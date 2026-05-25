Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
После недели поисков обнаружено тело пропавшего без вести актера Netflix

Редакция PRESS 25 мая, 2026 15:35

ЧП и криминал 0 комментариев

В канадской провинции Британская Колумбия в районе Лайонс-Бей обнаружено тело 45-летнего актёра и продюсера Стюарта Маклина, который пропал без вести около недели назад.

По данным Королевской канадской конной полиции, дело переквалифицировано в расследование убийства. В рамках следствия задержан отец погибшего.

Маклина в последний раз видели дома в Лайонс-Бей 15 мая, о его исчезновении сообщили 18 мая. Обстоятельства и точное место обнаружения тела пока не разглашаются. Следователи изучают записи с камер видеонаблюдения, проводят допросы и собирают улики.

Стюарт Маклин наиболее известен ролью в популярном драматическом сериале Netflix «Виргин Ривер». Он также снимался в проектах «Стрела» (DC), «Убийство в маленьком городке», «Путешественники» и «Тайный убийца: История Рут Финли».

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации

«Надеюсь, Нацблок не реализует самые радикальные идеи»: глава Providus

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков

По мере роста очередей и времени ожидания медицинской помощи медики все чаще сталкиваются с агрессией пациентов — от словесных претензий и угроз до физических нападений. В ответ на растущие риски Лиепайская региональная больница решила создать внутреннюю службу безопасности, сообщает LSM со ссылкой на TV Kurzeme.

Политолог Юрис Розенвалдс считает, что распределение министерских портфелей в будущей коалиции стало серьёзным поражением для «Нового единства» (JV).

Министр обороны Андрис Спрудс, покидающий свой пост в связи с отставкой правительства, подвёл итоги работы в сфере противовоздушной обороны.

Сборная Норвегии по хоккею обеспечила себе место в четвертьфинале проходящего в Швейцарии чемпионата мира за тур до окончания группового этапа, сообщает ERR.

Накануне объявления полного списка министров Национальное объединение (NA) официально выдвинуло своих кандидатов на четыре министерских поста.

В новом правительстве от партии "Новое Единство" (JV) свои посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны выдвинут полковник Райвис Мелнис, а пост министра сообщения предлагается нынешнему министру внутренних дел Рихарду Козловскису, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Даугавпилсского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

