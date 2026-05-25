Снова дождь: погода во вторник не порадует

В ночь на вторник осадки выпадут в основном на севере Курземе, в Земгале и Риге. Ветер будет преимущественно слабый западный. Температура воздуха понизится до +9...+13 градусов, местами в Видземе и на севере Латгале, где будет меньше облаков, воздух остынет до +6 градусов.

Во вторник прогнозируется частично пасмурная погода, местами пройдут кратковременные дожди - в основном в центральной и южной частях страны. Западный, северо-западный ветер порывами будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +15...+20 градусов.

В Риге ночью будет облачно, днем облачность сократится. Временами ожидается дождь. Будет дуть слабый, во второй половине дня - умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью опустится до +11 градусов, днем поднимется до +18 градусов.