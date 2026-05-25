В Чехии задержан митрополит РПЦ Иларион

© Deutsche Welle 25 мая, 2026 15:24

Мир 0 комментариев

Власти Чехии задержали митрополита Илариона, который ранее был вторым по значимости лицом - после патриарха Кирилла - в Русской православной церкви (РПЦ). Задержание произошло в четверг, 24 мая, в Карловых Варах, сообщается в Telegram-канале Илариона.

В машине Илариона найдены контейнеры с веществом белого цвета

Как утверждается, сотрудники полиции остановили автомобиль иерарха РПЦ для проведения обыска. "В ходе досмотра в багажном отделении были обнаружены четыре небольших контейнера с веществом белого цвета. Состав, происхождение и характер вещества должны быть установлены только компетентной экспертизой", - говорится в сообщении.

Иларион отрицает причастность к незаконному обороту наркотиков

По словам защиты Илариона, он "категорически отвергает какую-либо причастность к незаконному хранению запрещенных веществ и считает произошедшее провокацией". "Я не имею и никогда не имел никакого отношения к незаконному обороту наркотических средств. Для меня, как для священнослужителя, само предположение о подобном является безусловно ложным. Я настаиваю на полной, независимой и процессуально безупречной проверке произошедшего", - цитируют его представители защиты.

СМИ сообщали о связях Илариона с ФСБ

Митрополит Иларион (в миру - Григорий Алфеев) долгое время возглавлял внешнеполитическое ведомство РПЦ. После начала полномасштабной войны России против Украины его перевели в Венгрию на должность управляющего Будапештско-Венгерской епархией. Однако там он продержался недолго: после того, как келейник Илариона обвинил его в сексуальных домогательствах, митрополита перевели на служение в Карловы Вары.

Чешские и венгерские СМИ сообщали о связях Илариона с российскими спецслужбами. В частности, было опубликовано видео, на котором Иларион стреляет по мишени в тире из оружия, используемого сотрудниками ФСБ. По информации чешского издания Deník N, ссылавшегося на бывшего соратника митрополита, Иларион утверждал, что стрельба проходила в штаб-квартире ФСБ в Москве.

Комментарии (0)

Главные новости

Денег нет и Rail Baltica не строится? Экс-министр винит русских во всем
Важно

Денег нет и Rail Baltica не строится? Экс-министр винит русских во всем (4)

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации
Важно

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков
Важно

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков

Важно 20:59

Важно 0 комментариев

По мере роста очередей и времени ожидания медицинской помощи медики все чаще сталкиваются с агрессией пациентов — от словесных претензий и угроз до физических нападений. В ответ на растущие риски Лиепайская региональная больница решила создать внутреннюю службу безопасности, сообщает LSM со ссылкой на TV Kurzeme.

«Это выглядит как наказание»: Розенвалдс о распределении министерских портфелей

Важно 20:49

Важно 0 комментариев

Политолог Юрис Розенвалдс считает, что распределение министерских портфелей в будущей коалиции стало серьёзным поражением для «Нового единства» (JV).

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия

Важно 20:46

Важно 0 комментариев

Министр обороны Андрис Спрудс, покидающий свой пост в связи с отставкой правительства, подвёл итоги работы в сфере противовоздушной обороны.

ЧМ по хоккею: сборная Норвегии обыграла Чехию

Важно 20:35

Важно 0 комментариев

Сборная Норвегии по хоккею обеспечила себе место в четвертьфинале проходящего в Швейцарии чемпионата мира за тур до окончания группового этапа, сообщает ERR.

И Домбрава с ними… Нацблок официально выдвинул своих кандидатов на министерские портфели

Новости Латвии 20:33

Новости Латвии 0 комментариев

Накануне объявления полного списка министров Национальное объединение (NA) официально выдвинуло своих кандидатов на четыре министерских поста.

“Новое Единство” в новом правительстве: какой пост займет Силиня?

Новости Латвии 20:29

Новости Латвии 0 комментариев

В новом правительстве от партии “Новое Единство” (JV) свои посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны выдвинут полковник Райвис Мелнис, а пост министра сообщения предлагается нынешнему министру внутренних дел Рихарду Козловскису, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации

Важно 20:28

Важно 0 комментариев

Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Даугавпилсского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

