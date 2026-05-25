После недели поисков обнаружено тело пропавшего без вести актера Netflix

По данным Королевской канадской конной полиции, дело переквалифицировано в расследование убийства. В рамках следствия задержан отец погибшего.

Маклина в последний раз видели дома в Лайонс-Бей 15 мая, о его исчезновении сообщили 18 мая. Обстоятельства и точное место обнаружения тела пока не разглашаются. Следователи изучают записи с камер видеонаблюдения, проводят допросы и собирают улики.

Стюарт Маклин наиболее известен ролью в популярном драматическом сериале Netflix «Виргин Ривер». Он также снимался в проектах «Стрела» (DC), «Убийство в маленьком городке», «Путешественники» и «Тайный убийца: История Рут Финли».