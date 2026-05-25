Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 25. Мая Завтра: Anslavs, Junora
Доступность

Повышенные ставки налога на русские книги: дело дошло до суда Сатверсме (2)

Редакция PRESS 25 мая, 2026 20:09

Новости Латвии 2 комментариев

В Конституционном суде Латвии возбуждено дело по поводу норм, ограничивающих применение пониженной ставки НДС для книг и периодических изданий в зависимости от языка публикации.

Сейчас льготная ставка НДС в 5% распространяется только на печатные и электронные издания, выпущенные на латышском, латгальском письменном и ливском языках, а также на официальных языках отдельных европейских стран и государств Организации экономического сотрудничества и развития.

С иском обратились два предприятия. Одно из них — книжный магазин Intelektuāla grāmata, специализирующийся на русскоязычной литературе. Второе — компания Ler 8, выпускающая еженедельную газету на латышском и русском языках.

После вступления спорных норм в силу с 1 января 2026 года значительная часть распространяемых этими компаниями русскоязычных изданий лишилась льготной ставки НДС. Теперь для печатных книг применяется ставка 12%, а для электронных книг и периодики — 21%.

Заявители утверждают, что это напрямую ударило по бизнесу: издания на русском языке подорожали, читатели стали реже покупать книги и отказываться от подписки, из-за чего сократились оборот и возможности продолжать прежнюю деятельность.

Компании считают, что рассчитывали на применение пониженного НДС ко всем изданиям независимо от языка, поэтому, по их мнению, был нарушен принцип защиты законных ожиданий и права собственности, закрепленные в Конституции.

Также заявители заявляют о дискриминации по языковому признаку, поскольку распространители изданий на языках, указанных в законе, оказались в более выгодном положении. Кроме того, они считают, что новые нормы ограничивают свободу распространения информации для русскоязычной аудитории.

Конституционный суд обязал Сейм до 25 июля представить письменные пояснения по делу. Подготовить дело к рассмотрению планируется до 25 октября.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2)
Комментарии (2)

Главные новости

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия
Важно

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия

Денег нет и Rail Baltica не строится? Экс-министр винит русских во всем
Важно

Денег нет и Rail Baltica не строится? Экс-министр винит русских во всем (4)

«Надеюсь, Нацблок не реализует самые радикальные идеи»: глава Providus
Важно

«Надеюсь, Нацблок не реализует самые радикальные идеи»: глава Providus

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков (2)

Важно 20:59

Важно 2 комментариев

По мере роста очередей и времени ожидания медицинской помощи медики все чаще сталкиваются с агрессией пациентов — от словесных претензий и угроз до физических нападений. В ответ на растущие риски Лиепайская региональная больница решила создать внутреннюю службу безопасности, сообщает LSM со ссылкой на TV Kurzeme.

По мере роста очередей и времени ожидания медицинской помощи медики все чаще сталкиваются с агрессией пациентов — от словесных претензий и угроз до физических нападений. В ответ на растущие риски Лиепайская региональная больница решила создать внутреннюю службу безопасности, сообщает LSM со ссылкой на TV Kurzeme.

Читать
Загрузка

«Это выглядит как наказание»: Розенвалдс о распределении министерских портфелей (2)

Важно 20:49

Важно 2 комментариев

Политолог Юрис Розенвалдс считает, что распределение министерских портфелей в будущей коалиции стало серьёзным поражением для «Нового единства» (JV).

Политолог Юрис Розенвалдс считает, что распределение министерских портфелей в будущей коалиции стало серьёзным поражением для «Нового единства» (JV).

Читать

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия (2)

Важно 20:46

Важно 2 комментариев

Министр обороны Андрис Спрудс, покидающий свой пост в связи с отставкой правительства, подвёл итоги работы в сфере противовоздушной обороны.

Министр обороны Андрис Спрудс, покидающий свой пост в связи с отставкой правительства, подвёл итоги работы в сфере противовоздушной обороны.

Читать

ЧМ по хоккею: сборная Норвегии обыграла Чехию (2)

Важно 20:35

Важно 2 комментариев

Сборная Норвегии по хоккею обеспечила себе место в четвертьфинале проходящего в Швейцарии чемпионата мира за тур до окончания группового этапа, сообщает ERR.

Сборная Норвегии по хоккею обеспечила себе место в четвертьфинале проходящего в Швейцарии чемпионата мира за тур до окончания группового этапа, сообщает ERR.

Читать

И Домбрава с ними… Нацблок официально выдвинул своих кандидатов на министерские портфели (2)

Новости Латвии 20:33

Новости Латвии 2 комментариев

Накануне объявления полного списка министров Национальное объединение (NA) официально выдвинуло своих кандидатов на четыре министерских поста.

Накануне объявления полного списка министров Национальное объединение (NA) официально выдвинуло своих кандидатов на четыре министерских поста.

Читать

“Новое Единство” в новом правительстве: какой пост займет Силиня? (2)

Новости Латвии 20:29

Новости Латвии 2 комментариев

В новом правительстве от партии “Новое Единство” (JV) свои посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны выдвинут полковник Райвис Мелнис, а пост министра сообщения предлагается нынешнему министру внутренних дел Рихарду Козловскису, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

В новом правительстве от партии “Новое Единство” (JV) свои посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны выдвинут полковник Райвис Мелнис, а пост министра сообщения предлагается нынешнему министру внутренних дел Рихарду Козловскису, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Читать

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации (2)

Важно 20:28

Важно 2 комментариев

Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Даугавпилсского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Даугавпилсского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

Читать