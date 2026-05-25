Блюда на гриле, которые вы обязательно должны приготовить
25 мая, 2026 15:23

Если у вас есть возможность готовить на открытом воздухе, то шеф-повар Гатис Лаува предлагает выйти за рамки привычного и посмотреть на гриль по-новому – мастер гастрономии делится авторскими рецептами замечательных блюд!

Вместе с брендом Spilva он подготовил несколько хитростей, которые придадут вашей трапезе на свежем воздухе совершенно новый вкус и даже удивят семью и друзей.

Необычная курица на банке

Все просто: курицу «усаживают» на наполовину заполненную напитком банку и запекают на гриле под крышкой. Для приготовления можно использовать банку пива, кваса, комбучи или другого подобного напитка. Чтобы вкус получился более насыщенным, перед приготовлением курицу натирают солью, перцем, паприкой, чесноком и небольшим количеством масла.

Для дополнительного вкуса под кожу или непосредственно на курицу можно нанести горчицу или томатный соус Spilva, смешанный со специями. Это создаст аппетитную, слегка пикантную корочку. В конце курицу можно смазать соусом BBQ от Spilva. Но важно делать это именно в последние 10–15 минут приготовления, чтобы соус не подгорел, а успел карамелизироваться.

«Обратный метод» для более толстых кусков мяса

Для приготовления толстого стейка, свиной отбивной или куриных бедрышек сначала мясо готовят медленно, а в конце быстро обжаривают при высокой температуре, чтобы получить хрустящую корочку.

На старте мясо кладут в более прохладную зону гриля, где нет прямого контакта с огнем. Во время медленного приготовления оно равномерно прогревается и сохраняет сочность. Когда мясо почти готово, его перекладывают над самыми горячими углями и быстро обжаривают с обеих сторон.

Перед приготовлением мясо можно натереть горчицей Spilva, чесноком, солью, перцем и небольшим количеством масла либо использовать готовые соусы - со вкусом терияки или чесночно-томатный.

Двойной шампур — для тех, кто любит немного полениться

Можно для удобства использовать сразу два шампура, располагая их параллельно. Кусочки мяса нанизываются сразу на оба шампура, благодаря чему они держатся устойчивее, а переворачивать всю конструкцию становится намного проще.

Этот способ идеален для куриного филе, свинины и овощных шашлычков.

Для вкусного маринада можно смешать томатный соус Spilva с небольшим количеством масла, чесноком, паприкой, солью, перцем и добавить немного уксуса или лимонного сока. Если хочется получить сладковатый оттенок, то добавьте мед. Для более острого вкуса — перец чили или острый соус Spilva.

Совет: при приготовлении мяса на двух шампурах не стоит сразу наносить слишком густой слой соуса. Сначала дайте мясу слегка поджариться, а в конце снова смажьте его соусом — так оно станет более ароматным и приобретет аппетитную липкую глазировку.

Шашлык в глазури!

Чтобы превратить классический шашлык в настоящую звезду застолья, его можно покрыть глазурью. Когда мясо почти готово, в последние минуты приготовления его смазывают сладковатым соусом, например соусом BBQ от Spilva. Под воздействием высокой температуры соус начинает карамелизироваться, образуя на поверхности мяса блестящую, слегка липкую глазурь. Шашлык буквально становится карамельным.

Но! Если сладкий соус нанести в самом начале приготовления, он может быстро подгореть. Лучше сначала почти полностью приготовить шашлык, затем с помощью кисточки смазать кусочки мяса соусом, перевернуть шампуры и повторить то же самое с другой стороны. Так блюдо приобретет более насыщенный вкус, красивый цвет и аппетитный блеск.

Если хочется сделать глазурь еще более необычной, в соус BBQ можно добавить немного меда, чили или лимонного сока. Мед усилит сладость, чили добавит остроты, а лимон поможет сбалансировать вкус. Этот способ особенно подходит для свиного и куриного шашлыка.

Азбука соусов от шеф-повара: какой к чему лучше подойдёт?

