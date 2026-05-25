ИИ не «гноит мозг» за 10 минут. Но быстро учит ждать готовый ответ

И потом, когда помощника внезапно убирают, становится неловко.

Авторы исследования из Carnegie Mellon University, University of Oxford, MIT и UCLA проверяли, как люди решают задачи с помощью ИИ и без него. Участникам давали задания по математике и пониманию текста. Одни работали самостоятельно, другим сначала разрешали пользоваться AI-помощником, а затем без предупреждения его отключали.

Результат оказался не катастрофическим в стиле “всё, человечество погибло”, но достаточно показательный. Те, кто успел положиться на ИИ, после его исчезновения решали хуже и чаще просто пропускали вопросы. В задачах по дробям их результат без помощника оказался примерно на 20% ниже, чем у тех, кто с самого начала работал самостоятельно.

Самое любопытное — речь шла не о годах зависимости от технологий. В одном из описаний исследования авторы прямо указывают: эффект проявлялся уже после короткого взаимодействия с ИИ, около 10 минут.

Но здесь важна тонкость. Исследование не доказывает, что “ИИ портит мозг” в буквальном смысле. Никто не измерял гниение мозга, исчезновение интеллекта или необратимое отупение. Проверяли другое: что происходит с настойчивостью и самостоятельным решением задач, если человеку сначала дать очень удобного помощника, а потом резко его отнять.

И тут всё довольно по-человечески. Если рядом есть кто-то, кто сразу решает задачу, объясняет дроби, пишет план, подсказывает ответ и не устает, возникает соблазн не проходить через неприятную часть мышления самому. Не потому что человек глупый. А потому что мозг вообще любит экономить усилия.

Проблема начинается там, где ИИ используют не как учителя, а как замену собственной попытке. Авторы отмечают: хуже всего после отключения помощника справлялись те, кто просил ИИ просто дать готовый ответ. А те, кто использовал его как наставника — просил подсказки, направление, объяснение, — теряли меньше.

Это, пожалуй, главный вывод. Опасен не сам ИИ, а режим “сделай за меня”. В таком режиме человек получает быстрый результат, но не тренирует ту самую неприятную мышцу, которая включается, когда надо посидеть над задачей, ошибиться, попробовать ещё раз и не сбежать.

Исследователи называют это вопросом настойчивости. Готовый ответ облегчает жизнь прямо сейчас, но может мешать формированию навыка. Особенно в учёбе и работе, где важно не только получить решение, но и понять, как к нему прийти.

При этом сами учёные не призывают запрещать ИИ в школах или офисах. MIT-исследователь Michiel Bakker в комментарии Wired прямо говорит: вывод не в том, что ИИ надо запретить. Вопрос в том, какую именно помощь он даёт — просто выдаёт ответ или помогает человеку научиться думать дальше самому.

В хорошей версии ИИ похож не на шпаргалку, а на терпеливого репетитора: не решает всё вместо ученика, а задаёт вопрос, даёт намёк, показывает ошибку и иногда говорит: “А теперь попробуй сам”.

В плохой версии он превращается в очень вежливую кнопку “не думать”.

И вот это уже действительно риск. Не потому что мозг “сгниёт” за 10 минут. А потому что человек очень быстро привыкает к миру, где трудное место можно просто переложить на машину.

Так что удалять AI-приложение с телефона, возможно, не нужно. Но иногда полезно задать себе простой вопрос: сейчас я использую ИИ, чтобы лучше понять задачу — или чтобы поскорее от неё избавиться?