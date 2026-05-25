Пограничники поймали ещё двоих перевозчиков нелегалов

Редакция PRESS 25 мая, 2026 14:15

Valsts robežsardze

В минувшую субботу в Аугшдаугавском и Краславском краях были задержаны трое перевозчиков нелегальных мигрантов, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пограничной охране (ГПО).

В ходе проверки информации в Таборской волости пограничники остановили автомобиль марки "Nissan", в котором находились двое граждан Болгарии.

В свою очередь, в Андрупенской волости Государственная полиция остановила автомобиль марки "Volvo", которым управлял гражданин Латвии.

При осмотре салонов и багажных отделений автомобилей было установлено, что в транспортных средствах в одном случае находились семь, а в другом - восемь лиц азиатского происхождения без действующих проездных документов, действительных виз и видов на жительство. Эти лица ранее незаконно пересекли белорусско-латвийскую границу.

В отношении перевозчиков за эти нарушения начаты уголовные процессы.

15 человек были доставлены обратно на границу с Беларусью.

Кроме того, в отношении гражданина Болгарии начат процесс об административном правонарушении за управление транспортным средством без полученных в установленном порядке водительских прав, а также за перевозку большего числа пассажиров, чем указано производителем транспортного средства.

В этом году Государственная погранохрана начала уже 46 уголовных процессов в отношении 36 человек за незаконное перемещение людей или обеспечение им возможности незаконного пребывания в Латвии.

За выходные ГПО предотвратила 251 попытку нелегального пересечения латвийско-белорусской границы.

В общей сложности в этом году предотвращено 3959 попыток незаконного пересечения границы.

В прошлом году ГПО предотвратила 12 046 попыток незаконного пересечения белорусско-латвийской границы, тогда как 2024 году было предотвращено 5388 попыток.

В связи с продолжающимся потоком нелегальных мигрантов из Беларуси правительство продлило режим усиленного контроля на латвийско-белорусской границе до 30 июня 2026 года. Усиленный режим действует в Лудзе и Лудзенском крае, Краславе и волостях Краславского края, в Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе и Каунатской волости Резекненского края.

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков

По мере роста очередей и времени ожидания медицинской помощи медики все чаще сталкиваются с агрессией пациентов — от словесных претензий и угроз до физических нападений. В ответ на растущие риски Лиепайская региональная больница решила создать внутреннюю службу безопасности, сообщает LSM со ссылкой на TV Kurzeme.

«Это выглядит как наказание»: Розенвалдс о распределении министерских портфелей

Политолог Юрис Розенвалдс считает, что распределение министерских портфелей в будущей коалиции стало серьёзным поражением для «Нового единства» (JV).

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия

Министр обороны Андрис Спрудс, покидающий свой пост в связи с отставкой правительства, подвёл итоги работы в сфере противовоздушной обороны.

ЧМ по хоккею: сборная Норвегии обыграла Чехию

Сборная Норвегии по хоккею обеспечила себе место в четвертьфинале проходящего в Швейцарии чемпионата мира за тур до окончания группового этапа, сообщает ERR.

И Домбрава с ними… Нацблок официально выдвинул своих кандидатов на министерские портфели

Накануне объявления полного списка министров Национальное объединение (NA) официально выдвинуло своих кандидатов на четыре министерских поста.

“Новое Единство” в новом правительстве: какой пост займет Силиня?

В новом правительстве от партии “Новое Единство” (JV) свои посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны выдвинут полковник Райвис Мелнис, а пост министра сообщения предлагается нынешнему министру внутренних дел Рихарду Козловскису, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации

Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Даугавпилсского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