Гатис Лаува отмечает: правильно подобранный соус способен подчеркнуть вкус мяса, сделать его более сочным, придать дымный оттенок гриля или добавить приятный кисло-сладкий контраст.

(*) Для курицы выбирайте кисло-сладкие, медовые или слегка дымные соусы.

Хорошим выбором станут соус BBQ от Spilva (медовый, кисло-сладкий) или, например, соус Spilva Street Food Asia Teriyaki. Они хороши как дополнение к уже готовой курице и одновременно подходят в качестве глазури на завершающем этапе приготовления, когда нужно получить блестящую, слегка карамелизированную корочку.

Особенно хорошо данные соусы сочетаются с куриными бедрышками, крылышками, шашлычками из куриного филе или кусочками курицы, приготовленными на гриле, сковороде или в духовке.

(*) Для свинины ищите баланс между сладостью, кислинкой и чесноком

Свинина сочнее и обладает более выраженным вкусом, чем курица, поэтому ей подходят соусы с ярким характером. Со свининой хорошо сочетаются кисло-сладкие вкусы, томатная основа, чеснок и дымные нотки.

Томатный соус для шашлыка прекрасно подходит к классическому шашлыку, BBQ придает характерный аромат гриля, а томатно-чесночный соус — практичный вариант как для маринада, так и для подачи к уже готовому мясу. Он хорошо сочетается не только с шашлыком и ломтями свиного шейного карбонада, но и со свиными шашлычками и колбасками.

Жирное мясо шеф-повар рекомендует сочетать с более кислыми или чесночными акцентами — это помогает сбалансировать вкус и делает блюдо легче для восприятия.

(*) Для стейков и ребрышек выбирайте дымные и более пикантные соусы

Говяжий стейк и ребрышки обладают насыщенным вкусом, поэтому им нужен соус, который сможет дополнить, а не заглушить его. В этом случае хорошо подходят дымные, пикантные и богатые умами соусы.

Например, стейковый соус Spilva идеален для стейков, ребрышек, курицы и шашлыка. Он придает вкусу блюда глубину и хорошо сочетается с жареным или приготовленным на гриле мясом. Классический BBQ и медовый BBQ особенно хороши в качестве тонкой финишной глазури для ребрышек.

(!) Более сладкие соусы не следует наносить слишком рано! Сахар и мед быстро карамелизируются под воздействием высокой температуры и могут подгореть, поэтому такие соусы лучше использовать на завершающем этапе приготовления.

(*) Для колбасок и хот-догов выбирайте понятные и простые вкусы

Для колбасок и хот-догов лучше всего подходят соусы с простым и понятным вкусом. Соус должен дополнять копченый, солоноватый или более жирный вкус, а не конкурировать с другими ингредиентами. Практичные варианты — томатно-чесночный соус, медово-горчичный соус и BBQ.

Томатно-чесночный соус добавляет более яркую и пикантную нотку, медово-горчичный создает сладковато-острый контраст, а BBQ придает характерный аромат гриля. Эти соусы подходят как для классических колбасок на гриле, так и для хот-догов и блюд для пикника, где важно, чтобы вкус был понятным и легко сочетался с другими ингредиентами.

Стоит учесть!

Если соус использовался как маринад для сырого мяса, его не следует затем ставить на стол в качестве соуса для подачи.

Шпаргалка по соусам от шеф-повара Гатиса Лаувы

Курица — кисло-сладкие, медовые и умами-вкусы, создающие глазированную поверхность и не перегружающие мягкий вкус мяса.

Свинина — пряная, кисло-сладкая гамма, дымные нотки или чесночный акцент, особенно для шашлыка и ломтей свиного шейного карбонада.

Говяжий стейк — выраженный дымный вкус, умами, легкая пикантность. Медовый BBQ подходит для глазирования.

Ребрышки — лучше всего подходят «липкая» глазурь или пикантный дымный соус, который наносят тонкими слоями на завершающем этапе приготовления.

Баранина — более пикантные соусы и чеснок, уравновешивающие насыщенный вкус мяса.

Колбаски — чесночные, дымные или медово-горчичные соусы, подчеркивающие более жирный и копченый вкус.