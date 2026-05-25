Сейчас льготная ставка НДС в 5% распространяется только на печатные и электронные издания, выпущенные на латышском, латгальском письменном и ливском языках, а также на официальных языках отдельных европейских стран и государств Организации экономического сотрудничества и развития.

С иском обратились два предприятия. Одно из них — книжный магазин Intelektuāla grāmata, специализирующийся на русскоязычной литературе. Второе — компания Ler 8, выпускающая еженедельную газету на латышском и русском языках.

После вступления спорных норм в силу с 1 января 2026 года значительная часть распространяемых этими компаниями русскоязычных изданий лишилась льготной ставки НДС. Теперь для печатных книг применяется ставка 12%, а для электронных книг и периодики — 21%.

Заявители утверждают, что это напрямую ударило по бизнесу: издания на русском языке подорожали, читатели стали реже покупать книги и отказываться от подписки, из-за чего сократились оборот и возможности продолжать прежнюю деятельность.

Компании считают, что рассчитывали на применение пониженного НДС ко всем изданиям независимо от языка, поэтому, по их мнению, был нарушен принцип защиты законных ожиданий и права собственности, закрепленные в Конституции.

Также заявители заявляют о дискриминации по языковому признаку, поскольку распространители изданий на языках, указанных в законе, оказались в более выгодном положении. Кроме того, они считают, что новые нормы ограничивают свободу распространения информации для русскоязычной аудитории.

Конституционный суд обязал Сейм до 25 июля представить письменные пояснения по делу. Подготовить дело к рассмотрению планируется до 25 октября.