Лудзе и Лудзенском крае, Краславе и волостях Краславского края, в Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе и Каунатской волости Резекненского края.