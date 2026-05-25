После кровавой расправы в Оленьем парке усыпили трех бродячих собак

Редакция PRESS 25 мая, 2026 14:35

ЧП и криминал

В пятницу, 22 мая, в Вентспилсском оленьем парке были усыплены три крупных бродячих собаки, которые напали на птиц и создавали серьёзную угрозу для животных и людей.

По информации Вентспилсского самоуправления, собаки проникли на территорию парка и набросились на птиц в вольере. В результате нападения погибли пять уток, две гуся и одна индейка.

На место происшествия были вызваны Государственная полиция и Муниципальная полиция Вентспилса. Учитывая реальную опасность для посетителей, сотрудников парка и других животных, было принято решение усыпить собак на месте с привлечением специалистов по отлову бродячих животных и ветеринара. Других безопасных и оперативных способов устранить угрозу в тот момент не было.

Вентспилсская муниципальная полиция напоминает владельцам собак, что животные не должны оставаться без присмотра, особенно в общественных местах. Владельцы несут полную ответственность за поведение своих питомцев и причинённый ими ущерб.

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков

По мере роста очередей и времени ожидания медицинской помощи медики все чаще сталкиваются с агрессией пациентов — от словесных претензий и угроз до физических нападений. В ответ на растущие риски Лиепайская региональная больница решила создать внутреннюю службу безопасности, сообщает LSM со ссылкой на TV Kurzeme.

«Это выглядит как наказание»: Розенвалдс о распределении министерских портфелей

Политолог Юрис Розенвалдс считает, что распределение министерских портфелей в будущей коалиции стало серьёзным поражением для «Нового единства» (JV).

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия

Министр обороны Андрис Спрудс, покидающий свой пост в связи с отставкой правительства, подвёл итоги работы в сфере противовоздушной обороны.

ЧМ по хоккею: сборная Норвегии обыграла Чехию

Сборная Норвегии по хоккею обеспечила себе место в четвертьфинале проходящего в Швейцарии чемпионата мира за тур до окончания группового этапа, сообщает ERR.

И Домбрава с ними… Нацблок официально выдвинул своих кандидатов на министерские портфели

Накануне объявления полного списка министров Национальное объединение (NA) официально выдвинуло своих кандидатов на четыре министерских поста.

“Новое Единство” в новом правительстве: какой пост займет Силиня?

В новом правительстве от партии “Новое Единство” (JV) свои посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны выдвинут полковник Райвис Мелнис, а пост министра сообщения предлагается нынешнему министру внутренних дел Рихарду Козловскису, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации

Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Даугавпилсского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

