После кровавой расправы в Оленьем парке усыпили трех бродячих собак

По информации Вентспилсского самоуправления, собаки проникли на территорию парка и набросились на птиц в вольере. В результате нападения погибли пять уток, две гуся и одна индейка.

На место происшествия были вызваны Государственная полиция и Муниципальная полиция Вентспилса. Учитывая реальную опасность для посетителей, сотрудников парка и других животных, было принято решение усыпить собак на месте с привлечением специалистов по отлову бродячих животных и ветеринара. Других безопасных и оперативных способов устранить угрозу в тот момент не было.

Вентспилсская муниципальная полиция напоминает владельцам собак, что животные не должны оставаться без присмотра, особенно в общественных местах. Владельцы несут полную ответственность за поведение своих питомцев и причинённый ими ущерб.